Detalii neștiute despre ziua cea mare în care Chef Florin Dumitrescu și Cristina au spus „Da”. A fost petrecere cu lăutari: „Exarhu la butoane”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Chef Florin Dumitrescu și Cristina, soția lui, au împlinit 13 ani de când și-au spus reciproc „da” la Starea Civilă. Celebrul bucătar a vorbit despre cum s-au întâmplat lucrurile în care soția lui a devenit oficial doamna Dumitrescu. Juratul Masterchef a povestit că a urmat o petrecere pe cinste, cu lăutari și multă distracție.

Chef Florin Dumitrescu, dezvăluiri din ziua cununiei cu Cristina

13 ani au trecut de când Chef Dumitrescu și Cristina s-au căsătorit civil. Povestea lor de dragoste este una care a trecut testul timpului. Cei doi au împreună două fetițe și amintiri de neprețuit de la începutul relației lor.

Într-o postare pe Instagram, Florin Dumitrescu și-a adus aminte de ziua de 8 mai 2013, când soția lui i-a luat numele oficial.

Citește și: Cu ce rețetă l-a cucerit soția pe Florin Dumitrescu și care este secretul căsniciei lor de peste un deceniu: „Cristina chiar gătește bine” / Exclusiv

El a rememorat momentul special și petrecerea de după, la care au participat prieteni, apropiați și familia. În plus, prima lor fiică, Ava, era deja pe drum.

„Au trecut 13 ani de atunci. 8 mai 2013 ziua în care ne-am luat cu acte. Petrecere la Escargot în curte, cu lăutari, familia aproape, Ava în burtică, Exarhu la butoane în bucătărie, transformarea lui Sima în Dumitrescu. În 16 ani de relație, în continuare petrecerea asta a fost memorabilă”, a scris Chef Florin Dumitrescu.

El a vorbit despre faptul că nu și-ar fi închipuit niciodată prin câte avea să treacă alături de soția lui.

Citește și: Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în Spania: „Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic”

„Pe atunci nu ne-am fi imaginat să trăim tot ce am trăit și nici să reușim tot ce am reușit. Și totuși, uite că suntem împreună mai fericiți și mai uniți ca oricând. La mulți ani, Zelda! Să ne fie bine”.

Cum și-au început povestea de dragoste

Chef Dumitrescu și Cristina s-au cunoscut în mediul online. Cristina avea un log de lifestyle și beauty, așa că bucătarul i-a dat mesaj și de acolo s-a înfiripat o idilă.

S-au întâlnit în 2010, iar el era bucătar șef într-un restaurant din București. Au decis să își dea o șansă și au rămas împreună până în ziua de astăzi, când formează o familie frumoasă.

Citește și: Câți bani au primit Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea după ce au câștigat procesul cu Antena 1

Cristina este mai mare cu cinci ani decât Florin Dumitrescu, însă acest lucru nu reprezintă niciodată o problemă pentru ei. Juratul Masterchef spune că soția lui este stâlpul familiei și omul care îi oferă echilibrul.

Florin și Cristina Dumitrescu au împreună două fete: Ava și Mia, care sunt mândria părinților lor.

Urmărește-ne pe Google News