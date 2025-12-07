  MENIU  
Home > Diverse > Dezlegare la pește în 2026. În ce zile de post poți mânca pește în 2026

Dezlegare la pește în 2026. În ce zile de post poți mânca pește în 2026

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Numeroși credincioși urmează cu strictețe cele două mari posturi de peste an, postul Paștelui și postul Nașterii Domnului, iar zilele cu dezlegare la pește sunt zile de mare bucurie. Iată care sunt toate posturile din 2026 și când vor fi zile cu dezlegare la pește în 2026.

Postul Paștelui 2026 va fi cea mai lungă și aspră perioadă de ajunare pentru credincioși. Va fi postul cu cele mai puține zile în care se dă dezlegare la pește în 2026. Postul Bucuriei sau Postul Crăciunului este al doilea mare post din an, dar este și cel mai permisiv. Postul Crăciunului cuprinde cele mai multe zile cu dezlegare la pește în 2026.

Află care sunt toate posturile de peste an și care vor fi zilele în care biserica ne dă dezlegare la pește, deoarece sunt zile cu semnificații profunde, zile în care sunt praznice mari și se cinstesc sfinți ocrotitori foarte iubiți în popor.

Ce înseamnă pentru creștini dezlegarea la pește

Conform tradiției creștine, în unele zile de post biserica ne îngăduie să gătim și să consumăm bucate din pește și salată de icre. Cele mai multe zile cu dezlegare la pește în 2026 sunt cuprinse în postul cel mare al Paștelui și în postul Crăciunului. Dar în afară de aceste două mari posturi pe care le găsim în calendarul ortodox 2026, se îngăduie dezlegarea la pește și în alte zile de post de peste an, adică în unele zile de miercuri și de vineri. În total, românii care țin toate posturile se bucură de 42 de zile cu dezlegare la pește în 2026.

Deși a mers la vot cu Nicușor Dan, partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, NU a votat. Ce a făcut, de fapt, cât timp el a intrat în cabina de vot / Foto
Deși a mers la vot cu Nicușor Dan, partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, NU a votat. Ce a făcut, de fapt, cât timp el a intrat în cabina de vot / Foto
Recomandarea zilei

Dezlegarea la pește ne este îngăduită în timpul postului pentru a îndulci hrana bazată doar pe legume și cereale. Carnea de pește poate fi considerată un mic festin, atunci când ții postul după toate canoanele. În zilele cu dezlegare la pește, românii se bucură de o masă bogată, cu pește fript, cu ciorbă de pește, cu salată de pește sau de icre.

Brânza, ouăle și lactatele sunt în continuare interzise, dar carnea de pește este foarte nutritivă și înlocuiește o bună parte din elementele hrănitoare de care suntem privați în timpul postului. Abia atunci când ții postul în mod corect și te abții de la mâncărurile de dulce, te vei bucura cu adevărat de dezlegare la pește în 2026 și vei simți binefacerile acestui aliment binecuvântat.

„România nu este într-o situație grozavă”. Mesajul îngrijorător transmis de Traian Băsescu după votul pentru Primăria București. A spus clar ce ar trebui să ne intereseze pe toți, de fapt
„România nu este într-o situație grozavă”. Mesajul îngrijorător transmis de Traian Băsescu după votul pentru Primăria București. A spus clar ce ar trebui să ne intereseze pe toți, de fapt
Recomandarea zilei

Beneficii nutritive

dezlegarea la peste

Pe cât de bun, hrănitor și sănătos este peștele, el este totuși un aliment sporadic în farfuriile românilor. Sunt mulți români care abia așteaptă zilele cu dezlegare la pește în 2026 pentru a pregăti un pește pe grătar sau la cuptor. Dar în restul anului consumă prea puțin pește, cu toate că trăim într-o țară cu ieșire la mare și cu un fluviu bogat în pește.

În zilele cu dezlegare la pește este bine să profităm de acest aliment și să îl consumăm sub diferite forme. Peștele afumat, peștele în saramură sau conservele de pește sunt delicioase și la îndemâna tuturor. Speciile de pești accesibile sunt crapul novac, sardinele și macroul, iar printre speciile preferate de români se numără păstrăvul, știuca, heringul, șprotul și codul.

Peștele, indiferent de specie este o sursă bogată de acizi grași Omega 3 și Omega 6, care hrănesc inima și creierul, conține foarte puțin colesterol, procente semnificative din vitaminele B6 și B12, precum și calciu, magneziu și zinc, dar și fier sau iod. Peștele este o hrană foarte sănătoasă și se recomandă consumul a 2 – 3 porții pe săptămână. Dar important este să cumperi pește proaspăt din surse sigure și din regiuni ale lumii ferite de poluarea extremă a apelor și oceanelor.

