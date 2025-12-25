  MENIU  
Home > Diverse > Când pică Floriile și Paștele catolic în 2026

Când pică Floriile și Paștele catolic în 2026

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Credincioșii catolici din întreaga lume vor sărbători Floriile și Paștele catolic în 2026 la date diferite față de creștinii ortodocși. Află în ce zile vor fi sărbătorite Floriile și Paștele catolic în 2026, care sunt principalele tradiții catolice și cum se pregătesc credincioșii pentru aceste mari sărbători religioase.

Paștele ortodox și Paștele catolic în 2026 se vor sărbători la date diferite, așa cum se întâmplă aproape în fiecare an. De cele mai multe ori, între cele două sărbători este o diferență de una sau două săptămâni. Iar această diferență va fi păstrată și în 2026.

Așadar, credincioșii catolici vor sărbători Floriile pe data de 29 martie 2026, iar Paștele catolic pe data de 5 aprilie 2026, cu o săptămână mai devreme decât Paștele ortodox. Credincioșii ortodocși vor sărbători Învierea Domnului pe data de 12 aprilie 2026.

Paștele catolic, sărbătorit adesea înaintea Paștelui ortodox

Paștele este o sărbătoare cu dată variabilă, în funcție de care se stabilesc în fiecare an Floriile și Rusaliile. Paștele se stabilește după o regulă foarte veche, stabilită de Sinodul Ecumenic din Niceea, ținut în anul 325.

Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Recomandarea zilei

Paștele ortodox este calculat, în fiecare an, după echinocțiul de primăvară și în funcție de prima Lună plină care vine imediat după echinocțiu. Astfel, Paștele ortodox se stabilește în duminica imediat următoare Lunii pline de după echinocţiul de primăvară. În anul 2026, echinocțiul de primăvară va fi pe data de 21 martie, iar prima Lună plină după echinocțiu va fi pe data de 1 aprilie, care va fi o zi de miercuri. Prima duminică de după Luna plină va fi data de 5 aprilie.

Regula de calcul folosită de Biserica catolică este aceeași ca cea folosită de Biserica ortodoxă, dar cele două biserici se raportează la două calendare diferite. Biserica catolică folosește calendarul gregorian, pe când Biserica ortodoxă folosește calendarul pe stil vechi și anume calendarul iulian. Astfel că, Paștele catolic în 2026 va fi pe data de 5 aprilie, iar Paștele ortodox va fi pe data de 12 aprilie, cu o săptămână mai târziu, conform calendarului iulian.

Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Recomandarea zilei

Calendarul vechi explică de ce apare decalajul dintre cele două sărbători, deși sunt ani în care ortodocșii și catolicii prăznuiesc Paștele la aceeași dată. Așa cum s-a întâmplat cu Paștele în 2025, când toți creștinii au mers împreună în aceeași noapte la slujbă pentru a primi lumina sfântă.

Când vor coincide Paștele ortodox și cel catolic

Sincronizarea celor două sărbători pascale are loc odată la 3 – 4 ani sau abia la 8 ani. Așadar, următorul an în care Paștele ortodox va coincide cu cel catolic va fi anul 2028, la 3 ani după 2025. Ulterior, sărbătoarea va coincide iar după trei ani, adică în anul 2031.

Ultimii ani în care cele două sărbători au coincis au fost anii 2014 și 2017. La fel ca în 2025, data Paștelui în anul 2014 a fost 20 aprilie, iar data Paștelui din anul 2017 a fost 16 aprilie, așa cum va fi data Paștelui din anul 2028.

Așadar, de-a lungul anilor, odată la 4 – 11 ani, Paștele va coincide pentru catolici și ortodocși, iar acesta va fi sărbătorit în luna aprilie, între zilele de 5 aprilie, cel mai devreme, și 25 aprilie, cel mai târziu.

Paștele ortodox în umătorii 5 ani

  • Paștele Ortodox 2026 – duminică 12 aprilie
  • Paștele Ortodox 2027 – duminică 2 mai
  • Paștele Ortodox 2028 – duminică 16 aprilie
  • Paștele Ortodox 2029 – duminică 8 aprilie
  • Paștele Ortodox 2030 – duminică 28 aprilie

Paștele catolic în următorii 5 ani

  • Paștele Catolic 2026 – duminică 5 aprilie
  • Paștele Catolic 2027 – duminică 28 martie
  • Paștele Catolic 2028 – duminică 16 aprilie
  • Paștele Catolic 2029 – duminică 1 aprilie
  • Paștele Catolic 2030 – duminică 21 aprilie

Când vor coincide Paștele catolic și cel ortodox în următorii ani

  1. 16 aprilie 2028
  2. 13 aprilie 2031
  3. 9 aprilie 2034
  4. 5 aprilie 2037
  5. 25 aprilie 2038
  6. 21 aprilie 2041
  7. 9 aprilie 2045

Când începe Postul Mare pentru Paștele catolic în 2026

Postul Mare sau Postul Paștelui este cunoscut de credincioșii ortodocși drept cel mai lung și aspru post din an. Spre deosebire, credincioșii catolici au un post mult mai blând, iar biserica catolică permite o masă sățioasă în fiecare zi, fără restricții.

