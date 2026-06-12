Ce spun copiii lui Sorin Bontea despre cine gătește mai bine din familie: „Ne place mâncarea gătită”

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Chef Sorin Bontea a început filmările pentru un nou sezon MasterChef, care se va difuza pe micile ecrane la PRO TV în toamna acestui an. Show-ul îi aduce în fața publicului pe celebrii bucătari Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea, în timp ce emisiunea va fi prezentat în continuare de Gina Pistol. Celebrul bucătar a vorbit despre cum stau lucrurile în familia lui când vine vorba despre mâncare și de unde își face piața constant.

Unde face piața Sorin Bontea

Chef Sorin Bontea este unul dintre cei mai iubiți bucătari din România. Alături de cei doi chef, Bontea a devenit cunoscut datorită carismei sale și a carierei pe care a reușit să și-o construiască de-a lungul anilor. De când a apărut pe sticlă, Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu sunt de nedespărțit.

Același lucru se aplică și în afara platoului de filmare, însă lucrurile devin mai serioase în bucătărie.

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„Asta ne caracterizează. Cât suntem noi de prieteni în afara show-ului și stăm și povestim și ne ajutăm unul pe altul, când intrăm în bucătărie să gătim nu prea ne mai cunoștem. E fiecare pentru el, fiecare pentru echipa lui! Pentru că asta am făcut noi de când ne știm: a existat mereu rivalitatea asta în bucătărie”, a spus bucătarul.

El a mărturisit că își face cumpărăturile la Piața Miniș, mai ales că a stat mereu lângă ea. În plus, toți oamenii de acolo îl cunosc deja.

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„Eu mă duc la Piața Miniș, că e aproape de mine. Dar pot să merg la orice piață, nu contează. Dacă sunt plecat la drum, mă opresc dacă văd piețe pe margine. Lumea când mă vede zice: «O, chef»! Bine, la Piața Miniș acolo mă știe toată lumea, că merg de ani de zile, nu e nimic nou. Că eu am stat mereu lângă Piața Miniș”, a spus Sorin Bontea în exclusivitate pentru Libertatea.

Copii lui Bontea preferă mâncarea făcută de soția bucătarului

Chef Sorin Bontea a declarat că soția lui este responsabilă de mâncare în casă, mai ales că cei doi copii adoră mâncarea gătită.

„Să știi că, uite, copiii mei au crescut cu mâncarea soției, nu cu mâncarea făcută de mine. Ea gătea acasă, pentru că eu am fost plecat. Și, dacă am avut perioade foarte lungi de timp în care eu am fost plecat, copiii au crescut cu mâncarea făcută de soția mea și cumva ei sunt obișnuiți cu gustul ei.

Ce înseamnă mâncare gătită vine de la soția mea. Dacă vor paste, dacă vor să mai fac nu știu ce nebuneală sau așa… le fac eu! Dar mâncarea gătită… Iar noi mâncăm mâncare gătită acasă, să știi! Ne place mâncarea gătită. Fiica mea ne dă telefon: «Fă-mi supă, fă-mi ciorbă, fă-mi alea, fă-mi alea»…”, a încheiat Sorin Bontea interviul pentru Libertatea.

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