  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Câți bani ar fi primit Yasmin Awad și Roxana Condurache pentru participarea la Survivor România 2026

Câți bani ar fi primit Yasmin Awad și Roxana Condurache pentru participarea la Survivor România 2026

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.

Yasmin Awad și Roxana Condurache au părăsit competiția Survivor România 2026 în ediția din 25 ianuarie. Descoperă în rândurile de mai jos câți bani ar fi primit fiecare pentru cele trei săptămâni petrecute în reality show-ul de la Antena 1.

Câți bani ar fi primit Yasmin Awad și Roxana Condurache pentru participarea la Survivor România 2026

Yasmin Awad Survivor România 2026 (5)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Faimoșii au rămas cu doi oameni în minus în ediția din 25 ianuarie. Roxana Condurache a pierdut duelul cu Cristian Boureanu, în timp ce problemele de sănătate au determinat-o pe Yasmin Awad să se retragă din competiție.

„Mă bucur pentru Cristi, că a rămas aici. Știu că își dorea foarte mult și sper că această nouă șansă care i se dă, pentru că a câștigat duelul, să îl pună puțin pe gânduri și poate să își revizuiască puțin atitudinea față de colegii lui. Ar fi bine pentru voi toți să vă înțelegeți mai bine. Știu că vă doriți asta. Poate pare penibil că zic eu, dar sper să vă înțelegeți. Ar trebui să găsiți o soluție, pentru că altfel o să vă faceți zilele groaznice unul altuia și e păcat. Eu nu vreau să văd asta”, a declarat Roxana Condurache, după ce a fost eliminată.

Citește și: Larisa Uță l-a atacat pe Călin Donca, la Survivor România: „E doar un mare bully”. Cum a răspuns afaceristul

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, date afară de la Antena 1! Nici nu începuse bine emisiunea lor! Ce s-a întâmplat
Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, date afară de la Antena 1! Nici nu începuse bine emisiunea lor! Ce s-a întâmplat
Recomandarea zilei

Roxana Condurache și-a negociat mai bine contractul

„În momentul ăsta sunt emoționată să-mi revăd colegii. Nu pot să mă abțin din plâns. Mi-e dor de ei și sper să sunteți bine. Îmi pare foarte rău”, a spus și Yasmin Awad, după ce medicii i-au recomandat să se întoarcă în țară pentru a-și relua tratamentul pentru ulcer.

Potrivit Cancan.ro, Yasmin Awad a fost remunerată cu 2.000 de euro pentru fiecare săptămână parcursă în competiție. Având în vedere că a participat la trei săptămâni de joc intens, suma totală pe care fosta iubită a lui Florin Ristei a câștigat-o se ridică la 6.000 de euro. Roxana Condurache și-ar fi negociat mai bine contractul, obținând câte 2.500 de euro pentru fiecare etapă jucată. Astfel, Roxana ar fi plecat acasă cu 7.500 de euro în cont.

Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Recomandarea zilei

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Fanatik
Gigi Becali, anunț despre plecarea lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! A spus totul în fața bazei de pregătire din Berceni
Gigi Becali, anunț despre plecarea lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! A spus totul în fața bazei de pregătire din Berceni
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Click.ro
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Citește și...
Soția lui Daniel Pancu, surprinsă alături de o legendă a Rapidului, la FCSB – CFR Cluj
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi făcut gestul...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cod portocaliu de vreme severă. Precipitații abundente și viscol în mai multe județe
Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții "Românii au talent", sezonul 16: "Mă bucur că putem să facem mai multe lucruri împreună. În orice situație, trebuie să privești partea bună" / Exclusiv
Kim Vo, celebrul stilist al vedetelor de la Hollywood, a murit. Avea 55 de ani
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, primele declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs: „Important e să fim eu și copiii mei bine”
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Cine este medicul Marius Sava. Drama din copilărie care l-a împins spre medicină. Apare în emisiunea lui Măruță, e celebru pe TikTok și e unul dintre cei mai iubiți tineri medici

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții "Românii au talent", sezonul 16: "Mă bucur că putem să facem mai multe lucruri împreună. În orice situație, trebuie să privești partea bună" / Exclusiv
Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții "Românii au talent", sezonul 16: "Mă bucur că putem să facem mai multe lucruri împreună. În orice situație, trebuie să privești partea bună" / Exclusiv
Kim Vo, celebrul stilist al vedetelor de la Hollywood, a murit. Avea 55 de ani
Kim Vo, celebrul stilist al vedetelor de la Hollywood, a murit. Avea 55 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Ce spunea Petre Roman despre idila pe care a avut-o cu Zoia, singura fiică lui Nicolae Ceaușescu: „Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă”
Ce spunea Petre Roman despre idila pe care a avut-o cu Zoia, singura fiică lui Nicolae Ceaușescu: „Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă”
Elle
Victoria Beckham „se simte trădată” de acuzațiile șocante ale fiului său Brooklyn și confesiunea privind nunta cu Nicola. Dezvăluirile celor apropiați
Victoria Beckham „se simte trădată” de acuzațiile șocante ale fiului său Brooklyn și confesiunea privind nunta cu Nicola. Dezvăluirile celor apropiați
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce surpriză i-a pregătit Alina Eremia soțului ei, Edi Barbu, de ziua lui de naștere. Gestul superb făcut de artistă: „N-am scris un mesaj…” Video
Ce surpriză i-a pregătit Alina Eremia soțului ei, Edi Barbu, de ziua lui de naștere. Gestul superb făcut de artistă: „N-am scris un mesaj…” Video
DailyBusiness.ro
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
A1.ro
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, primele declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs: „Important e să fim eu și copiii mei bine”
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, primele declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs: „Important e să fim eu și copiii mei bine”
Florin Piersic Jr., filmare rară, de colecție, cu fiul său. "Un motiv în plus să trăiești!" Sasha are 10 ani
Florin Piersic Jr., filmare rară, de colecție, cu fiul său. "Un motiv în plus să trăiești!" Sasha are 10 ani
Moldo și Kira au făcut următorul pas în relație, după finala sezonului 4 "Casa Iubirii". "Chiar e frumos!" Anunțul celor doi
Moldo și Kira au făcut următorul pas în relație, după finala sezonului 4 "Casa Iubirii". "Chiar e frumos!" Anunțul celor doi
A murit George Nicolae Onea. Cauza morții rapperului de 44 de ani
A murit George Nicolae Onea. Cauza morții rapperului de 44 de ani
Observator News
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
Libertatea pentru Femei
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce trebuie să mănânci după 50 de ani. Alimente esențiale și cum să planifici mesele săptămânal „ca la carte”
Ce trebuie să mănânci după 50 de ani. Alimente esențiale și cum să planifici mesele săptămânal „ca la carte”
Doliul după animalul de companie, la fel de intens și durabil ca după un om. Durerea este reală, nu doar „o tristețe”, iar știința începe să o recunoască
Doliul după animalul de companie, la fel de intens și durabil ca după un om. Durerea este reală, nu doar „o tristețe”, iar știința începe să o recunoască
4 zodii care ies din ceața problemelor pe 26 ianuarie 2026! Urmează 14 ani de energie bună și curaj. Vezi dacă ești pe lista norocoșilor!
4 zodii care ies din ceața problemelor pe 26 ianuarie 2026! Urmează 14 ani de energie bună și curaj. Vezi dacă ești pe lista norocoșilor!
Diabetul, pandemia tăcută care afectează 537 de milioane de oameni. Cele 6 semne banale ce pot fi primele semne de alarmă pentru sănătatea ta
Diabetul, pandemia tăcută care afectează 537 de milioane de oameni. Cele 6 semne banale ce pot fi primele semne de alarmă pentru sănătatea ta
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Nu Mihaela, nu Andreea. Cine a fost, de fapt, marea iubire a lui Ștefan Bănică Jr.
Nu Mihaela, nu Andreea. Cine a fost, de fapt, marea iubire a lui Ștefan Bănică Jr.
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton