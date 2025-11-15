  MENIU  
Home > Divertisment > Inedit > Zile libere 2026 – Câte libere sunt anul viitor

Zile libere 2026 – Câte libere sunt anul viitor

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Românii se bucură de 17 zile libere în 2026 și vor beneficia de scurte vacanțe de sărbători în plus pe lângă zilele lor de concediu obișnuite. Află câte zile libere în 2026 sunt acordate prin lege și cum îți poți organiza călătoriile și vacanțele de anul viitor.

Anul 2026 aduce numeroase sărbători mari, naționale sau religioase, care se vor ține în zilele de sâmbătă sau duminică. Așadar, vom avea parte de mai puține zile libere în cursul săptămânii în anul 2026, în comparație cu anul 2025. Dacă în anul 2025 am avut 13 zile libere în cursul săptămânii, în anul 2026 situația este mai puțin bună.

Sărbătorile legale în România sunt zile declarate prin lege ca fiind zile nelucrătoare, altele decât zilele de weekend. De asemenea, în zilele de sărbătoare legală nu se lucrează, excepție făcând unitățile sanitare, poliția, jandarmeria, armată dar și unitățile sau sectoarele în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită procesului de producție sau specificului activității.

Zile libere în 2026. Ce zile libere vor fi în cursul săptămânii

Conform legii, ne vom bucura de 17 zile libere în 2026: cinci dintre ele vor fi în weekend, în zilele de sâmbătă sau duminică, iar celelalte 12 zile libere vor fi în timpul săptămânii.

„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
Recomandarea zilei

Noaptea de Revelion 2025 – 2026 va fi sărbătorită în întreaga lume miercuri, pe data de 31 decembrie 2025. Iar data de 1 ianuarie 2026, care va fi o zi de joi, va aduce Anul Nou. Conform tradiției prima și a doua zi de Anul Nou sunt zile libere de la stat, urmate la scurt timp de două mari sărbători religioase foarte importante pentru credincioșii români și anume Boboteaza și praznicul Sf. Ioan Botezătorul.

De-a lungul anului 2026, vom avea nouă mari sărbători religioase și patru mari sărbători naționale precum și alte zile libere naționale, acordate de stat. Astfel, numărul lor ajunge la 17, ceea ce reprezintă un progres față de anii anteriori. Luând în calcul că orice angajat are dreptul la minimum 20 de zile de concediu pe an, adunând și zilele libere de la stat, putem spune că beneficiem de 37 de zile libere 2026 – adică aproape două luni de zile libere.

Apariție neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cine a venit să-și ia adio de la maestru. Avem imaginile! Foto
Apariție neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cine a venit să-și ia adio de la maestru. Avem imaginile! Foto
Recomandarea zilei
  • 1 ianuarie, joi – Anul Nou
  • 2 ianuarie, vineri – a doua zi de Anul Nou
  • 6 ianuarie, marți – Boboteaza
  • 7 ianuarie, miercuri – Sfântul Ioan Botezătorul
  • 24 ianuarie, sâmbătă – Ziua Principatelor Române (Mica Unire)
  • 10 aprilie, vineri – Vinerea mare
  • 12 aprilie, duminică – Paștele ortodox 2026
  • 13 aprilie, luni – a doua zi de Paște
  • 1 mai, vineri – Ziua Muncii
  • 31 mai, duminică – Rusaliile
  • 1 iunie, luni – a doua zi de Rusalii
  • 1 iunie, luni – Ziua Copilului
  • 15 august, sâmbătă – Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie, luni – Sfântul Andrei
  • 1 decembrie, marți – Ziua Națională a României
  • 25 decembrie, vineri – Crăciunul
  • 26 decembrie, sâmbătă – a doua zi de Crăciun

Se prelungește vacanța de iarnă după Revelion 2026

Vacanța de iarnă sau zilele libere de care ne bucurăm după Sărbătorile de iarnă și după Revelion se pot prelungi până pe data de 8 ianuarie 2026. Două mari sărbători religioase au fost numite totodată sărbători naționale libere. Este vorba de Boboteaza sau Botezul Domnului și de praznicul Sfântului Ioan Botezătorul. Conform tradiției, cele două zile noi de sărbătoare vor fi în zilele de 6 și 7 ianuarie, iar în anul 2026 cele două zile pică în zilele de marți și miercuri. În acest fel, imediat după Anul Nou, mulți lucrători vor beneficia de o altă scurtă vacanță în perioada 1 – 7 ianuarie.

