Zile libere 2026 – Câte libere sunt anul viitor

Românii se bucură de 17 zile libere în 2026 și vor beneficia de scurte vacanțe de sărbători în plus pe lângă zilele lor de concediu obișnuite. Află câte zile libere în 2026 sunt acordate prin lege și cum îți poți organiza călătoriile și vacanțele de anul viitor.

Anul 2026 aduce numeroase sărbători mari, naționale sau religioase, care se vor ține în zilele de sâmbătă sau duminică. Așadar, vom avea parte de mai puține zile libere în cursul săptămânii în anul 2026, în comparație cu anul 2025. Dacă în anul 2025 am avut 13 zile libere în cursul săptămânii, în anul 2026 situația este mai puțin bună.

Sărbătorile legale în România sunt zile declarate prin lege ca fiind zile nelucrătoare, altele decât zilele de weekend. De asemenea, în zilele de sărbătoare legală nu se lucrează, excepție făcând unitățile sanitare, poliția, jandarmeria, armată dar și unitățile sau sectoarele în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită procesului de producție sau specificului activității.

Zile libere în 2026. Ce zile libere vor fi în cursul săptămânii

Conform legii, ne vom bucura de 17 zile libere în 2026: cinci dintre ele vor fi în weekend, în zilele de sâmbătă sau duminică, iar celelalte 12 zile libere vor fi în timpul săptămânii.

Noaptea de Revelion 2025 – 2026 va fi sărbătorită în întreaga lume miercuri, pe data de 31 decembrie 2025. Iar data de 1 ianuarie 2026, care va fi o zi de joi, va aduce Anul Nou. Conform tradiției prima și a doua zi de Anul Nou sunt zile libere de la stat, urmate la scurt timp de două mari sărbători religioase foarte importante pentru credincioșii români și anume Boboteaza și praznicul Sf. Ioan Botezătorul.

De-a lungul anului 2026, vom avea nouă mari sărbători religioase și patru mari sărbători naționale precum și alte zile libere naționale, acordate de stat. Astfel, numărul lor ajunge la 17, ceea ce reprezintă un progres față de anii anteriori. Luând în calcul că orice angajat are dreptul la minimum 20 de zile de concediu pe an, adunând și zilele libere de la stat, putem spune că beneficiem de 37 de zile libere 2026 – adică aproape două luni de zile libere.

1 ianuarie, joi – Anul Nou

2 ianuarie, vineri – a doua zi de Anul Nou

6 ianuarie, marți – Boboteaza

7 ianuarie, miercuri – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie, sâmbătă – Ziua Principatelor Române (Mica Unire)

10 aprilie, vineri – Vinerea mare

12 aprilie, duminică – Paștele ortodox 2026

13 aprilie, luni – a doua zi de Paște

1 mai, vineri – Ziua Muncii

31 mai, duminică – Rusaliile

1 iunie, luni – a doua zi de Rusalii

1 iunie, luni – Ziua Copilului

15 august, sâmbătă – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie, luni – Sfântul Andrei

1 decembrie, marți – Ziua Națională a României

25 decembrie, vineri – Crăciunul

26 decembrie, sâmbătă – a doua zi de Crăciun

Se prelungește vacanța de iarnă după Revelion 2026

Vacanța de iarnă sau zilele libere de care ne bucurăm după Sărbătorile de iarnă și după Revelion se pot prelungi până pe data de 8 ianuarie 2026. Două mari sărbători religioase au fost numite totodată sărbători naționale libere. Este vorba de Boboteaza sau Botezul Domnului și de praznicul Sfântului Ioan Botezătorul. Conform tradiției, cele două zile noi de sărbătoare vor fi în zilele de 6 și 7 ianuarie, iar în anul 2026 cele două zile pică în zilele de marți și miercuri. În acest fel, imediat după Anul Nou, mulți lucrători vor beneficia de o altă scurtă vacanță în perioada 1 – 7 ianuarie.

Angajații care sunt nevoiți, în anumite sectoare de activitate, să lucreze în zilele libere consfințite prin lege, au dreptul să solicite recompensarea la salariu sau alte zile libere, la cerere, în următoarele 30 de zile calendaristice.

Zile libere 2026 – libere în plus pentru educatori și elevi

Conform contractului colectiv de muncă, profesorii și educatorii din întreaga țară se bucură de trei zile libere în plus în fiecare an școlar.

14 aprilie 2026 – a treia zi de Paști.

5 iunie 2026, vineri – Ziua Națională a Învățătorului este o altă zi în care școlile închid cursurile.

5 octombrie 2026, luni – Ziua Mondială a Educației. De obicei pe data de 5 octombrie, profesorii și elevii sunt liberi.

Cum poți prelungi minivacanțele din timpul anului

Luna ianuarie 2026 – minivacanța de Revelion

Luna ianuarie este o perioadă bogată în sărbători și zile libere naționale. Imediat după Revelion, zilele de 1 ianuarie și 2 ianuarie – joi și vineri, vor fi zile libere. Angajații la stat precum și mulți angajați din sistemul privat vor avea liber în zilele de 3 și 4 ianuarie, fiind zile de weekend. Iar unii dintre ei pot solicita concediu de odihnă pentru data de 5 ianuarie pentru a prelungi vacanța de Revelion. Acest interval coincide și cu vacanța elevilor, conform programei școlare din anul 2026. Părinții pot profita de acest interval să petreacă mai mult timp acasă după Sărbătorile de iarnă, alături de copii. Cei mai mulți lucrători se vor întoarce la serviciu pe data de 8 ianuarie 2026.

Luna aprilie 2026 – minivacanța de Paște

Paștele ortodox va fi sărbătorit în 2026 pe data de 12 aprilie. Vinerea mare a fost declarată zi liberă încă din anul 2018, astfel că minivacanța de Paște, din luna aprilie 2026, va dura între 10 și 13 aprilie. Pentru mulți lucrători, ultima zi de muncă înainte de Paște va fi ziua de joi, 9 aprilie, urmând să se întoarcă la serviciu abia pe data de 14 aprilie.

Luna august 2026 – minivacanța de Sfânta Maria Mare

Românii sunt obișnuiți să se bucure de o minivacanță și în luna august, când este prăznuită Adormirea Maicii Domnului pe data de 15. Dar, în anul 2026, Sfânta Maria Mare va fi sărbătorită într-o zi de sâmbătă în care cea mai mare parte a lucrătorilor este oricum liberă. 2026 este un an în care minivacanța de Sfânta Maria, când foarte mulți români merg pe litoral, va fi foarte scurtă și va dura doar în zilele de 15 și 16 august.

Luna decembrie 2026 – Ianuarie 2027

Ultima oportunitate pentru o mini vacanță va fi în luna decembrie, când zilele Crăciunului pot fi legate de weekend. Toți lucrătorii vor beneficia de vacanță între 25 decembrie 2026 care este o zi de vineri și în care sărbătorim Crăciunul, până pe data de 27 decembrie 2026, duminică, atunci când îl sărbătorim pe Sf. Ștefan.

Având în vedere că zilele de 1 și 2 ianuarie 2026 vor fi zile de vineri și sâmbătă, în preajma Revelionului putem beneficia de o perioadă liberă mai lungă decât de Crăciun. Astfel, prima și a doua zi de Anul Nou vor fi zile libere prin lege. Ziua de 3 ianuarie 2027 este o zi de duminică, când majoritatea lucrătorilor sunt liberi. Urmează două zile lucrătoare, în zilele de 4 și 5 ianuarie, dar ele vor fi urmate de două mari sărbători religioase care sunt zile libere prin lege și anume de Bobotează și de Sfântul Ioan Botezătorul. Astfel că mulți angajați pot solicita două zile din concediul de odihnă pentru zilele de 4 și 5 ianuarie 2027, pentru a lega cu zilele de 6 și 7 ianuarie 2027 care vor fi libere. Astfel că, minivacanța de Revelion 2027 se poate extinde până pe data de 8 ianuarie 2027, care va fi o zi de vineri.

Luând în calcul că mulți angajați pot solicita o zi de concediu și pentru data de 8 ianuarie 2027, pentru a face punte cu weekend-ul 9 – 10 ianuarie, ei se pot întoarce la lucru abia de luni, 11 ianuarie 2027.

Ce angajați beneficiază de zilele libere plătite

Toți angajații trebuie să beneficieze de zile libere în 2026 stabilite prin lege. Cu alte cuvinte, cine stă acasă când sunt zile libere 2026 în timpul săptămânii, nu va pierde niciun leu la salariu. În schimb, în zilele libere legale angajatorii, fie ei privați sau din sistemul de stat, nu mai acordă tichetele de masă. Astfel că se pot pierde între 20 și 40 de lei pe zi, în zilele libere legale, în funcție de cuantumul tichetelor de masă pe care le primește fiecare angajat.

În anumite sectoare de activitate, acolo unde munca și serviciile nu pot fi întrerupte, angajații care lucrează în zilele libere legale pot fi recompensați cu alte zile libere, la cerere, în următoarele 30 de zile calendaristice.

În cazul în care nu se pot acorda zilele libere în 2026, angajații beneficiază de un spor la salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Angajatorii care nu respectă legea privind zilele libere legale riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Ce alte zile libere se acordă angajaților

Pe lângă sărbători și zile libere la nivel națonal, fiecare angajat are dreptul la alte zile libere în funcție de anumite evenimente din familie sau situații deosebite:

Căsătorie – 5 zile libere lucrătoare

Nașterea unui copil – 5 zile libere lucrătoare.

Căsătoria unui copil – 3 zile libere lucrătoare

Decesul soțului/soției, copilului, părinților, bunicilor, fraților salariatului, precum și a altor persoane aflate în întreținerea acestuia – 5 zile libere lucrătoare

Decesul socrilor – 5 zile libere lucrătoare

Schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reședinței – 5 zile libere lucrătoare

Schimbarea domiciliului în aceeași localitate – 3 zile libere lucrătoare

Îngrijirea sănătății copilului – 1 – 2 zile libere

