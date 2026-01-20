  MENIU  
Home > Vedete > Decizie șoc în această seară la Desafio: Aventura. Duelul de eliminare îi lasă pe toți cu gura căscată: “Este narcisist și voia sa dea bine în fața camerei. Și-a bătut joc de echipă!”

Decizie șoc în această seară la Desafio: Aventura. Duelul de eliminare îi lasă pe toți cu gura căscată: “Este narcisist și voia sa dea bine în fața camerei. Și-a bătut joc de echipă!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.

În ediția din această seară a show-ului Desafio: Aventura, difuzată la PRO TV, de la 20:30, tensiunea atinge cote maxime.

Cele trei echipe Desafio: Aventura – Luptătorii, Norocoșii și Visătorii – se pregătesc pentru un moment crucial! Si anume jocul de salvare care va decide cine rămâne în competiție și cine trebuie să părăsească arena visurilor și ambițiilor.

Decizie șoc, azi, la Desafio: Aventura! Ce face Nicolae Lupșor

Dar ceea ce toată lumea așteaptă cu sufletul la gură este duelul de eliminare, care se anunță a fi mai dramatic decât oricând.

Difuzat cu o zi în avans pe VOYO, episodul de astăzi oferă indicii clare despre evenimentele care urmează, iar informațiile primite de noi sunt, sincer, șocante. În centrul atenției se află duelul care va decide soarta a doi dintre concurenți. Mai exact Nicolae Lupsor, reprezentantul echipei Norocoșilor, și Rafael Szabo, din echipa Visătorilor.

Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cine e bărbatul care a cucerit-o
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cine e bărbatul care a cucerit-o
Recomandarea zilei
Bettyshor (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Dar surpriza vine chiar după încheierea duelului. Deși Nicolae a câștigat confruntarea, decizia sa ulterioară a rămas surprinzătoare pentru toți! El a cedat locul său lui Rafael Szabo, permițând astfel adversarului să rămână în competiție. Gestul lui Nicolae a fost descris de acesta însuși ca fiind unul nobil, făcut dintr-un sentiment de fair-play și empatie față de colegul său de echipă și rivalul de pe teren.

Ce a spus Bettyshor despre gestul lui Nicolae Lupșor, la Desafio: Aventura

Cu toate acestea, gestul său nu a fost pe placul tuturor. În special Bettyshor, coechipiera sa din echipa Norocoșilor, a reacționat vehement, criticându-l dur pe Nicolae pentru decizia surprinzătoare. Comentariile nu au întârziat să apară și au făcut rapid înconjurul echipei.

„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Recomandarea zilei

CONȚINUT VIDEO UNICA

Mi se pare un gest foarte urât din partea lui. Cred că e un gest pe care l-a facut pentru ca este narcisist si voia sa dea bine, din nou, în fața camerei. Și-a bătut joc de echipă. Și cam atât. Bravo, lui!”, spune aceasta.

Citește și – Cum a reușit Vladimir Drăghia de la Desafio: Aventura să nu fie mușcat de insecte, în Thailanda. „Nici măcar țânțarii nu mă pișcă” / Exclusiv

Citește și – Cine este Aurora Ghinoiu de la Desafio: Aventura. A descoperit muzica la vârsta de 5 ani, iar acum este artistă și compozitoare

Citește și – Delia Salchievici și Codruța Sanfira, în lacrimi la Desafio: Aventura. Concurentele, copleșite emoțional după ce și-au pierdut o parte din păr

Citește și – Dr. Cezar s-a întors în țară mușcat de căpușă, după Desafio: Aventura. „Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure” / Exclusiv

Episodul din această seară promite momente tensionate, discuții aprinse și confruntări care vor marca competiția pentru mult timp. Publicul va fi martorul unui mix de strategii, emoții și decizii neașteptate – exact ingredientele care au făcut din Desafio: Aventura un show atât de urmărit.

Rămâne de văzut dacă gestul lui Nicolae va fi considerat eroic de fani sau va stârni controverse în rândul spectatorilor și concurenților. Indiferent de verdict, un lucru este sigur: duelul dintre Nicolae și Rafael va rămâne în memoria tuturor ca unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale sezonului.

Foto: Pro TV

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Radu Drăgușin și Ioana Stan se căsătoresc pe 20 ianuarie 2026. Cum s-au pregătit sora și fratele fotbalistului: „Champions League”
Radu Drăgușin și Ioana Stan se căsătoresc pe 20 ianuarie 2026. Cum s-au pregătit sora și fratele fotbalistului: „Champions League”
Fanatik
România, pe ultimul loc din UE la numărul tinerilor care muncesc în timpul studiilor. Experții contrazic datele Eurostat: care este, de fapt, realitatea
România, pe ultimul loc din UE la numărul tinerilor care muncesc în timpul studiilor. Experții contrazic datele Eurostat: care este, de fapt, realitatea
GSP.ro
Radu Drăgușin se căsătorește cu Ioana Stan, la Primăria Sectorului 1. Toate imaginile de la eveniment
Radu Drăgușin se căsătorește cu Ioana Stan, la Primăria Sectorului 1. Toate imaginile de la eveniment
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Citește și...
Unde a fost Vlad Chiricheș cu o seară înainte să accepte rezilierea contractului cu FCSB
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul preşedinte
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Fisc-ul câștigă și cealaltă jumătate a casei lui Iohannis din centrul Sibiului
Fiica lui Marius Urzică, probleme de sănătate, la 10 ani. Dezvăluirile făcute de Simona Urzică, cu lacrimi în ochi: „Este operată pe urechiușa stângă, are un implant”
Cum a reușit Vladimir Drăghia de la Desafio: Aventura să nu fie mușcat de insecte, în Thailanda. "Nici măcar țânțarii nu mă pișcă" / Exclusiv
Delia Salchievici și Codruța Sanfira, în lacrimi la Desafio: Aventura. Concurentele, copleșite emoțional după ce și-au pierdut o parte din păr
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Vortexul se întoarce! EXCLUSIV Florinela Georgescu: &quot;Vine un episod dur de iarnă, cu ger şi strat de zăpadă mare&quot;

