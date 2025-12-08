Câți bani primește Adi Vasile pentru a prezenta Survivor la Antena 1. Prezentatorul are un salariu uriaș

Fostul antrenor de handbal Adi Vasile este noul prezentator al Survivor 2026 la Antena 1. Întrucât va petrece șase luni în mijlocul Oceanului Atlantic, acesta va avea și un salariu pe măsură. Suma este, totuși, mai mică decât cea oferită de CSM București, club la care a antrenat în ultimii ani.

Câți bani primește Adi Vasile pentru a prezenta Survivor 2026

Survivor România, una dintre cele mai dure competiții de televiziune, se mută la Antena 1 pentru sezonul 2026, iar noul prezentator este fostul antrenor de handbal de la CSM București Adi Vasile. Această schimbare aduce un suflu nou emisiunii și promite să ofere telespectatorilor o experiență și mai captivantă.

Adi Vasile, în vârstă de 43 de ani, are o carieră impresionantă în handbal, cu 33 de ani petrecuți pe teren. El a câștigat numeroase titluri naționale și trofee europene atât ca jucător, cât și ca antrenor. Printre realizările sale se numără aducerea Champions League în vitrina CSM București și conducerea echipei naționale feminine de handbal la campionate mondiale.

Înainte de a accepta rolul de prezentator la Survivor, Adi Vasile a fost antrenorul echipei de handbal feminin CSM București, unde câștiga 10.000 de euro pe lună. Potrivit Cancan, pentru noul său rol la Antena 1, Vasile va primi aproximativ 6.000 de euro lunar. Deși suma este mai mică decât cea primită ca antrenor, el pare entuziasmat de noua provocare.

Prezentatorul, entuziasmat de noua experiență

Adi Vasile va petrece 6 luni în mijlocul Oceanului Atlantic pentru filmările Survivor 2026. Înainte de începerea filmărilor, acesta s-a arătat entuziasmat de noua provocare.

„Am condus campioni, acum o să conduc supraviețuitori. Cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante ca să câștigi o competiție precum Survivor. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo. Pe de altă parte ar fi să ai putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg”, a declarat fostul antrenor.

„Cred că momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci. Sunt convins că va fi o competiţie acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supravieţuire şi atunci voi fi conectat 100% cu concurenţii noştri. O să fie un show foarte intens în primul rând! Survivor vine cu multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai și ești obișnuit acasă, iar toate acestea te vor scoate dintr-o zonă de confort”, a mai spus Adi Vasile.

Survivor 2026 promite să fie o ediție spectaculoasă, cu probe noi și mai dificile, echipe puternice și o competiție la un nivel superior. Cu această schimbare, Antena 1 speră să aducă un plus de valoare și profesionalism emisiunii Survivor, oferind telespectatorilor o experiență TV de neuitat.

