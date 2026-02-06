Lidia Buble și-a speriat fanii. Artista a apărut în public cu fața inflamată: „Zici că mă transform într-o reptilă”

Lidia Buble a ales să fie autentică și să împărtășească o imagine reală pe Instagram, apărând complet nemachiată, cu fața vizibil inflamată. Deși momentul a surprins fanii, artista s-a arătat încrezătoare și a explicat ce se întâmplă, demonstrând că frumusețea vine din atitudine.

Lidia Buble, cu fața inflamată în public

Lidia Buble a apărut pe rețelele sociale cu fața inflamată și fără niciun strop de machiaj. Artista a explicat că aceste inflamații sunt rezultatul unui procedeu cosmetic, dar se simte încrezătoare și frumoasă.

„Nu arată rău. Eu am crezut că o să fie mai… Acum e cel mai umflat. Încă am fața amorțită, pentru că nu mi-am pus cremă anestezică. Zici că mă transform într-o reptilă, ceva, vreun supererou. Hai că sunt frumușică și așa. Îmi place cum arăt. Și la cântare aș veni așa”, a declarat cântăreața pe Instagram.

În ciuda imperfecțiunilor, Lidia Buble a demonstrat că încrederea în sine și acceptarea naturalului sunt mai importante decât aparențele. Mesajul ei a fost apreciat de admiratori, care au văzut în acest gest o lecție de autenticitate.

Artista duce un stil de viață sănătos

Dincolo de momentele vulnerabile, cântăreața rămâne un exemplu de disciplină și echilibru. Într-un interviu acordat revistei VIVA!, Lidia a povestit despre importanța sportului în viața ei și despre regimul alimentar adaptat nevoilor personale.

„Sportul a jucat și joacă în continuare un rol foarte important în viața mea. M-a învățat disciplina, de la alimentație și programul de somn, până la organizarea timpului și mișcare. De fapt, pot spune că am un «as în mânecă», pentru că încă din școală am învățat cum să am grijă atât de corpul meu, cât și de mintea mea. Sportul mi-a format un spirit competitiv sănătos și m-a învățat și să pierd, lucruri care m-au ajutat enorm în cariera mea de artist, unde perseverența și echilibrul sunt esențiale”, a declarat artista.

Lidia Buble a mărturisit că alergiile alimentare au determinat-o să adopte un regim personalizat, fără excese, dar plin de alimente care îi plac.

„Mănânc pește, fructe de mare, carne slabă, alături de salată, orez, ouă sau avocado, iar când ajung acasă, nimic nu se compară cu supa cu fidea a mamei. Regimul pe care îl urmez se potrivește cu lucrurile care îmi plac, așa că nu îl percep ca pe o restricție, ci ca pe un stil de viață care mi se potrivește”, a dezvăluit ea.

Artista și-a creat acasă un spațiu dedicat micilor „plăceri vinovate”, dar a subliniat că moderația este cheia.

„Neimpunându-mi restricții, nu simt nevoia să mănânc prea mult”, a completat ea.