Pentru ortodocși, postul Paștelui începe întotdeauna într-o zi de luni. Pentru catolici, Postul Paștelui începe întotdeauna miercuri, o zi care este numită Miercurea Cenușii. Postul este o cale de sfințire a sufletului pentru orice creștin, și un exercițiu de înfrânare a dorințelor trupești, de întărire a voinței. Postul nu este doar o renunțare alimentară, ci un adevărat act de cult, o jertfă adusă lui Dumnezeu din inimă curată, căci El Însuși S-a jertfit din iubire pentru oameni. Prin post, creștinul alege de bunăvoie să se lepede de cele îngăduite, din respect, recunoștință și dragoste față de Dumnezeu.

Cât durează postul pentru credincioșii catolici

În Biserica Ortodoxă, Postul Paștelui este cel mai lung și mai aspru, întinzându-se pe durata a 40 de zile, adică aproape șase săptămâni, fiind un timp de pocăință adâncă și de curățire lăuntrică. În tradiția romano-catolică, perioada de post este mai scurtă, credincioșii postind timp de patru sau cinci săptămâni.

Care sunt principalele rânduieli în post

Pe întreaga perioadă a postului, creștinii ortodocși, care vor să respecte postul, se hrănesc doar cu alimente de origine vegetală, renunțând la carne, ouă, lactate și la orice produs de proveniență animală. În anumite zile rânduite de Biserică, există dezlegare la pește, ca semn de mângâiere și întărire în nevoință.

În rânduiala catolică, postul începe întotdeauna într-o zi de miercuri, cunoscută sub numele de Miercurea Cenușii. În această zi, credincioșii catolici își fac semnul crucii cu cenușă pe frunte și pe haine, ca simbol al pocăinței și al smereniei în fața lui Dumnezeu. Catolicii au voie să ia o singură masă pe zi, cu mai multe feluri de mâncare, dar trebuie să se abțină de la carne. Ei pot consuma lactate, ouă, pește și icre, pot găti și ulei de floarea soarelui sau cu alt ulei vegetal și pot gusta dintr-un pahar de vin. În schimb, trebuie să se abțină de la carne și toate preparatele de origine animală făcute din carne.

Catolicii pot mânca la prânz îndestulător, dar dimineața și seara iau doar o simplă gustare. Această rânduială se aplică persoanelor cu vârste între 21 și 60 de ani, fiind o formă de disciplină trupească menită să sprijine rugăciunea și întoarcerea inimii către Dumnezeu. Biserica le recomandă, totodată, credincioșilor catolici să se abțină în perioada postului și de la țigări, alcool sau petreceri exagerate, precum și de la așa numitele plăceri trupești.

Cum sărbătoresc creștinii catolici Învierea Domnului

Când pică Floriile și Paștele catolic în 2026

Sărbătoarea Paștelui este sărbătoarea luminii sfinte pe care Fiul Domnului a adus-o printre oameni. Creștinii sărbătoresc Învierea Domnului, miracolul pentru care a venit Mesia pe pământ pentru a aduce o nouă speranță.

Credincioșii catolici, greco-catolici, luterani sau protestanți sărbătoresc împreună Paștele catolic în 2026 pe data de 5 aprilie. Suveranul Pontif oficiază sâmbătă Vigilia Pascală, slujba care precede ziua Învierii și pregătește ieșirea din postul Paștelui. A doua zi, în Duminica Sfântă se ține o nouă slujbă la Vatican de Înviere, dar și în toate bisericile și mănăstirile catolice. Apoi, creștinii se adună în jurul mesei de Paște, acasă la părinți, la bunici sau la prieteni.

Când pică Floriile și Paștele catolic în 2026

Copiii așteaptă cu nerăbdare să primească ouă de ciocolată. În Germania și Austria se organizează o adevărată vânătoare de ouă. Părinții ascund dulciurile prin diferite unghere, iar copiii pornesc în căutarea lor.

În funcție de țară și regiune, credincioșii catolici servesc la masa de Paște fie o friptură de miel, fie o friptură de iepure sau un jambon de porc, așa cum este cazul în Marea Britanie.

Tradiții de Paște din țările catolice

Italienii pregătesc de Paște un cozonac special în formă de porumbel, denumit Colomba. Acesta este un simbol al veștilor bune și al păcii. Italienii mănâncă și ei carne de miel în prima zi de Paște, iar a doua zi ies la picnic pentru a se întâlni cu prietenii.

Când pică Floriile și Paștele catolic în 2026

În Spania și Portugalia, credincioșii au zile libere în 2026 încă din Joia Mare până a doua zi de Paști inclusiv. În Spania, prăjitura specifică este Mona, un tip de cozonac auriu decorat cu ouă colorate. În Săptămâna Mare sau a Patimilor, pe străzile spaniolilor au loc zilnic procesiuni și spectacole de teatru cu tematică religioasă.

În Polonia, apa este un simbol puternic al sărbătorii. A doua zi de Paști, oamenii se stropesc cu apă pentru a îndepărta păcatele. Ziua se mai numește Lunea udă – Smigus Dingus. Și în Ungaria, femeile sunt stropite cu apă când ies la plimbare pe stradă, a doua zi de Paște. În alte zone din Ungaria, bărbații au înlocuit apa simplă cu apa de parfum și le stropesc pe femei cu parfum. Un obicei similar se practică și la noi, în Transilvania, unde fetele de măritat sau tinerele neveste sunt stropite cu parfum, în comunitățile catolice. Obiceiul este practicat și de copii, și de tineri deopotrivă, iar ziua se încheie cu petreceri pe la casele unde fetele au mulți admiratori.

În schimb, în unele regiuni din Cehia, femeile și fetele sunt ”bătute” cu nuielușe. Tinerii cehi își pregătesc niște nuielușe de salcie pe care le decorează cu panglici colorate. Iar a doua zi de Paște, ies la ”vânătoare” de fete cu nuielile și le bat ușor la fund… să fie fertile și frumoase. Bineînțeles, băieții aleg cu grijă fetele pe care le ”bat” cu nuielile de salcie și se apropie numai de cele care le plac sau de cele pe care le curtează.

foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Fanatik
Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a moștenit Patricia Potra
Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a moștenit Patricia Potra
GSP.ro
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Click.ro
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Redactia.ro
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
Citește și...
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Crăciunul lui Mihai Dedu, mai emoționant ca niciodată: De când avem viitoarea noră în casă, e și mai frumos
Mesaje de Crăciun 2025 - cele mai frumoase urări și felicitări
Povestea micului „Einstein”, copilul minune de 15 ani care are doctorat în fizică cuantică. A terminat liceul la 8 ani și a obținut masteratul la 12: „Nu uita că ești și tu adolescent”
Pârtii de schi de vis
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Theo Rose le închide gura celor care o sfătuiesc să se tuneze: „Nu mă zăpăciți. Eu nu îmi pun nici buze, nici sâni”. Care este motivul
Theo Rose le închide gura celor care o sfătuiesc să se tuneze: „Nu mă zăpăciți. Eu nu îmi pun nici buze, nici sâni”. Care este motivul
Andreea Bănică, adevărul destrămarea trupei Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani
Andreea Bănică, adevărul destrămarea trupei Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena: „Am fost cel mai fericit de pe pământ!”
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena: „Am fost cel mai fericit de pe pământ!”
Zodii care își găsesc marea iubire în ianuarie 2026
Zodii care își găsesc marea iubire în ianuarie 2026
Horoscop 26 decembrie 2025. O zodie se întoarce la o fostă iubire. Se lasă purtată de val și trăiește pasiunea la cote maxime
Horoscop 26 decembrie 2025. O zodie se întoarce la o fostă iubire. Se lasă purtată de val și trăiește pasiunea la cote maxime
Destinația exotică în care Alina Pușcău a plecat de Crăciun: „Sora mea a luat bilete de avion pentru mine și mama mea” / Exclusiv
Destinația exotică în care Alina Pușcău a plecat de Crăciun: „Sora mea a luat bilete de avion pentru mine și mama mea” / Exclusiv
„Rezoluțiile sunt în suflet.” Ce tradiție respectă JO Ioana Anuța cu sfințenie în fiecare an de Crăciun și Revelion / Exclusiv
„Rezoluțiile sunt în suflet.” Ce tradiție respectă JO Ioana Anuța cu sfințenie în fiecare an de Crăciun și Revelion / Exclusiv
Observator News
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Libertatea pentru Femei
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Mâncarea tradițională de Crăciun – mâncăm sau nu carne de porc?
Mâncarea tradițională de Crăciun – mâncăm sau nu carne de porc?
Institutul Matei Balş din Capitală, luat cu asalt de bucureșteni. Peste 200 de persoane vin zilnic la camera de gardă
Institutul Matei Balş din Capitală, luat cu asalt de bucureșteni. Peste 200 de persoane vin zilnic la camera de gardă
Un virus mortal reapare în Europa! OMS dă alerta: „E mai periculos decât COVID-19”
Un virus mortal reapare în Europa! OMS dă alerta: „E mai periculos decât COVID-19”
Mesaj cu tâlc transmis de Nicușor Dan. Ce le urează românilor, de Crăciun?
Mesaj cu tâlc transmis de Nicușor Dan. Ce le urează românilor, de Crăciun?
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton