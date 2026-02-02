Marina Dina, eliminată de la Survivor România 2026. Concurenta s-a duelat cu Cristian Boureanu

Marina Dina a părăsit competiția Survivor în urma unui duel intens cu Cristian Boureanu, desfășurat pe 1 februarie 2026. Concurenta s-a despărțit cu greu de echipa sa, plecarea fiind una emoționantă.

Marina Dina, eliminată de la Survivor

Săptămâna aceasta, competiția intensă de la Survivor România a adus o nouă eliminare emoționantă. Marina Dina, una dintre cele mai îndrăgite concurente din echipa Faimoșilor, a părăsit competiția în urma unui duel dramatic cu Cristian Boureanu. Cei doi s-au confruntat într-o luptă strânsă, dar Boureanu a reușit să câștige și să-și păstreze locul în concurs.

După ce echipa Faimoșilor a pierdut jocul de imunitate săptămânal, tensiunea a atins cote maxime în consiliul tribal. Marina Dina și Cristian Boureanu au fost nominalizați pentru eliminare și au fost nevoiți să își demonstreze abilitățile pe traseu. Lupta a fost una intensă, dar în cele din urmă, Boureanu a ieșit învingător, câștigând ambele probe ale duelului.

„Am spus că fiecare traseu vreau să îl fac cu bucurie, am dat tot ce am putut. Mi-aș fi dorit să pot mai mult. Mă bucur foarte tare de echipa asta care îmi este ca o familie. O să le țin pumnii și o să îi urmăresc de acasă. Știu că o să învingeți. Nu aș vrea să plec cu niciun regret. A fost o experiență foarte frumoasă, iar ei au contribuit la treaba asta. Mi-e greu să mă despart de colegii mei, pe de altă parte, știu că mă așteaptă doi omuleți acasă și asta îmi dă putere”, a spus Marina Dina, vizibil emoționată.

Citește și: Cum arată vila lui Călin Donca de la Survivor România. Are 16 camere, cinematograf, salină și piscină

Citește și: Câți bani ar fi primit Yasmin Awad și Roxana Condurache pentru participarea la Survivor România 2026

Cristian Boureanu, despre nominalizarea venită din partea colegilor

După ce a fost trimis la duel, Cristian Boureanu nu și-a ascuns nemulțumirea față de decizia colegilor săi. Potrivit acestuia, deși ceilalți Faimoși îl vor eliminat, Dumnezeu este cel care îl vrea în continuare în concurs.

„Toată lumea mă vrea acasă, Dumnezeu m-a vrut aici. Marina a fost la doi pași să câștige al doilea joc. Are o energie extraordinară. Nu mi-am dorit să fiu aici, nu îmi doresc (n.r. la duel). Eu am insistat atunci că imunitatea e cea mai importantă. Tehnic vorbind, nu numai că suntem mult mai puțini, dar jocurile de imunitate au fost toate până la 10. Atunci este mai greu. Unii dintre colegii noștri au intrat și de trei ori în competiție, ceea ce nu este ușor cu soarele în cap. Îmi pare foarte rău. Ar fi trebuit să rămânem în formula asta de opt. Cred că eram o echipă puternică”, a declarat acesta.

Citește și: Cum arăta Bianca Brad în anul 1990, când a câștigat „Miss Prințesa Frumuseții”. Actrița povestește cum a ajuns în lumina reflectoarelor: „Mama a fost cea care m-a împins de la spate”

Citește și: Cine este și cum arată soția lui Marian Godină. Georgiana este mai mică cu 7 ani decât partenerul său

Emisiunea poate fi urmărită în fiecare vineri, de la ora 20.30, precum și sâmbăta și duminica, de la ora 20.00, pe Antena 1 și Antena Play.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Marina Dina la Survivor România 2026

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News