Angajații care sunt nevoiți, în anumite sectoare de activitate, să lucreze în zilele libere consfințite prin lege, au dreptul să solicite recompensarea la salariu sau alte zile libere, la cerere, în următoarele 30 de zile calendaristice.

Zile libere 2026 – libere în plus pentru educatori și elevi

Conform contractului colectiv de muncă, profesorii și educatorii din întreaga țară se bucură de trei zile libere în plus în fiecare an școlar.

  • 14 aprilie 2026 – a treia zi de Paști.
  • 5 iunie 2026, vineri – Ziua Națională a Învățătorului este o altă zi în care școlile închid cursurile.
  • 5 octombrie 2026, luni – Ziua Mondială a Educației. De obicei pe data de 5 octombrie, profesorii și elevii sunt liberi.

Cum poți prelungi minivacanțele din timpul anului

Luna ianuarie 2026 – minivacanța de Revelion

Luna ianuarie este o perioadă bogată în sărbători și zile libere naționale. Imediat după Revelion, zilele de 1 ianuarie și 2 ianuarie – joi și vineri, vor fi zile libere. Angajații la stat precum și mulți angajați din sistemul privat vor avea liber în zilele de 3 și 4 ianuarie, fiind zile de weekend. Iar unii dintre ei pot solicita concediu de odihnă pentru data de 5 ianuarie pentru a prelungi vacanța de Revelion. Acest interval coincide și cu vacanța elevilor, conform programei școlare din anul 2026. Părinții pot profita de acest interval să petreacă mai mult timp acasă după Sărbătorile de iarnă, alături de copii. Cei mai mulți lucrători se vor întoarce la serviciu pe data de 8 ianuarie 2026.

Luna aprilie 2026 – minivacanța de Paște

Paștele ortodox va fi sărbătorit în 2026 pe data de 12 aprilie. Vinerea mare a fost declarată zi liberă încă din anul 2018, astfel că minivacanța de Paște, din luna aprilie 2026, va dura între 10 și 13 aprilie. Pentru mulți lucrători, ultima zi de muncă înainte de Paște va fi ziua de joi, 9 aprilie, urmând să se întoarcă la serviciu abia pe data de 14 aprilie.

Luna august 2026 – minivacanța de Sfânta Maria Mare

Românii sunt obișnuiți să se bucure de o minivacanță și în luna august, când este prăznuită Adormirea Maicii Domnului pe data de 15. Dar, în anul 2026, Sfânta Maria Mare va fi sărbătorită într-o zi de sâmbătă în care cea mai mare parte a lucrătorilor este oricum liberă. 2026 este un an în care minivacanța de Sfânta Maria, când foarte mulți români merg pe litoral, va fi foarte scurtă și va dura doar în zilele de 15 și 16 august.

Luna decembrie 2026 – Ianuarie 2027

Ultima oportunitate pentru o mini vacanță va fi în luna decembrie, când zilele Crăciunului pot fi legate de weekend. Toți lucrătorii vor beneficia de vacanță între 25 decembrie 2026 care este o zi de vineri și în care sărbătorim Crăciunul, până pe data de 27 decembrie 2026, duminică, atunci când îl sărbătorim pe Sf. Ștefan.

Având în vedere că zilele de 1 și 2 ianuarie 2026 vor fi zile de vineri și sâmbătă, în preajma Revelionului putem beneficia de o perioadă liberă mai lungă decât de Crăciun. Astfel, prima și a doua zi de Anul Nou vor fi zile libere prin lege. Ziua de 3 ianuarie 2027 este o zi de duminică, când majoritatea lucrătorilor sunt liberi. Urmează două zile lucrătoare, în zilele de 4 și 5 ianuarie, dar ele vor fi urmate de două mari sărbători religioase care sunt zile libere prin lege și anume de Bobotează și de Sfântul Ioan Botezătorul. Astfel că mulți angajați pot solicita două zile din concediul de odihnă pentru zilele de 4 și 5 ianuarie 2027, pentru a lega cu zilele de 6 și 7 ianuarie 2027 care vor fi libere. Astfel că, minivacanța de Revelion 2027 se poate extinde până pe data de 8 ianuarie 2027, care va fi o zi de vineri.

