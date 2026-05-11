Primele imagini cu noul platou Masterchef. Au început filmările pentru sezonul 11 al show-ului culinar

MasterChef revine cu un nou sezon spectaculos, iar primele imagini de la filmări dezvăluie un decor complet nou, construit special pentru cele mai intense lupte culinare ale concurenților din unul dintre cele mai iubite show-uri de cooking din România.

MasterChef revine cu sezonul 11 și un platou complet nou

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu revin în fața concurenților, pregătiți să descopere următorul MasterChef România, într-un sezon care se anunță plin de surprize. Cu un decor schimbat, probe mai ample, un ritm mai dinamic al competiției și o producție extinsă la nivel de resurse logistice, show-ul îi pune, pentru prima dată în istoria show-urilor de cooking din România, pe 120 de concurenți să gătească simultan, într-o probă de amploare, chiar în curtea Casei Poporului.

Sezonul 11 aduce și un concept nou al platoului pentru probele individuale, unde decorul combină designul modern, funcționalitatea necesară competiției culinare și un impact vizual puternic. Este un spațiu gândit pentru tensiune, precizie, spectacol și transformare — locul în care concurenții vor lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro și pentru titlul de MasterChef România. Cu ajutorul unei echipe impresionante, construcția decorului a fost realizată în timp record: 4 săptămâni.

Cum arată noul platou al emisiunii

Noul decor impresionează nu doar prin estetică, ci și prin amploarea tehnică a construcției sale. Pentru realizarea acestuia au fost folosite:

tone de structură metalică , necesare susținerii elementelor arhitecturale și a echipamentelor de producție;

, necesare susținerii elementelor arhitecturale și a echipamentelor de producție; mii de metri pătrați de panouri din lemn, MDF și materiale compozite , finisate special pentru rezistență la temperatură, umiditate și uz intens;

, finisate special pentru rezistență la temperatură, umiditate și uz intens; mii de metri liniari de cabluri electrice și de date , integrați în decor pentru iluminat scenic, aparatură de filmare și sisteme de control;

, integrați în decor pentru iluminat scenic, aparatură de filmare și sisteme de control; sute de corpuri de iluminat arhitectural și scenic , programabile, care permit transformarea rapidă a atmosferei pentru probele individuale;

, programabile, care permit transformarea rapidă a atmosferei pentru probele individuale; elemente modulare personalizate (blaturi, insule de gătit, rafturi, structuri mobile), gândite astfel încât decorul să poată fi adaptat rapid diferitelor tipuri de probe.

„Noul sezon MasterChef România este, din punct de vedere al producției, unul dintre cele mai ambițioase proiecte pe care le-am construit până acum. Am vrut ca primele imagini cu noul platou să transmită exact energia acestui sezon: amploare, spectacol, tensiune și foarte multă emoție. Decorul a fost ridicat într-un timp record, cu o echipă extraordinară, iar fiecare detaliu a fost gândit pentru a susține competiția și pentru a-i pune pe concurenți în centrul unei experiențe culinare memorabile. Avem un sezon cu premiere, cu probe spectaculoase, cu filmări la exterior și cu o desfășurare de forțe impresionantă. În două cuvinte: rețeta perfectă”, a spus Daniela Preda, Producător Executiv MasterChef România.

Cea mai intensă competiție culinară a momentului este în plină desfășurare, iar cei de acasă se vor putea bucura de ea, în această toamnă, la PRO TV și pe VOYO.

