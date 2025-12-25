Când pică Floriile și Paștele catolic în 2026

Credincioșii catolici din întreaga lume vor sărbători Floriile și Paștele catolic în 2026 la date diferite față de creștinii ortodocși. Află în ce zile vor fi sărbătorite Floriile și Paștele catolic în 2026, care sunt principalele tradiții catolice și cum se pregătesc credincioșii pentru aceste mari sărbători religioase.

Paștele ortodox și Paștele catolic în 2026 se vor sărbători la date diferite, așa cum se întâmplă aproape în fiecare an. De cele mai multe ori, între cele două sărbători este o diferență de una sau două săptămâni. Iar această diferență va fi păstrată și în 2026.

Așadar, credincioșii catolici vor sărbători Floriile pe data de 29 martie 2026, iar Paștele catolic pe data de 5 aprilie 2026, cu o săptămână mai devreme decât Paștele ortodox. Credincioșii ortodocși vor sărbători Învierea Domnului pe data de 12 aprilie 2026.

Paștele catolic, sărbătorit adesea înaintea Paștelui ortodox

Paștele este o sărbătoare cu dată variabilă, în funcție de care se stabilesc în fiecare an Floriile și Rusaliile. Paștele se stabilește după o regulă foarte veche, stabilită de Sinodul Ecumenic din Niceea, ținut în anul 325.

Paștele ortodox este calculat, în fiecare an, după echinocțiul de primăvară și în funcție de prima Lună plină care vine imediat după echinocțiu. Astfel, Paștele ortodox se stabilește în duminica imediat următoare Lunii pline de după echinocţiul de primăvară. În anul 2026, echinocțiul de primăvară va fi pe data de 21 martie, iar prima Lună plină după echinocțiu va fi pe data de 1 aprilie, care va fi o zi de miercuri. Prima duminică de după Luna plină va fi data de 5 aprilie.

Regula de calcul folosită de Biserica catolică este aceeași ca cea folosită de Biserica ortodoxă, dar cele două biserici se raportează la două calendare diferite. Biserica catolică folosește calendarul gregorian, pe când Biserica ortodoxă folosește calendarul pe stil vechi și anume calendarul iulian. Astfel că, Paștele catolic în 2026 va fi pe data de 5 aprilie, iar Paștele ortodox va fi pe data de 12 aprilie, cu o săptămână mai târziu, conform calendarului iulian.

Calendarul vechi explică de ce apare decalajul dintre cele două sărbători, deși sunt ani în care ortodocșii și catolicii prăznuiesc Paștele la aceeași dată. Așa cum s-a întâmplat cu Paștele în 2025, când toți creștinii au mers împreună în aceeași noapte la slujbă pentru a primi lumina sfântă.

Când vor coincide Paștele ortodox și cel catolic

Sincronizarea celor două sărbători pascale are loc odată la 3 – 4 ani sau abia la 8 ani. Așadar, următorul an în care Paștele ortodox va coincide cu cel catolic va fi anul 2028, la 3 ani după 2025. Ulterior, sărbătoarea va coincide iar după trei ani, adică în anul 2031.

Ultimii ani în care cele două sărbători au coincis au fost anii 2014 și 2017. La fel ca în 2025, data Paștelui în anul 2014 a fost 20 aprilie, iar data Paștelui din anul 2017 a fost 16 aprilie, așa cum va fi data Paștelui din anul 2028.

Așadar, de-a lungul anilor, odată la 4 – 11 ani, Paștele va coincide pentru catolici și ortodocși, iar acesta va fi sărbătorit în luna aprilie, între zilele de 5 aprilie, cel mai devreme, și 25 aprilie, cel mai târziu.

Paștele ortodox în umătorii 5 ani

Paștele Ortodox 2026 – duminică 12 aprilie

Paștele Ortodox 2027 – duminică 2 mai

Paștele Ortodox 2028 – duminică 16 aprilie

Paștele Ortodox 2029 – duminică 8 aprilie

Paștele Ortodox 2030 – duminică 28 aprilie

Paștele catolic în următorii 5 ani

Paștele Catolic 2026 – duminică 5 aprilie

Paștele Catolic 2027 – duminică 28 martie

Paștele Catolic 2028 – duminică 16 aprilie

Paștele Catolic 2029 – duminică 1 aprilie

Paștele Catolic 2030 – duminică 21 aprilie

Când vor coincide Paștele catolic și cel ortodox în următorii ani

16 aprilie 2028 13 aprilie 2031 9 aprilie 2034 5 aprilie 2037 25 aprilie 2038 21 aprilie 2041 9 aprilie 2045

Când începe Postul Mare pentru Paștele catolic în 2026

Postul Mare sau Postul Paștelui este cunoscut de credincioșii ortodocși drept cel mai lung și aspru post din an. Spre deosebire, credincioșii catolici au un post mult mai blând, iar biserica catolică permite o masă sățioasă în fiecare zi, fără restricții.

Pentru ortodocși, postul Paștelui începe întotdeauna într-o zi de luni. Pentru catolici, Postul Paștelui începe întotdeauna miercuri, o zi care este numită Miercurea Cenușii. Postul este o cale de sfințire a sufletului pentru orice creștin, și un exercițiu de înfrânare a dorințelor trupești, de întărire a voinței. Postul nu este doar o renunțare alimentară, ci un adevărat act de cult, o jertfă adusă lui Dumnezeu din inimă curată, căci El Însuși S-a jertfit din iubire pentru oameni. Prin post, creștinul alege de bunăvoie să se lepede de cele îngăduite, din respect, recunoștință și dragoste față de Dumnezeu.

Cât durează postul pentru credincioșii catolici

În Biserica Ortodoxă, Postul Paștelui este cel mai lung și mai aspru, întinzându-se pe durata a 40 de zile, adică aproape șase săptămâni, fiind un timp de pocăință adâncă și de curățire lăuntrică. În tradiția romano-catolică, perioada de post este mai scurtă, credincioșii postind timp de patru sau cinci săptămâni.

Care sunt principalele rânduieli în post

Pe întreaga perioadă a postului, creștinii ortodocși, care vor să respecte postul, se hrănesc doar cu alimente de origine vegetală, renunțând la carne, ouă, lactate și la orice produs de proveniență animală. În anumite zile rânduite de Biserică, există dezlegare la pește, ca semn de mângâiere și întărire în nevoință.

În rânduiala catolică, postul începe întotdeauna într-o zi de miercuri, cunoscută sub numele de Miercurea Cenușii. În această zi, credincioșii catolici își fac semnul crucii cu cenușă pe frunte și pe haine, ca simbol al pocăinței și al smereniei în fața lui Dumnezeu. Catolicii au voie să ia o singură masă pe zi, cu mai multe feluri de mâncare, dar trebuie să se abțină de la carne. Ei pot consuma lactate, ouă, pește și icre, pot găti și ulei de floarea soarelui sau cu alt ulei vegetal și pot gusta dintr-un pahar de vin. În schimb, trebuie să se abțină de la carne și toate preparatele de origine animală făcute din carne.

Catolicii pot mânca la prânz îndestulător, dar dimineața și seara iau doar o simplă gustare. Această rânduială se aplică persoanelor cu vârste între 21 și 60 de ani, fiind o formă de disciplină trupească menită să sprijine rugăciunea și întoarcerea inimii către Dumnezeu. Biserica le recomandă, totodată, credincioșilor catolici să se abțină în perioada postului și de la țigări, alcool sau petreceri exagerate, precum și de la așa numitele plăceri trupești.

Cum sărbătoresc creștinii catolici Învierea Domnului

Sărbătoarea Paștelui este sărbătoarea luminii sfinte pe care Fiul Domnului a adus-o printre oameni. Creștinii sărbătoresc Învierea Domnului, miracolul pentru care a venit Mesia pe pământ pentru a aduce o nouă speranță.

Credincioșii catolici, greco-catolici, luterani sau protestanți sărbătoresc împreună Paștele catolic în 2026 pe data de 5 aprilie. Suveranul Pontif oficiază sâmbătă Vigilia Pascală, slujba care precede ziua Învierii și pregătește ieșirea din postul Paștelui. A doua zi, în Duminica Sfântă se ține o nouă slujbă la Vatican de Înviere, dar și în toate bisericile și mănăstirile catolice. Apoi, creștinii se adună în jurul mesei de Paște, acasă la părinți, la bunici sau la prieteni.

Copiii așteaptă cu nerăbdare să primească ouă de ciocolată. În Germania și Austria se organizează o adevărată vânătoare de ouă. Părinții ascund dulciurile prin diferite unghere, iar copiii pornesc în căutarea lor.

În funcție de țară și regiune, credincioșii catolici servesc la masa de Paște fie o friptură de miel, fie o friptură de iepure sau un jambon de porc, așa cum este cazul în Marea Britanie.

Tradiții de Paște din țările catolice

Italienii pregătesc de Paște un cozonac special în formă de porumbel, denumit Colomba. Acesta este un simbol al veștilor bune și al păcii. Italienii mănâncă și ei carne de miel în prima zi de Paște, iar a doua zi ies la picnic pentru a se întâlni cu prietenii.

În Spania și Portugalia, credincioșii au zile libere în 2026 încă din Joia Mare până a doua zi de Paști inclusiv. În Spania, prăjitura specifică este Mona, un tip de cozonac auriu decorat cu ouă colorate. În Săptămâna Mare sau a Patimilor, pe străzile spaniolilor au loc zilnic procesiuni și spectacole de teatru cu tematică religioasă.

În Polonia, apa este un simbol puternic al sărbătorii. A doua zi de Paști, oamenii se stropesc cu apă pentru a îndepărta păcatele. Ziua se mai numește Lunea udă – Smigus Dingus. Și în Ungaria, femeile sunt stropite cu apă când ies la plimbare pe stradă, a doua zi de Paște. În alte zone din Ungaria, bărbații au înlocuit apa simplă cu apa de parfum și le stropesc pe femei cu parfum. Un obicei similar se practică și la noi, în Transilvania, unde fetele de măritat sau tinerele neveste sunt stropite cu parfum, în comunitățile catolice. Obiceiul este practicat și de copii, și de tineri deopotrivă, iar ziua se încheie cu petreceri pe la casele unde fetele au mulți admiratori.

În schimb, în unele regiuni din Cehia, femeile și fetele sunt ”bătute” cu nuielușe. Tinerii cehi își pregătesc niște nuielușe de salcie pe care le decorează cu panglici colorate. Iar a doua zi de Paște, ies la ”vânătoare” de fete cu nuielile și le bat ușor la fund… să fie fertile și frumoase. Bineînțeles, băieții aleg cu grijă fetele pe care le ”bat” cu nuielile de salcie și se apropie numai de cele care le plac sau de cele pe care le curtează.

