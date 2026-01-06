Cine este Ian (Anghel Bogdan Georgian) de la Desafio: Aventura. Are 29 de ani și a devenit unul dintre cei mai de succes trapperi din România

Ian, unul dintre cei mai mediatizați trapperi din România, participă la „Desafio: Aventura” în Thailanda. La 29 de ani, artistul, pe numele său adevărat Anghel Bogdan Georgian, își inspiră fanii să renunțe la vicii, după ce a depășit propriile lupte cu dependența.

Cine este Ian de la Desafio: Aventura

Cu o carieră muzicală strălucitoare și o poveste de viață impresionantă, Ian (Anghel Bogdan Georgian) este mai mult decât un simplu artist – este o voce puternică a generației sale. Cunoscut pentru hiturile sale care au adunat milioane de vizualizări pe YouTube, Ian a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați artiști trap din România.

Astăzi, Ian, în vârstă de 29 de ani, scrie un nou capitol al vieții sale, participând la Desafio: Aventura, show-ul difuzat de PRO TV.

Parte din echipa Norocoșii, Ian a mărturisit înainte de plecarea în Thailanda: „Cel mai greu va fi să stau fără muzică, fără familie și fără comunitatea mea de fani, care au fost mereu alături de mine”.

Artistul, despre lupta cu dependența

Însă drumul lui Ian până în acest punct nu a fost deloc ușor. Într-un interviu acordat pentru Vice, artistul a vorbit deschis despre perioada întunecată din viața sa.

„Mereu am trăit printre oameni care se lăudau cu cât de mult bagă ei și câte fac ei. Și fix noi, ăștia care chiar băgam mult, nu vorbeam despre asta decât în cercul nostru. Lumea care vorbește mult trăiește puțin”, a afirmat artistul.

Curajul de a-și înfrunta demonii l-a transformat într-un exemplu pentru tinerii care se confruntă cu vicii și obstacole.

Ian și-a început cariera muzicală încă din adolescență, când a cântat alături de Azteca, dar drumurile lor s-au separat după câțiva ani. În cariera solo, a colaborat cu artiști renumiți precum Cabron și Theo Rose.

Un moment de referință a fost în 2023, când PRO TV a lansat melodia oficială a serialului ”Clanul”, „Sângele frate nu te face”, interpretată de Ian și Theo Rose. Piesa a fost un succes răsunător, strângând aproape 9 milioane de vizualizări pe YouTube.

În ciuda succesului său, Ian nu a fost scutit de provocări. În urmă cu mai bine de șase ani, artistul s-a aflat sub control judiciar, poveste reflectată în melodia sa „60 de zile”, care a adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube.

Astăzi, Ian își folosește talentul și povestea personală pentru a inspira tânăra generație să creadă în propriile forțe.

„Cel mai mare noroc al meu este că trăiesc”, a afirmat artistul, transmițând un mesaj puternic de speranță și curaj.

Sursă foto: Instagram

