Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, ironii la adresa lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru. „De când ești singurel…”

Despărțirea dintre Cătălin Scărlătescu și actrița Doina Teodoru continuă să stârnească reacții, nu doar în presă, ci și pe platourile de filmare ale emisiunii MasterChef România. Deși cei doi au ales să se separe discret, fără declarații publice clare, colegii chef-ului nu au ezitat să transforme situația într-un moment de umor, chiar în timpul preselecțiilor pentru noul sezon.

Glume pe platou și tachinări între colegi

În timpul filmărilor pentru MasterChef, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au observat că Scărlătescu era mai comunicativ decât de obicei, intervenind frecvent în timpul prezentărilor concurenților. Bontea a remarcat schimbarea cu o replică acidă: „De când ești singurel, ești nevorbit. Simți nevoia să vorbești întruna.” Momentul a stârnit hohote de râs în platou, iar Florin Dumitrescu a completat imediat: „Lasă concurentul să-și termine ideea!”

Deși replicile au fost spuse în ton de glumă, ele au confirmat indirect despărțirea celebrului bucătar de Doina Teodoru, cu care a avut o relație de peste trei ani.

O despărțire neașteptată, urmată de o nouă relație

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au format un cuplu timp de peste trei ani, fiind considerați una dintre cele mai discrete și apreciate perechi din showbizul românesc. Relația lor a fost confirmată public în 2022, după ce au fost văzuți împreună în mai multe apariții, inclusiv în emisiunea „America Express”, unde au participat ca echipă.

Deși fanii se așteptau ca povestea lor să ducă la o eventuală căsătorie, în primăvara lui 2025 au apărut primele semne ale unei despărțiri.

În urmă cu câteva luni, Doina Teodoru a fost întrebată dacă mai formează un cuplu cu Scărlătescu. Actrița a evitat un răspuns direct, spunând: „Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună.”

Potrivit informațiilor publicate de Cancan, Cătălin Scărlătescu ar fi într-o nouă relație cu o tânără arhitectă, în vârstă de 27 de ani, originară din Focșani. Aceasta predă la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și a fost văzută frecvent în compania chef-ului în ultimele luni.

