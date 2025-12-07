Dezlegare la pește în 2026. În ce zile de post poți mânca pește în 2026

Numeroși credincioși urmează cu strictețe cele două mari posturi de peste an, postul Paștelui și postul Nașterii Domnului, iar zilele cu dezlegare la pește sunt zile de mare bucurie. Iată care sunt toate posturile din 2026 și când vor fi zile cu dezlegare la pește în 2026.

Postul Paștelui 2026 va fi cea mai lungă și aspră perioadă de ajunare pentru credincioși. Va fi postul cu cele mai puține zile în care se dă dezlegare la pește în 2026. Postul Bucuriei sau Postul Crăciunului este al doilea mare post din an, dar este și cel mai permisiv. Postul Crăciunului cuprinde cele mai multe zile cu dezlegare la pește în 2026.

Află care sunt toate posturile de peste an și care vor fi zilele în care biserica ne dă dezlegare la pește, deoarece sunt zile cu semnificații profunde, zile în care sunt praznice mari și se cinstesc sfinți ocrotitori foarte iubiți în popor.

Ce înseamnă pentru creștini dezlegarea la pește

Conform tradiției creștine, în unele zile de post biserica ne îngăduie să gătim și să consumăm bucate din pește și salată de icre. Cele mai multe zile cu dezlegare la pește în 2026 sunt cuprinse în postul cel mare al Paștelui și în postul Crăciunului. Dar în afară de aceste două mari posturi pe care le găsim în calendarul ortodox 2026, se îngăduie dezlegarea la pește și în alte zile de post de peste an, adică în unele zile de miercuri și de vineri. În total, românii care țin toate posturile se bucură de 42 de zile cu dezlegare la pește în 2026.

Dezlegarea la pește ne este îngăduită în timpul postului pentru a îndulci hrana bazată doar pe legume și cereale. Carnea de pește poate fi considerată un mic festin, atunci când ții postul după toate canoanele. În zilele cu dezlegare la pește, românii se bucură de o masă bogată, cu pește fript, cu ciorbă de pește, cu salată de pește sau de icre.

Brânza, ouăle și lactatele sunt în continuare interzise, dar carnea de pește este foarte nutritivă și înlocuiește o bună parte din elementele hrănitoare de care suntem privați în timpul postului. Abia atunci când ții postul în mod corect și te abții de la mâncărurile de dulce, te vei bucura cu adevărat de dezlegare la pește în 2026 și vei simți binefacerile acestui aliment binecuvântat.

Beneficii nutritive

Pe cât de bun, hrănitor și sănătos este peștele, el este totuși un aliment sporadic în farfuriile românilor. Sunt mulți români care abia așteaptă zilele cu dezlegare la pește în 2026 pentru a pregăti un pește pe grătar sau la cuptor. Dar în restul anului consumă prea puțin pește, cu toate că trăim într-o țară cu ieșire la mare și cu un fluviu bogat în pește.

În zilele cu dezlegare la pește este bine să profităm de acest aliment și să îl consumăm sub diferite forme. Peștele afumat, peștele în saramură sau conservele de pește sunt delicioase și la îndemâna tuturor. Speciile de pești accesibile sunt crapul novac, sardinele și macroul, iar printre speciile preferate de români se numără păstrăvul, știuca, heringul, șprotul și codul.

Peștele, indiferent de specie este o sursă bogată de acizi grași Omega 3 și Omega 6, care hrănesc inima și creierul, conține foarte puțin colesterol, procente semnificative din vitaminele B6 și B12, precum și calciu, magneziu și zinc, dar și fier sau iod. Peștele este o hrană foarte sănătoasă și se recomandă consumul a 2 – 3 porții pe săptămână. Dar important este să cumperi pește proaspăt din surse sigure și din regiuni ale lumii ferite de poluarea extremă a apelor și oceanelor.

Calendar 2026 – zile de post și posturi

Zilele de miercuri și vineri de peste an, afara de cele cu dezlegare, însemnate cu harți

Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)

Tăierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul (29 august)

Inaltarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

Postul Sfintelor Pasti (23 februarie – 11 aprilie)

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel (8 iunie – 28 iunie)

Postul Adormirii Maicii Domnului (31 iulie – 14 august)

Postul Nasterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)

Zilele cu dezlegare la pește în 2026

Cele mai multe zile în care este îngăduit să consumăm pește și produse din pește sunt cuprinse în Postul Paștelui și în Postul Crăciunului. Dar acestea nu sunt singurele. Iată care sunt zilele cu dezlegare la pește în 2026 din fiecare lună.

Luna ianuarie 2026

Se ține post în zilele de miercuri și de vineri.

Va fi o singură zi cu dezlegare la pește miercuri, pe data de 7 ianuarie, când este Soborul Sfântului Ioan Botezătorul.

Luna februarie 2026 – începe postul Paștelui

Se ține post în zilele de miercuri și vineri.

Vor fi 2 zile cu dezlegare la pește și anume:

– miercuri, pe data de 18 februarie;

– vineri, pe data de 20 februarie;

În aceste zile va fi și dezlegare la brânză, lapte și ouă, dar nu la carne porc sau de pasăre.