Luând în calcul că mulți angajați pot solicita o zi de concediu și pentru data de 8 ianuarie 2027, pentru a face punte cu weekend-ul 9 – 10 ianuarie, ei se pot întoarce la lucru abia de luni, 11 ianuarie 2027.

Ce angajați beneficiază de zilele libere plătite

Toți angajații trebuie să beneficieze de zile libere în 2026 stabilite prin lege. Cu alte cuvinte, cine stă acasă când sunt zile libere 2026 în timpul săptămânii, nu va pierde niciun leu la salariu. În schimb, în zilele libere legale angajatorii, fie ei privați sau din sistemul de stat, nu mai acordă tichetele de masă. Astfel că se pot pierde între 20 și 40 de lei pe zi, în zilele libere legale, în funcție de cuantumul tichetelor de masă pe care le primește fiecare angajat.

În anumite sectoare de activitate, acolo unde munca și serviciile nu pot fi întrerupte, angajații care lucrează în zilele libere legale pot fi recompensați cu alte zile libere, la cerere, în următoarele 30 de zile calendaristice.

În cazul în care nu se pot acorda zilele libere în 2026, angajații beneficiază de un spor la salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Angajatorii care nu respectă legea privind zilele libere legale riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Ce alte zile libere se acordă angajaților

Pe lângă sărbători și zile libere la nivel națonal, fiecare angajat are dreptul la alte zile libere în funcție de anumite evenimente din familie sau situații deosebite:

  • Căsătorie – 5 zile libere lucrătoare
  • Nașterea unui copil – 5 zile libere lucrătoare.
  • Căsătoria unui copil – 3 zile libere lucrătoare
  • Decesul soțului/soției, copilului, părinților, bunicilor, fraților salariatului, precum și a altor persoane aflate în întreținerea acestuia – 5 zile libere lucrătoare
  • Decesul socrilor – 5 zile libere lucrătoare
  • Schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reședinței – 5 zile libere lucrătoare
  • Schimbarea domiciliului în aceeași localitate – 3 zile libere lucrătoare
  • Îngrijirea sănătății copilului – 1 – 2 zile libere

foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Scandal la priveghiul lui Horia Moculescu. Fosta soție nu a fost lăsată să intre în Teatrul de Revistă Constantin Tănase. „Persecuția la adresa mea continuă”
Scandal la priveghiul lui Horia Moculescu. Fosta soție nu a fost lăsată să intre în Teatrul de Revistă Constantin Tănase. „Persecuția la adresa mea continuă”
Fanatik
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
GSP.ro
Scenariu demn de film: doi fotbaliști celebri și-au schimbat fostele partenere într-o poveste de telenovelă
Scenariu demn de film: doi fotbaliști celebri și-au schimbat fostele partenere într-o poveste de telenovelă
Click.ro
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
Redactia.ro
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gabriela Dinică, dezvăluiri emoționante la 16 ani de la moartea lui Gheorghe Dinică. "A fost cumplit! Am crezut până în ultimul moment că va fi bine!" Care a fost ultima lor conversație
Gabriela Dinică, dezvăluiri emoționante la 16 ani de la moartea lui Gheorghe Dinică. "A fost cumplit! Am crezut până în ultimul moment că va fi bine!" Care a fost ultima lor conversație
Motivul pentru care Ada Condeescu nu vrea să participe la Asia Express sau Power Couple. Cine este soțul actriței / Exclusiv
Motivul pentru care Ada Condeescu nu vrea să participe la Asia Express sau Power Couple. Cine este soțul actriței / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
S-a dus în Ceruri, după fiica lui. O mare personalitate din România a murit în aceeași zi cu Horia Moculescu. Un nume mare, un domn, un genial cu destin tragic
S-a dus în Ceruri, după fiica lui. O mare personalitate din România a murit în aceeași zi cu Horia Moculescu. Un nume mare, un domn, un genial cu destin tragic
Cuvintele dureroase auzite de Dan Alexa de la fiica lui. Asta l-a făcut să accepte imediat provocarea Asia Express: „Am venit din două motive…”
Cuvintele dureroase auzite de Dan Alexa de la fiica lui. Asta l-a făcut să accepte imediat provocarea Asia Express: „Am venit din două motive…”
Elle
Care sunt valorile după care se ghidează Ana Ularu în creșterea fiicei sale, Ezra: „Să lupte ca să îi protejeze și să îi ajute pe cei dezavantajați”
Care sunt valorile după care se ghidează Ana Ularu în creșterea fiicei sale, Ezra: „Să lupte ca să îi protejeze și să îi ajute pe cei dezavantajați”
Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță de vis într-o locație de lux. Ce destinație au ales: "Urmează zile pline de descoperiri." Foto
Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță de vis într-o locație de lux. Ce destinație au ales: "Urmează zile pline de descoperiri." Foto
Celebra artistă a născut și a făcut anunțul într-un mod inedit: „Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea.” Video
Celebra artistă a născut și a făcut anunțul într-un mod inedit: „Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea.” Video
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim
Horoscop 16 noiembrie 2025. Dragostea plutește în aer. O zodie primește o mare bucurie - o escapadă romantică
Horoscop 16 noiembrie 2025. Dragostea plutește în aer. O zodie primește o mare bucurie - o escapadă romantică
Nidia Moculescu, declarații dureroase de la priveghiul tatălui său. Cum a aflat că tatăl ei a murit și ce i-a spus ultima oară
Nidia Moculescu, declarații dureroase de la priveghiul tatălui său. Cum a aflat că tatăl ei a murit și ce i-a spus ultima oară
Imagini nemaivăzute cu Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, de la începutul relației lor. Cine i-a dat de gol în presă: „Ne-a trădat”
Imagini nemaivăzute cu Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, de la începutul relației lor. Cine i-a dat de gol în presă: „Ne-a trădat”
Daniela Iliescu și Culiță Sterp au cumpărat un apartament special pentru bona copiilor. Cum arată locuința
Daniela Iliescu și Culiță Sterp au cumpărat un apartament special pentru bona copiilor. Cum arată locuința
Observator News
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Libertatea pentru Femei
Superba actriță, iubită de toți românii, se luptă pentru viața ei, iar motivul este sfâșietor. Toată lumea se roagă pentru ea. Imaginile durerii
Superba actriță, iubită de toți românii, se luptă pentru viața ei, iar motivul este sfâșietor. Toată lumea se roagă pentru ea. Imaginile durerii
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alarmă medicală: se înmulțesc cazurile de cancer tiroidian în toată lumea
Alarmă medicală: se înmulțesc cazurile de cancer tiroidian în toată lumea
Lipsa unor vitamine poate fi motivul pentru care uiți tot mai des și nu te poți concentra
Lipsa unor vitamine poate fi motivul pentru care uiți tot mai des și nu te poți concentra
Cercetătorii au găsit un lucru ciudat în sângele pacienților cu long COVID
Cercetătorii au găsit un lucru ciudat în sângele pacienților cu long COVID
Ingredientul ascuns care îți distruge inima. Avertismentul unui chirurg cardiac
Ingredientul ascuns care îți distruge inima. Avertismentul unui chirurg cardiac
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Răscolind prin amintiri, am găsit primele noastre poze împreună…” Adelina Pestrițu i-a făcut soțului ei, Virgil Șteblea, o urare emoționantă de ziua lui
„Răscolind prin amintiri, am găsit primele noastre poze împreună…” Adelina Pestrițu i-a făcut soțului ei, Virgil Șteblea, o urare emoționantă de ziua lui
„N-am văzut nimic diferit la televizor față de omul pe care îl am acasă.” Sânziana Negru, mesaj special pentru Ștefan Floroaica, după finala „Asia Express 2025”. Ce a dezvăluit
„N-am văzut nimic diferit la televizor față de omul pe care îl am acasă.” Sânziana Negru, mesaj special pentru Ștefan Floroaica, după finala „Asia Express 2025”. Ce a dezvăluit
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton