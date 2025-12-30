Cum și-a cucerit Sorin Bontea soția: „Mă descurcam”. Juratul de la MasterChef și Monica sunt căsătoriți de mai bine de 30 de ani

Sorin Bontea, îndrăgitul chef de la MasterChef România, a dezvăluit cum a cucerit-o pe soția lui, Monica, acum mai bine de 35 de ani. Susține că acestea erau secretele romantismului în vremea comunismului.

Cum a cucerit-o Sorin Bontea pe soția lui, Monica

Sorin Bontea iubește de mai bine de trei decenii și jumătate aceeași femeie, pe soția lui, Monica, alături de care are doi copii, pe Iulian și Miruna. Spre deosebire de chef, care este prezent constant în lumina reflectoarelor, Monica preferă discreția și evită aparițiile publice sau în social media. Recent, Bontea a dezvăluit pentru VIVA! detalii emoționante despre începuturile relației cu Monica.

Într-o perioadă în care romantismul era exprimat prin gesturi simple, Sorin Bontea a reușit să o impresioneze pe Monica cu o invitație la o cofetărie apreciată din București. „Pe nevastă-mea am scos-o la cofetăria Athenee Palace, că mi-a plăcut mult de tot de ea. Evident, că d-aia am luat-o de nevastă. (râde) Ne-au dat și Pepsi la Athenee, dar într-o carafă de ceai, să nu se vadă”, își amintește juratul de la MasterChef.

Care este secretul căsniciei dintre Sorin Bontea și soția lui

Atmosfera din acea vreme avea un farmec aparte, iar micile plăceri, precum o savarină sau o plimbare prin parcul IOR, erau suficiente pentru a câștiga inima unei fete. „Dacă îi mai ofereai și o floare din parc, ruptă dintr-un scuar, o cucereai definitiv. Am dus-o pe soția mea și la Scala, să mâncăm un profiterol bun. Să știți că mă descurcam, aveam bani, că lucram în restaurant”, a mai povestit Bontea, pentru sursa citată.

Juratul de la MasterChef s-a îndrăgostit la prima vedere de soția lui. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere, într-un grup mai mare de prieteni, iar el a fost cel care a făcut primul pas. În octombrie 2025, Bontea spunea, într-un interviu pentru Unica.ro, că secretul căsniciei lui este înțelegerea celuilalt. „Și să mai povestești despre ce se întâmplă așa. Să găsești întotdeauna subiect de discuție, să ai ce să vorbești”, a completat.

Ce salariu avea Sorin Bontea când și-a cunoscut soția

Chef-ul a dezvăluit că, atunci când a cunoscut-o pe Monica, avea un salariu de 2000 de lei, dar câștiga suplimentar din bacșișurile primite la restaurant. „Aveam salariul 2000 de lei, dar făceam șpagă. Și, sincer, cu banii ăia îmi permiteam să-mi fac toate plăcerile, să merg la mare, la munte, la restaurant, la cofetărie și mai dădeam și bani în casă”, a spus el.

Totuși, în acele vremuri nu existau prea multe lucruri pe care să le cumpere. „Telefoane nu erau, haine nu prea găseai, petreceri mai făceam acasă, dar cu o bucată de cașcaval și un salam uscat țineai tot bairamul. Vinul îl aveam de la țară și cam asta era”, își amintește vedeta de la Pro TV.

Drumul greu către succes în bucătărie

Parcursul profesional al lui Sorin Bontea a fost marcat de încercări și metode dure de formare. Tot pentru VIVA!, a povestit cum a fost tratat în tinerețe de mentorii săi din bucătărie. „Toți mentorii mei au fost duri. Pe vremea aia te băteau, aruncau cu tigăile după tine, îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi, te înjurau”, a explicat el.

Deși aceste experiențe nu l-au descurajat, ci l-au motivat să devină mai bun, Bontea recunoaște că aceste comportamente ar fi fost percepute diferit în prezent. „Noi nu aveam în vocabular atunci «burnout», nici «depresie», nici «bullying». Poate treceam și noi prin asta, nu zic nu, dar nu se foloseau acești termeni. Poate oamenii sufereau și atunci, dar noi habar nu aveam despre asta, nu erau aceste noțiuni”, a adăugat el.

