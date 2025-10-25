Zile libere în caz de deces al rudelor – părinți, bunici, socrii, frați

Toți salariații români au dreptul la zile libere în cazul unor situații excepționale sau în cazul în care au un deces în familie. Fie că sunt angajați în sistemul de stat sau la privat, salariații pot solicita zile libere în caz de deces al rudelor, zile care vor fi plătite, chiar dacă sunt în afara concediului de odihnă.

Numeroși români știu deja că pot beneficia de zile libere pentru cununia civilă sau pentru nașterea unui copil. Dar Codul Muncii prevede și zile libere în caz de deces al rudelor. Tradițiile și obiceiurile de înmormântare sunt complexe, avem nevoie de câteva zile pentru a organiza o înmormântare și orice familie are nevoie de sprijinul celor apropiați. Nimeni nu își dorește zilele libere pentru a se ocupa de o înmormântare, dar cu toții ne confruntăm la un moment dat cu pierderi dureroase și avem nevoie de un răgaz mai lung pentru a face față acestor încercări.

Este important de reținut că, atât în cazul angajaților la stat, cât și în cazul angajaților din sectorul privat, zilele de concediu pentru situații deosebite se acordă independent de zilele de concediu de odihnă pentru anul respectiv. Totodată, aceste zile libere în caz de deces în familie sunt plătite, așa că angajații nu vor pierde bani la salariu și nu trebuie să se îngrijoreze din punct de vedere financiar.

Ce tipuri de zile libere și concedii prevede legislația românească

Angajații români pot beneficia de numeroase zile libere pe lângă zilele obișnuite de concediu. Vei fi surprins să afli că avem 17 tipuri de concedii/zile libere în România. Mulți angajați nu cunosc aceste drepturi și nu știu să solicite la timp zilele libere de care au nevoie.

Iată cele 17 tipuri de concedii din legislația românească:

1. Concediul de odihnă

2. Concediul pentru formarea profesională

3. Concediul fără plată

4. Concediul medical

5. Concediul de risc maternal

6. Concediul de maternitate

7. Concediul paternal

8. Concediul pentru creșterea copilului

9. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav

10. Concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilitati

11. Concediul medical pentru accident de muncă sau boală profesionala

12. Concediul pentru evenimente deosebite – unde sunt incluse zile libere în caz de deces al rudelor

13. Concediul pentru carantină

14. Concediul de acomodare

15. Concediul de izolare

16. Concediul medical pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice (cancer)

17. Concediul de îngrijitor

Câte zile libere primești pentru decesul rudelor de gradul I

Decesul părinților sau al copiilor

Așa cum este prevăzut în Codul Muncii, articolul 152, salariații au dreptul să solicite trei zile libere în cazul decesului soțului sau soției și a rudelor de gradul I. Conform Codului Civil rudele de gradul I sunt părinții și copiii. Ca atare, la decesul unui părinte, copilul adult salariat poate solicita trei zile libere pentru a pregăti înmormântarea.

Decesul soțului sau al soției

Soțul sau soția are dreptul la trei zile libere plătite pentru decesul partenerului de viață. Iar codul moral spune că orice angajator poate aproba și o prelungire a acestor trei zile libere cu zile obișnuite de concediu, la cererea angajatului. Soțul și soția nu sunt rudele de gradul I, așa cum nici soțul, spre exemplu, nu este rudă de gradul I cu părinții soției. Dar Codul Muncii prevede clar că soțul supraviețuitor sau soția supraviețuitoare pot solicita cele trei zile libere plătite în cazul decesului socrilor lor.

Decesul părinților vitregi

Legea nu prevede foarte clar dacă primești zile libere în caz de deces al mamei sau al tatălui vitreg. Este vorba de a doua soție sau al doilea soț al părintelui tău. Mama sau tatăl vitreg nu sunt rude de gradul I cu tine, așa cum sunt părinții tăi naturali. În acest caz, trebuie să consulți regulamentul intern sau să discuți cu departamentul de Resurse Umane dacă poți beneficia de zile libere sau este necesar să îți iei un concediu fără plată. Același sfat este valabil și pentru frații vitregi.

Câte zile libere primești pentru decesul fraților sau al rudelor de gradul II

Frații și surorile sunt în mod cert rude de sânge, adică rude de gradul I. Cu toate acestea, Codul Muncii prevede doar o singură zi liberă pentru decesul fratelui sau al surorii. Această zi liberă se acordă de obicei chiar în ziua înmormântării.