Calendar 2026 – zile de post și posturi

  • Zilele de miercuri și vineri de peste an, afara de cele cu dezlegare, însemnate cu harți
  • Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
  • Tăierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul (29 august)
  • Inaltarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
  • Postul Sfintelor Pasti (23 februarie – 11 aprilie)
  • Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel (8 iunie – 28 iunie)
  • Postul Adormirii Maicii Domnului (31 iulie – 14 august)
  • Postul Nasterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)

Zilele cu dezlegare la pește în 2026

Cele mai multe zile în care este îngăduit să consumăm pește și produse din pește sunt cuprinse în Postul Paștelui și în Postul Crăciunului. Dar acestea nu sunt singurele. Iată care sunt zilele cu dezlegare la pește în 2026 din fiecare lună.

Luna ianuarie 2026

Se ține post în zilele de miercuri și de vineri.

Va fi o singură zi cu dezlegare la pește miercuri, pe data de 7 ianuarie, când este Soborul Sfântului Ioan Botezătorul.

Luna februarie 2026 – începe postul Paștelui

Se ține post în zilele de miercuri și vineri.

Vor fi 2 zile cu dezlegare la pește și anume:

– miercuri, pe data de 18 februarie;

– vineri, pe data de 20 februarie;

În aceste zile va fi și dezlegare la brânză, lapte și ouă, dar nu la carne porc sau de pasăre.

Luni, pe 23 februarie, începe Postul Paștelui.

Luna martie 2026 – Postul Paștelui

Postul Paștelui – se ține post în fiecare zi.

Este o singură zi cu dezlegare la pește, miercuri, 25 martie, când este Buna Vestire sau Blagoveștenia.

Biserica ne dă dezlegare la ulei și vin în fiecare zi de duminică precum și luni, pe data de 9 martie, când sunt cei 40 de Mucenici.

Luna aprilie 2026 – Paștele ortodox pe 12 aprilie

Continuă postul Paștelui până pe data de 12 aprilie, când sărbătorim Paștele și Învierea Domnului.

Vor fi 4 zile cu dezlegare la pește:

– duminică, 5 aprilie: Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica Floriilor); Nu se fac nunți;

– miercuri, 22 aprilie, Sf. Cuvios Teodor;

– vineri, 24 aprilie, Sf. Cuvioși Mărturisitori;

– miercuri, 29 aprilie, Sfinții Nouă Mucenici din Cizic

Luna mai 2026

Se ține post în zilele de miercuri și de vineri, dar în fiecare zi de miercuri și de vineri din luna mai 2026 este dezlegare la pește. Se recomandă doar să nu consumăm carne de porc, de vită sau de pasăre.

Vor fi 9 zile cu dezlegare la pește:

– vineri, 1 mai, Sf. Prooroc Ieremia;

– miercuri, 6 mai – Sfântul și Dreptul Iov;

– vineri, 8 mai – Sf. Apostol și Evanghelist Ioan;

– miercuri, 13 mai – Sfânta Muceniță Glicheria;

– vineri, 15 mai – Sfântul Pahomie cel Mare;

– miercuri, 20 mai – Sfânta Lidia;

– vineri, 22 mai – Sf. Mucenic Vasilisc;

– miercuri, 27 mai – Sfântul Ioan Rusul;

– vineri, 29 mai – Sf. Muceniță Teodosia.

Luna iunie 2026 – Postul Sf. Apostoli Petru și Pavel

Se ține post în zilele de miercuri și de vineri.

Vor fi 11 zile cu dezlegare la pește:

– luni, 1 iunie – Lunea Sfântului Duh – sărbătoare cu cruce roșie;

– luni, 8 iunie – Începe Postul Sf. Apostoli Petru și Pavel;

– sâmbătă, 13 iunie

– duminică, 14 iunie – Sf. Prooroc Elisei;

– luni, 15 iunie – Sf. Proroc Amos;

– sâmbătă, 20 iunie

– duminică, 21 iunie

– luni, 22 iunie – Sf. Grigorie Dascălul

– miercuri, 24 iunie – Nașterea Sf. Ioan Botezătorul

– sâmbătă, 26 iunie

– duminică, 27 iunie

Luna iulie 2026 – începe Postul Maicii Domnului

Se ține post în zilele de miercuri și de vineri.

Nu sunt zile cu dezlegare la pește.

Vineri, 31 iulie, începe Postul Maicii Domnului

Luna august 2026 – Postul Maicii Domnului

Se ține postul Maicii Domnului din 31 iulie până pe 14 august inclusiv. În restul lunii august, se ține post în zilele de miercuri și de vineri.

Este o singură zi cu dezlegare la pește, joi, pe data de 6 august când este Schimbarea la Față a Domnului.

Luna septembrie 2026

Se ține post toată luna în zilele de miercuri și de vineri.

Se ține post negru luni, 14 septembrie, când este Înălțarea Sf. Cruci.

Nu sunt zile cu dezlegare la pește.

Luna octombrie 2026

Se ține post în toate zilele de miercuri și de vineri.

Nu sunt zile cu dezlegare la pește.

Luna noiembrie 2026 – începe Postul Crăciunului

Se ține post în zilele de miercuri și de vineri.

De sâmbătă, 14 noiembrie începe Postul Crăciunului.

Vor fi 5 zile cu dezlegare la pește:

– sâmbătă, 21 noiembrie – Intrarea în biserică a Maicii Domnului;

– duminică, 22 noiembrie

– sâmbătă, 28 noiembrie – Sf. Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop

– duminică, 29 noiembrie

– luni, 30 noiembrie: Sf. Apostol Andrei.

Luna decembrie 2026 – Postul Crăciunului

Se ține post aproape toată luna decembrie, până în Ajunul Crăciunului, pe data de 24 decembrie 2026.

Vor fi 7 zile cu dezlegare la pește:

– joi, 3 decembrie – Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica;

– sâmbătă, 5 decembrie – Sf. Cuv. Sava cel Sfințit

– duminică, 6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae;

– luni, 7 decembrie – Sf. Mc. Filofteia;

– sâmbătă, 12 decembrie: Sf. Ier. Spiridon;

– duminică, 13 decembrie – Sf. Ierarh Dosoftei;

– sâmbătă, 19 decembrie.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cât costă parfumul reginei Maria la magazinul de producător din inima Parisului: „Cel mai bine vândut, după cel al prințesei Diana”
Cât costă parfumul reginei Maria la magazinul de producător din inima Parisului: „Cel mai bine vândut, după cel al prințesei Diana”
Fanatik
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Primul dosar penal pentru fraudă la vot, în Bucureşti
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Primul dosar penal pentru fraudă la vot, în Bucureşti
GSP.ro
Are 47 de ani, iar ținuta ei transparentă a provocat controverse la tragerea la sorți: „Prea îndrăzneaţă pentru un eveniment fotbalistic”
Are 47 de ani, iar ținuta ei transparentă a provocat controverse la tragerea la sorți: „Prea îndrăzneaţă pentru un eveniment fotbalistic”
Click.ro
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Citește și...
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
Tabel pensii anticipate parțiale în 2025: penalizări exacte, de la 1 lună la 5 ani. Cât pierzi lunar
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Doliu în industria muzicală. A murit artistul care a scris istorie alături de Michael Jackson
Pește contaminat, retras din magazine, după ce a fost infectat cu Listeria. Dr. Tudor Ciuhodaru: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat alimente rechemate”
Pârtii de schi de vis
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată
Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată
Cine este Mihai Gâdea. A studiat teologia înainte să devină jurnalist și are o familie superbă. "Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt!"
Cine este Mihai Gâdea. A studiat teologia înainte să devină jurnalist și are o familie superbă. "Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt!"
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Elle
Diana Dumitrescu, declarații despre problemele din relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Nimic nu e perfect, nimic nu e ceea ce pare, oamenii…”
Diana Dumitrescu, declarații despre problemele din relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Nimic nu e perfect, nimic nu e ceea ce pare, oamenii…”
Vivian, fiica trans a lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Tensiunile cu tatăl ei au determinat-o să recurgă la acest gest: "Mulți pot fi și foarte dubioși..."
Vivian, fiica trans a lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Tensiunile cu tatăl ei au determinat-o să recurgă la acest gest: "Mulți pot fi și foarte dubioși..."
Relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Ce au dezvăluit surse apropiate actorului: "După ce s-au mutat împreună..."
Relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Ce au dezvăluit surse apropiate actorului: "După ce s-au mutat împreună..."
DailyBusiness.ro
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
A1.ro
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
Horoscop 8 decembrie 2025. Se vede luminița de la capătul tunelului. O zodie scapă de problemele pe plan financiar și plan sentimental
Horoscop 8 decembrie 2025. Se vede luminița de la capătul tunelului. O zodie scapă de problemele pe plan financiar și plan sentimental
Horoscop 7 decembrie 2025. O zodie este pregătită să întâlnească dragostea adevărată. Urmează fluturi în stomac și fericire supremă
Horoscop 7 decembrie 2025. O zodie este pregătită să întâlnească dragostea adevărată. Urmează fluturi în stomac și fericire supremă
Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov
Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov
Câștiguri neașteptate pentru 5 zodii înainte de sărbători. Ele trag lozul cel mare!
Câștiguri neașteptate pentru 5 zodii înainte de sărbători. Ele trag lozul cel mare!
Observator News
Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo
Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo
Libertatea pentru Femei
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop RUNE 8‑14 decembrie. Revelații, energie și schimbări pentru fiecare zodie
Horoscop RUNE 8‑14 decembrie. Revelații, energie și schimbări pentru fiecare zodie
Cele două alimente care îți pot crește riscul de cancer la sân. Avertismentul unui chirurg cu 20 de ani de experiență
Cele două alimente care îți pot crește riscul de cancer la sân. Avertismentul unui chirurg cu 20 de ani de experiență
Horoscop 7 decembrie. Zi cu revelații puternice și decizii neașteptate. Vești bune pentru Berbeci și Săgetători
Horoscop 7 decembrie. Zi cu revelații puternice și decizii neașteptate. Vești bune pentru Berbeci și Săgetători
Horoscop 8–14 decembrie 2025. Zodia care primește o lovitură neașteptată
Horoscop 8–14 decembrie 2025. Zodia care primește o lovitură neașteptată
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton