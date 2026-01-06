Un concurent, la un pas de leșin în prima ediție a Desafio: Aventura. Ce s-a întâmplat cu Sergiu Califar

Sergiu Califar a fost la un pas de leșin în timpul Jocului Căpitanilor din Desafio: Aventura pe 5 ianuarie 2026 în Thailanda. Epuizarea extremă și căldura au forțat intervenția medicilor, încă din prima ediție a emisiunii de la Pro TV.

Lupta pentru teritoriu, proba care a dat startul show-ului

Pe 5 ianuarie 2026, telespectatorii au fost martorii unei lecții despre curaj și limitele umane în cadrul competiției Desafio: Aventura. Într-un peisaj spectaculos, dar nemilos, concurenții au luptat pentru teritoriu, iar confruntarea s-a transformat într-un test extrem al voinței și rezistenței fizice.

După ce echipele și-au ocupat teritoriile – Norocoșii într-o vilă confortabilă, Luptătorii într-un sat pescăresc și Visătorii în pustiu – a venit timpul pentru cel mai greu test de până acum: Jocul Căpitanilor. Fiecare echipă a ales un reprezentant pentru a-i conduce, iar miza a fost uriașă: putere, orgolii și un avantaj strategic.

Cei trei participanți selectați au fost Babasha, din echipa Luptătorilor, Sergiu Califar, din echipa Norocoșilor, și Valentin Tănase, din echipa Visătorilor. Sub soarele arzător din Thailanda, aceștia au fost puși față în față cu un traseu epuizant.

Îmbrăcați în armuri grele de lemn, cântărind aproximativ 20 de kilograme, concurenții au fost nevoiți să parcurgă un șir de obstacole care le-au testat limitele fizice: cățărări dificile, târâș prin nisip încins, probe de echilibru și alte încercări care păreau desprinse dintr-un coșmar sportiv.

Sergiu Califar, la un pas de leșin la Desafio: Aventura

Prima victimă a traseului a fost Babasha, care a fost nevoit să cedeze din cauza epuizării. Însă, cel mai dramatic moment al competiției l-a avut în prim-plan pe Sergiu Califar. Determinat să ducă provocarea până la capăt, Sergiu a continuat să lupte, deși era vizibil afectat de efortul intens.

Cu respirația sacadată, pașii nesiguri și complet lipsit de energie, a fost nevoit să abandoneze cursa.

„Nu e punctul meu forte asta… nu mai pot”, a mărturisit el, căzut la pământ, incapabil să mai continue.

Situația a devenit critică, iar echipa medicală a intervenit pentru a-i acorda primul ajutor. Pulverizarea apei pe față, verificarea tensiunii și a pulsului au fost necesare pentru a-l stabiliza, în timp ce colegii săi priveau îngrijorați. Acest incident a subliniat încă o dată gradul extrem de dificultate al competiției Desafio: Aventura.

În ciuda condițiilor dure, Valentin Tănase a reușit să ducă la bun sfârșit traseul și să câștige Jocul Căpitanilor pentru echipa Visătorilor. Premiul? Un coș cu fructe plin de bunătăți – banane și mere – dar și un avantaj semnificativ: posibilitatea de a bloca un adversar în următoarea probă.

Marți seară, pe 6 ianuarie 2026, de la ora 20.30, «Desafio: Aventura» revine cu o ediție nouă. Noi probe intense, strategii surprinzătoare și ambiții care vor testa limitele concurenților.