Luni, pe 23 februarie, începe Postul Paștelui.

Luna martie 2026 – Postul Paștelui

Postul Paștelui – se ține post în fiecare zi.

Este o singură zi cu dezlegare la pește, miercuri, 25 martie, când este Buna Vestire sau Blagoveștenia.

Biserica ne dă dezlegare la ulei și vin în fiecare zi de duminică precum și luni, pe data de 9 martie, când sunt cei 40 de Mucenici.

Luna aprilie 2026 – Paștele ortodox pe 12 aprilie

Continuă postul Paștelui până pe data de 12 aprilie, când sărbătorim Paștele și Învierea Domnului.

Vor fi 4 zile cu dezlegare la pește:

– duminică, 5 aprilie: Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica Floriilor); Nu se fac nunți;

– miercuri, 22 aprilie, Sf. Cuvios Teodor;

– vineri, 24 aprilie, Sf. Cuvioși Mărturisitori;

– miercuri, 29 aprilie, Sfinții Nouă Mucenici din Cizic

Luna mai 2026

Se ține post în zilele de miercuri și de vineri, dar în fiecare zi de miercuri și de vineri din luna mai 2026 este dezlegare la pește. Se recomandă doar să nu consumăm carne de porc, de vită sau de pasăre.

Vor fi 9 zile cu dezlegare la pește:

– vineri, 1 mai, Sf. Prooroc Ieremia;

– miercuri, 6 mai – Sfântul și Dreptul Iov;

– vineri, 8 mai – Sf. Apostol și Evanghelist Ioan;

– miercuri, 13 mai – Sfânta Muceniță Glicheria;

– vineri, 15 mai – Sfântul Pahomie cel Mare;

– miercuri, 20 mai – Sfânta Lidia;

– vineri, 22 mai – Sf. Mucenic Vasilisc;

– miercuri, 27 mai – Sfântul Ioan Rusul;

– vineri, 29 mai – Sf. Muceniță Teodosia.

Luna iunie 2026 – Postul Sf. Apostoli Petru și Pavel

Se ține post în zilele de miercuri și de vineri.

Vor fi 11 zile cu dezlegare la pește:

– luni, 1 iunie – Lunea Sfântului Duh – sărbătoare cu cruce roșie;

– luni, 8 iunie – Începe Postul Sf. Apostoli Petru și Pavel;

– sâmbătă, 13 iunie

– duminică, 14 iunie – Sf. Prooroc Elisei;

– luni, 15 iunie – Sf. Proroc Amos;

– sâmbătă, 20 iunie

– duminică, 21 iunie

– luni, 22 iunie – Sf. Grigorie Dascălul

– miercuri, 24 iunie – Nașterea Sf. Ioan Botezătorul

– sâmbătă, 26 iunie

– duminică, 27 iunie

Luna iulie 2026 – începe Postul Maicii Domnului

Se ține post în zilele de miercuri și de vineri.

Nu sunt zile cu dezlegare la pește.

Vineri, 31 iulie, începe Postul Maicii Domnului

Luna august 2026 – Postul Maicii Domnului

Se ține postul Maicii Domnului din 31 iulie până pe 14 august inclusiv. În restul lunii august, se ține post în zilele de miercuri și de vineri.

Este o singură zi cu dezlegare la pește, joi, pe data de 6 august când este Schimbarea la Față a Domnului.

Luna septembrie 2026

Se ține post toată luna în zilele de miercuri și de vineri.

Se ține post negru luni, 14 septembrie, când este Înălțarea Sf. Cruci.

Nu sunt zile cu dezlegare la pește.

Luna octombrie 2026

Se ține post în toate zilele de miercuri și de vineri.

Nu sunt zile cu dezlegare la pește.

Luna noiembrie 2026 – începe Postul Crăciunului

Se ține post în zilele de miercuri și de vineri.

De sâmbătă, 14 noiembrie începe Postul Crăciunului.

Vor fi 5 zile cu dezlegare la pește:

– sâmbătă, 21 noiembrie – Intrarea în biserică a Maicii Domnului;

– duminică, 22 noiembrie

– sâmbătă, 28 noiembrie – Sf. Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop

– duminică, 29 noiembrie

– luni, 30 noiembrie: Sf. Apostol Andrei.

Luna decembrie 2026 – Postul Crăciunului

Se ține post aproape toată luna decembrie, până în Ajunul Crăciunului, pe data de 24 decembrie 2026.

Vor fi 7 zile cu dezlegare la pește:

– joi, 3 decembrie – Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica;

– sâmbătă, 5 decembrie – Sf. Cuv. Sava cel Sfințit

– duminică, 6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae;

– luni, 7 decembrie – Sf. Mc. Filofteia;

– sâmbătă, 12 decembrie: Sf. Ier. Spiridon;

– duminică, 13 decembrie – Sf. Ierarh Dosoftei;

– sâmbătă, 19 decembrie.