Tot o zi liberă se acordă și pentru decesul bunicilor. Nepoții adulți, care sunt salariați, pot solicita o zi liberă în ziua în care are loc înmormântarea. Bunicii sunt considerați rude de gradul II, ca atare se acordă câte o zi liberă în cazul decesului. Alte rude nu sunt cuprinse în lege, astfel că cine trebuie să ajute și să meargă la înmormântarea unui văr, al unui unchi sau al unor rude mai îndepărtate este nevoit să solicite zile de concediu fără plată sau zile normale de concediu de odihnă.

Ce alte zile libere plătite sunt prevăzute în Codul Muncii

Iată ce menționează articolul 152 din Codul Muncii cu privire la alte situații excepționale în care putem beneficia de zile libere plătite.

(1) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna.

(2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern,” potrivit Codului Muncii.

Astfel, evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

Angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractele individuale de munca (art. 40 alin. (2) lit. c) din Codul muncii).

Căsătoria civilă a salariatului – 5 zile;

căsătoria civilă a unui copil al salariatului – 2 zile;

nașterea unui copil – 10 zile + 5 zile dacă tatăl copilului a urmat un curs de puericultură;

donatorii de sânge – 1 zi;

schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași companii, cu mutarea domiciliului în altă localitate – 5 zile;

30 de zile concediu fără plată pentru pregătirea și susținerea lucrării de diploma în învățământul superior.

În prezent, prin legea concediului paternal s-a modificat numarul zilelor de concediu aşa încât, în prezent, concediul paternal este de 10 zile la care se adaugă câte 5 zile pentru fiecare copil dacă tatăl a obţinut atestat sau certficat de puericultură.

Ce acte sunt necesare pentru a solicita zile libere în caz de deces

Decesul unui membru de familie este un moment delicat care implică multă tristețe și suferință. Tocmai din acest motiv statul român acordă un anumit număr de zile libere persoanelor care se confruntă cu decesul unei rudenii apropiate. Pe durata perioadei libere, familia are timpul și spațiul necesare să își plângă durerea, să se ocupe cu pregătirile de înmormântare, cu documentația legală și să participe efectiv la evenimentele funerare.

Angajatul care solicită zile libere pentru un deces din familie trebuie, în primul rând, să anunțe verbal sau printr-un mesaj oficial șeful direct, patronul sau departamentul de resurse umane. Ulterior, imediat după eliberarea certificatului de deces, se recomandă să se facă mai multe copii după acest act. Angajatul care a avut zile libere pentru înmormântare va prezenta la serviciu, la departamentul de resurse umane, o copie după certificatul de deces.

În unele companii sau societăți este nevoie și de o cerere scrisă pentru a solicita zile libere în caz de deces. Dar niciun angajator nu are dreptul să refuze zilele libere necesare pentru a pregăti înmormântarea și pentru reculegere.

De cele mai multe ori, salariatul care are copii minori aflați la școală, va solicita cel puțin o zi liberă și pentru copii, astfel încât aceștia să poartă participa la înmormântarea bunicilor, a unchilor sau a altor rude apropiate. Și în acest caz, părintele trebuie să demonstreze la școală că elevul a participat la o înmormântare și să înmâneze o copie după certificatul de deces secretariatului general.

Cum poți prelungi zilele libere în caz de deces

Trebuie să recunoaștem că trei zile libere în cazul decesului soțului sau al mamei, precum și o singură zi liberă în cazul decesului bunicilor nu sunt suficiente. Chiar dacă înmormântarea și toate rânduielile bisericești sunt acum organizate de agențiile funerare, avem nevoie de mult mai mult timp pentru a ne reculege și pentru a echilibra emoțional după o pierdere grea.

Mulți angajați pot prelungi aceste zile libere în caz de deces solicitând fie zile de concediu fără plată, fie câteva zile din concediul obișnuit de odihnă, zile care sunt plătite. Fiecare salariat trebuie să se consulte cu șeful departamentului de Resurse Umane sau să studieze contractul individual de muncă pe care l-a primit în momentul angajării pentru a vedea în ce măsură poate beneficia de o perioadă mai lungă de refacere după un deces în familie.

‍Decesul în familie este un lucru greu de suportat și îi lasă pe toți membri ei cu o încărcătură emoțională puternică. Primele zile sunt deosebit de delicate mai ales pentru rudeniile cele mai apropiate și pot fi marcate de o tristețe profundă sau stări depresive. Până și puținele zile libere pe care le primești din partea statului sau a angajatorului sunt un real ajutor. Cu atât mai mult sunt necesare uneori mai multe zile de concediu pentru doliu și pentru refacere emoțională.

