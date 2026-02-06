Adi Vasile, detalii rare despre viața personală și nuntă. „Amândoi o să fim la fel de emoționați!” Ce a dezvăluit despre logodnica sa

Adi Vasile trăiește una dintre cele mai intense perioade ale vieții sale, aflat în plină transformare profesională și personală. Fostul selecționer al naționalei feminine de handbal a trecut de pe banca tehnică direct în lumina reflectoarelor, devenind prezentatorul noului sezon Survivor România 2026.

Departe de casă pentru filmări, dar mai echilibrat ca oricând, Adi a vorbit deschis despre sprijinul logodnicei sale, Delia Tudose, despre discreția care le definește relația și despre felul în care își imaginează ziua nunții.

Sprijinul Deliei, esențial în cea mai mare schimbare profesională

Trecerea de la antrenorat la televiziune nu este doar o provocare profesională, ci și una personală. Filmările pentru Survivor presupun luni întregi petrecute în afara țării, însă Adi spune că nu este singur în această aventură.

„Susținerea este foarte clară în casa noastră din partea amândurora. Delia este alături de mine inclusiv aici, dar se ocupă în continuare de cariera ei și proiectele pe care le are”, a declarat el pentru VIVA!.

Chiar dacă distanța este dificilă, cei doi au învățat să o gestioneze cu maturitate și încredere reciprocă.

O nuntă restrânsă, într-o locație însorită

După ce a cerut-o în căsătorie pe Delia în 2024, într-un cadru de poveste, întrebarea firească este: cum va arăta nunta lor?

Adi spune că ambii preferă simplitatea și intimitatea: „Noi ne simțim confortabil cu ideea unui eveniment mai restrâns, în care ne vor fi alături cei care sunt foarte apropiați de noi. Ne dorim o atmosferă relaxată, privată, într-o locație frumoasă și însorită”, a explicat el.

Cât despre stilul ceremoniei, cei doi vor un echilibru între tradiție și modernitate: „Ne dorim un mix între tradițional și modern. Este important să păstrăm anumite tradiții, dar vrem să accesăm și o zonă mai relaxată. Poate că nu se vor respecta toate obiceiurile”, a mai spus Adi.

Iar în privința emoțiilor din ziua cea mare, fostul selecționer nu are dubii: „Sunt convins că amândoi o să fim la fel de emoționați.”

Citeşte şi: Câți bani primește Adi Vasile pentru a prezenta Survivor la Antena 1. Prezentatorul are un salariu uriaș

Citeşte şi: Cum arată pensiunea din Brașov a lui Marian Godină. Concurentul Survivor România oferă o cazare modernă cu aer rustic

Citeşte şi: Fostul partener al Ruxandrei Luca susține că a fost dat afară din casă și amenințat cu Poliția. Ce acuzații îi aduce vedetei Antena 1: „În unele nopți nu era acasă”

O poveste de iubire construită în timp, cu discreție și eleganță

Deși relația lor a fost mult timp ținută departe de ochii publicului, Adi dezvăluie că începutul a fost unul firesc, fără artificii: „Noi ne știam de mulți ani, aveam prieteni comuni. Am devenit mai apropiați într-un mod natural. Totul a fost făcut pas cu pas, am lăsat lucrurile să se întâmple firesc.”

Discreția nu este o strategie, ci o alegere de viață:

„Amândurora ne place să păstrăm o eleganță asupra modului în care ne trăim viața. Preferăm să ținem anumite momente pentru noi, fără a le face publice.”

Cu o carieră în plină reinventare și o viață personală stabilă, Adi Vasile pare să fi găsit echilibrul între expunerea publică și intimitatea pe care o prețuiește. Nunta cu Delia se conturează ca un eveniment discret, cald și autentic — exact așa cum este și povestea lor.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News