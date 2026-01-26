Yasmin Awad și Roxana Condurache au părăsit competiția Survivor România 2026 în ediția din 25 ianuarie. Descoperă în rândurile de mai jos câți bani ar fi primit fiecare pentru cele trei săptămâni petrecute în reality show-ul de la Antena 1.

Câți bani ar fi primit Yasmin Awad și Roxana Condurache pentru participarea la Survivor România 2026

Faimoșii au rămas cu doi oameni în minus în ediția din 25 ianuarie. Roxana Condurache a pierdut duelul cu Cristian Boureanu, în timp ce problemele de sănătate au determinat-o pe Yasmin Awad să se retragă din competiție.

„Mă bucur pentru Cristi, că a rămas aici. Știu că își dorea foarte mult și sper că această nouă șansă care i se dă, pentru că a câștigat duelul, să îl pună puțin pe gânduri și poate să își revizuiască puțin atitudinea față de colegii lui. Ar fi bine pentru voi toți să vă înțelegeți mai bine. Știu că vă doriți asta. Poate pare penibil că zic eu, dar sper să vă înțelegeți. Ar trebui să găsiți o soluție, pentru că altfel o să vă faceți zilele groaznice unul altuia și e păcat. Eu nu vreau să văd asta”, a declarat Roxana Condurache, după ce a fost eliminată.

Roxana Condurache și-a negociat mai bine contractul

„În momentul ăsta sunt emoționată să-mi revăd colegii. Nu pot să mă abțin din plâns. Mi-e dor de ei și sper să sunteți bine. Îmi pare foarte rău”, a spus și Yasmin Awad, după ce medicii i-au recomandat să se întoarcă în țară pentru a-și relua tratamentul pentru ulcer.

Potrivit Cancan.ro, Yasmin Awad a fost remunerată cu 2.000 de euro pentru fiecare săptămână parcursă în competiție. Având în vedere că a participat la trei săptămâni de joc intens, suma totală pe care fosta iubită a lui Florin Ristei a câștigat-o se ridică la 6.000 de euro. Roxana Condurache și-ar fi negociat mai bine contractul, obținând câte 2.500 de euro pentru fiecare etapă jucată. Astfel, Roxana ar fi plecat acasă cu 7.500 de euro în cont.

