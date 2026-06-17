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Florin Piersic, apariție inedită la 90 de ani. Actorul a a fost invitat special la MasterChef: „A fost înălțător”

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Florin Piersic a avut parte de o experiențun episod special la MasterChef. Telespectatorii vor putea vedea emisiunea în toamna acestui an la PRO TV. Celebrii bucătari Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut onoarea de a găti pentru Florin Piersic. Iată cum s-a întâmplat totul.

Florin Piersic, invitat special la MasterChef

Într-o ediție specială, maestrul Florin Piersic a fost în centrul atenției la MasterChef. Concurenții din cele trei echipe coordonate de Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au gătit pentru Florin Piersic, soția lui și prietenii acestora.

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Experiența a fost una cu totul specială, mai ales că în episodul special au fost invitați și personalități precum Tudor Giurgiu, Irina Margareta Nistor, Dorel Vișan sau Cosmin Seleși.

„O zi cu doi invitați spectaculoși: Florin Piersic și Dorel Vișan. Respect”, a scris Cătălin Scărlătescu pe Instagram, alături de o fotografie.

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Ediția specială va fi difuzată în toamna aceasta și a fost filmată la Conacul Secuiesc din Rimetea de lângă Cluj.

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„O întâlnire memorabilă! Abia aștept să vedeți la toamnă ce surpriză i-am pregătit magnificului Florin Piersic”, a spus și Sorin Bontea, după ce a împărtășit cu fanii un videoclip de la filmări.

Emisiunea a fost filmată în perioada Transilvania International Film, așa că sute de oameni au putut urmări scenele de la distanță.

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„Astăzi am avut onoarea să îl primim cu aplauze pe marele Florin Piersic. Dar dânsul nu a venit singur, a venit și cu maestrul Vișan. Nu am cum să spun prea multe despre astăzi, dar a fost înălţător. Abia aștept să văd ediţia filmată astăzi”, a scris și Florin Dumitrescu pe Instagram.

Cum se simte Florin Piersic

Florin Piersic arată impecabil la 90 de ani. El a trăit o cumpănă în 2024 și o serie de intervenții chirurgicale  peste care a reușit să treacă cu bine.

Anul acesta, el și-a sărbătorit onomastică de Florii, iar Dan Negru a dezvăluit conversația pe care a avut-o cu marele actor.

„Asta voiam să spun, că ziua mea de Florii e de două ori. Pentru că sunt și Florin și floare de piersic. Și mie mi-e dor de tine și trebuie să-ți spun că îmi place foarte tare când cineva, cred că tu ai fost care m-ai întrebat: «De ce nu te cheamă cireașă?». Și eu m-am gândit: «Cireașă? De ce să mă cheme Florin Cireașă? Că cireașa e scumpă»”, afirmă Florin Piersic în clipul video.

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