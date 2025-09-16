Florin Dumitrescu, dat de gol de Cătălin Scărlătescu. Ce face juratul de la MasterChef la filmări: „Face ăsta mic un haos de nu-ți vine să crezi” / Exlcusiv

  MENIU  
Adelina Duinea
Cătălin Scărlătescu ne-a oferit detalii exclusive din culisele sezonului 10 MasterChef România. Juratul de la Pro TV ne-a spus ce-l scoate din sărite la colegii lui, ce calități de-ale lor admiră, dar și ce farse obișnuiește Florin Dumitrescu să le facă celor din echipa de producție.

Chef Cătălin Scărlătescu (53 de ani) ne-a vorbit cu umorul caracteristic despre colegii lui de la MasterChef. Ne-a spus ce-l scoate din minți la Sorin Bontea (55 de ani) și Florin Dumitrescu (38 de ani), dar și ce calități admiră la ei. Totodată, juratul de la Pro TV ne-a dezvăluit că Dumitrescu este renumit pentru festele pe care le joacă echipei de producție.

„Cea mai amuzantă treabă este când se apucă Dumitrescu de le strică sharp-urile (focusul camerelor – n.red.) la toți în platou. Deci le strică camerele la toți, le ascunde camerele la ăștia, nu fixe, alea mobile. Ăsta le ia camerele, le ascunde, le scoate de pe acolo. Deci e cea mai mare tâmpenie de pe planetă. Face ăsta mic un haos de nu-ți vine să crezi”, a spus Cătălin Scărlătescu, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Scărlătescu ne-a mai mărturisit și că cea mai grea provocarea a lui de sezonul acesta a fost să le „țină piept” celor „doi spectaculoși colegi”.

„Cea mai mare provocare în sezonul ăsta a fost să le țin piept acestor doi spectaculoși colegi. Am gătit separat și ne-am confruntat unii cu ceilalți. Veșnica noastră bătaie, cearta gastronomică, constructivă”, ne-a spus.

Ce calități admiră Cătălin Scărlătescu la colegii lui de la MasterChef

Juratul de la MasterChef ne-a spus că nu-l scoate ceva în particular din sărite la Bontea și Dumitrescu, însă că atunci când sunt în competiție unii cu ceilalți dispare orice urmă „de bunătate, de prietenie, de amiciție, de orice”. „Nu există unul dintre noi mai competitiv, nu. Când e de competiție, e supărare maximă”, a adăugat.

Am vorbit cu cheful și despre calitățile pe care le admiră la colegii săi. „Păi dacă aș ști să mă îmbrac și eu frumos ca Gina, dacă aș fi câteodată calm ca Bontea. Bontea cade așa într-o calmitate, câteodată am impresia că doarme cu ochii deschiși. Și dacă aș mai avea puterea de muncă a lui Dumitrescu, că ăsta-i mai tânăr”, ne-a spus.

Ce nu a mâncat Cătălin Scărlătescu niciodată în România

Am vorbit cu Scărlătescu și despre câteva preparate. Așa am aflat că nu a mâncat niciodată shaorma în România.

„În România micii și shaorma (sunt supra apreciate – n.red.). Mănâncă lumea mici și shaorma ca la nebuni. N-am mâncat niciodată în viața mea shaorma în România. Am mâncat la Damasc înainte să înceapă războiul. Am și eu câteva fixuri ale mele”, ne-a spus.

Juratul ne-a spus și ce preparat ar putea mânca pentru tot restul vieții, respectiv peștele, dar și care a fost cel mai dezgustător fel de mâncare pe care l-a gustat vreodată. „Eram pe undeva prin Asia și am mâncat niște… cred că niște viermi ciudați. Au fost și viermi buni. Dar ăia erau cu un sos ciudat rău de tot. Și parcă mișcau în sosul ăla când dădeam cu lingura prin ei”, ne-a mărturisit.

Foto: Instagram

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Ștefan Buzoianu