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Lidia Buble, mărturisiri rare despre Horia Nicolau. "Mă face să zâmbesc în fiecare zi!" Dezvăluirile artistei despre următorul pas în relație
Lidia Buble, mărturisiri rare despre Horia Nicolau. "Mă face să zâmbesc în fiecare zi!" Dezvăluirile artistei despre următorul pas în relație
Cât plătesc Anca Țurcașiu și Călin Șerban pentru a locui în Thailanda. "Costuri extrem de mici!" Cei doi stau acolo iarna aceasta
Cât plătesc Anca Țurcașiu și Călin Șerban pentru a locui în Thailanda. "Costuri extrem de mici!" Cei doi stau acolo iarna aceasta
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Azi e sărbătoare! Mare sfânt vindecător de boli, prăznuit azi de biserica ortodoxă! Ce să nu faci sub nici o formă, orice bun creștin ține cont! E absolut interzis!
Azi e sărbătoare! Mare sfânt vindecător de boli, prăznuit azi de biserica ortodoxă! Ce să nu faci sub nici o formă, orice bun creștin ține cont! E absolut interzis!
Elle
Brooklyn Beckham spune adevărul despre scandalurile de la nunta lui cu Nicola Peltz și se declară „umilit”. Ce a făcut mama lui, Victoria Beckham, în fața celor 500 de invitați
Brooklyn Beckham spune adevărul despre scandalurile de la nunta lui cu Nicola Peltz și se declară „umilit”. Ce a făcut mama lui, Victoria Beckham, în fața celor 500 de invitați
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Brooklyn Beckham rupe tăcerea despre conflictul cu părinții săi. Ce acuzații grave le aduce lui David & Victoria Beckham: „Mă apăr pentru prima dată în viața mea...”
Brooklyn Beckham rupe tăcerea despre conflictul cu părinții săi. Ce acuzații grave le aduce lui David & Victoria Beckham: „Mă apăr pentru prima dată în viața mea...”
DailyBusiness.ro
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
A1.ro
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Deficiența cu care se confruntă fiica soților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Cine este Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. De ce a divorțat de prima soție și câți copii are
Cine este Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. De ce a divorțat de prima soție și câți copii are
Replica cu care Elena l-a închis pe Mihai Albu. Designerul a împărtășit totul: „Cu o privire fixă, mă întreabă…”
Replica cu care Elena l-a închis pe Mihai Albu. Designerul a împărtășit totul: „Cu o privire fixă, mă întreabă…”
Mihai Trăistariu, replică pentru Andreea Bălan după ce vedeta l-a pus la zid: „Eu m-aș combina cu ea”
Mihai Trăistariu, replică pentru Andreea Bălan după ce vedeta l-a pus la zid: „Eu m-aș combina cu ea”
Radu Drăgușin și Ioana Stan s-au căsătorit civil. Tânăra a ales cale negre pentru buchetul miresei
Radu Drăgușin și Ioana Stan s-au căsătorit civil. Tânăra a ales cale negre pentru buchetul miresei
Observator News
Un lac sărat a îngheţat complet, pentru prima dată. "Niciodată nu am văzut aşa ceva"
Un lac sărat a îngheţat complet, pentru prima dată. "Niciodată nu am văzut aşa ceva"
Libertatea pentru Femei
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
FOTO. Anchetă de proporţii! Paciente ale Spitalului de Psihiatrie din Jebel, ţinute într-o magazie
FOTO. Anchetă de proporţii! Paciente ale Spitalului de Psihiatrie din Jebel, ţinute într-o magazie
VIDEO. Diana Iovanovici-Șoșoacă, bătută și gazată după ce a cerut demisia Ursulei von der Leyen: „Sunt aproape paralizată!”
VIDEO. Diana Iovanovici-Șoșoacă, bătută și gazată după ce a cerut demisia Ursulei von der Leyen: „Sunt aproape paralizată!”
Rigiditate, durere, disconfort? Cum îți afectează frigul articulațiile
Rigiditate, durere, disconfort? Cum îți afectează frigul articulațiile
Iarna îți crește glicemia fără să-ți dai seama? Cele 5 semne care arată că zahărul din sânge este prea mare
Iarna îți crește glicemia fără să-ți dai seama? Cele 5 semne care arată că zahărul din sânge este prea mare
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce meserie are, de fapt, Larisa Uță de la Survivor 2026? A dat totul pe față: „Sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire”
Ce meserie are, de fapt, Larisa Uță de la Survivor 2026? A dat totul pe față: „Sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire”
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton