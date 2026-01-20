Decizie șoc în această seară la Desafio: Aventura. Duelul de eliminare îi lasă pe toți cu gura căscată: “Este narcisist și voia sa dea bine în fața camerei. Și-a bătut joc de echipă!”

În ediția din această seară a show-ului Desafio: Aventura, difuzată la PRO TV, de la 20:30, tensiunea atinge cote maxime.

Cele trei echipe Desafio: Aventura – Luptătorii, Norocoșii și Visătorii – se pregătesc pentru un moment crucial! Si anume jocul de salvare care va decide cine rămâne în competiție și cine trebuie să părăsească arena visurilor și ambițiilor.

Decizie șoc, azi, la Desafio: Aventura! Ce face Nicolae Lupșor

Dar ceea ce toată lumea așteaptă cu sufletul la gură este duelul de eliminare, care se anunță a fi mai dramatic decât oricând.

Difuzat cu o zi în avans pe VOYO, episodul de astăzi oferă indicii clare despre evenimentele care urmează, iar informațiile primite de noi sunt, sincer, șocante. În centrul atenției se află duelul care va decide soarta a doi dintre concurenți. Mai exact Nicolae Lupsor, reprezentantul echipei Norocoșilor, și Rafael Szabo, din echipa Visătorilor.

Dar surpriza vine chiar după încheierea duelului. Deși Nicolae a câștigat confruntarea, decizia sa ulterioară a rămas surprinzătoare pentru toți! El a cedat locul său lui Rafael Szabo, permițând astfel adversarului să rămână în competiție. Gestul lui Nicolae a fost descris de acesta însuși ca fiind unul nobil, făcut dintr-un sentiment de fair-play și empatie față de colegul său de echipă și rivalul de pe teren.

Ce a spus Bettyshor despre gestul lui Nicolae Lupșor, la Desafio: Aventura

Cu toate acestea, gestul său nu a fost pe placul tuturor. În special Bettyshor, coechipiera sa din echipa Norocoșilor, a reacționat vehement, criticându-l dur pe Nicolae pentru decizia surprinzătoare. Comentariile nu au întârziat să apară și au făcut rapid înconjurul echipei.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Mi se pare un gest foarte urât din partea lui. Cred că e un gest pe care l-a facut pentru ca este narcisist si voia sa dea bine, din nou, în fața camerei. Și-a bătut joc de echipă. Și cam atât. Bravo, lui!”, spune aceasta.

Citește și – Cum a reușit Vladimir Drăghia de la Desafio: Aventura să nu fie mușcat de insecte, în Thailanda. „Nici măcar țânțarii nu mă pișcă” / Exclusiv

Citește și – Cine este Aurora Ghinoiu de la Desafio: Aventura. A descoperit muzica la vârsta de 5 ani, iar acum este artistă și compozitoare

Citește și – Delia Salchievici și Codruța Sanfira, în lacrimi la Desafio: Aventura. Concurentele, copleșite emoțional după ce și-au pierdut o parte din păr

Citește și – Dr. Cezar s-a întors în țară mușcat de căpușă, după Desafio: Aventura. „Mi-aș fi dorit concurenți puțin mai în formă, ca să am provocări mai dure” / Exclusiv

Episodul din această seară promite momente tensionate, discuții aprinse și confruntări care vor marca competiția pentru mult timp. Publicul va fi martorul unui mix de strategii, emoții și decizii neașteptate – exact ingredientele care au făcut din Desafio: Aventura un show atât de urmărit.

Rămâne de văzut dacă gestul lui Nicolae va fi considerat eroic de fani sau va stârni controverse în rândul spectatorilor și concurenților. Indiferent de verdict, un lucru este sigur: duelul dintre Nicolae și Rafael va rămâne în memoria tuturor ca unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale sezonului.

Foto: Pro TV

Urmărește-ne pe Google News