Andreea Marin revine pe micile ecrane. La ce televiziune va putea fi urmărită vedeta: „N-am crezut că mă voi distra, voi râde, cânta și dansa cu atâta poftă de viață”

Andreea Marin revine pe micile ecrane, după o lungă pauză. Vedeta nu va prezenta o emisiune, ci este invitată la TVR 1, în cadrul programului special de Revelion, unde va fi înconjurată de mari artiști.

Andreea Marin, apariție surpriză la TVR 1

Andreea Marin, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, revine pe micile ecrane într-un mod surprinzător. Fosta gazdă a emisiunii „Surprize, surprize” va apărea în programul de Revelion al TVR 1, alături de alte vedete cunoscute.

După o absență îndelungată de pe micile ecrane, Andreea Marin se întoarce la postul care a consacrat-o. Ea va participa la programul special de Revelion 2025 al TVR 1, care va fi difuzat în seara de 31 decembrie. Momentul său va deschide emisiunea, fiind realizat împreună cu Iuliana Tudor și Ramona Bădescu.

Vedeta și-a exprimat emoția revenirii în studiourile TVR, locul care i-a marcat cariera.

„Filmările pentru Revelionul TVR 1 au fost o bucurie și mi-au trezit nostalgia anilor frumoși petrecuți în aceleași studiouri de televiziune. N-am crezut că mă voi distra, voi râde, cânta și dansa cu atâta poftă de viață. Sper să vă molipsim cu energia noastră pozitivă”, a scris Andreea Marin pe pagina sa de Facebook.

Momentul artistic promite să fie spectaculos

Andreea Marin a dezvăluit că momentul său va include dans, muzică și multă energie pozitivă. Ea a menționat că melodia, compusă de Mihai Alexandru, are un refren potrivit pentru a începe noul an cu dreptul.

„Doamnelor, a fost o plăcere să fim din nou împreună pe scenă, după 14 ani. Mihai Alexandru, melodia este minunată, iar refrenul este potrivit pentru a intra cu dreptul în anul ce vine. Ne vedem pe 31 decembrie pe micile ecrane”, a mai scris vedeta în mediul online.

Programul special de Revelion 2025 de la TVR 1 va fi difuzat în seara de 31 decembrie, imediat după ultimele ediții ale programelor de seară, și va include momente muzicale, sketch-uri, invitați speciali și surprize artistice.

Andreea Marin, despre decizia de a renunța la televiziune

Andreea Marin a fost gazda emisiunii „Surprize, surprize” timp de aproximativ 10 ani, unul dintre cele mai populare programe TV din România. Ea a renunțat la emisiune pentru a se concentra pe viața personală și pe creșterea fiicei sale, Violeta.

Am trăit pe picioarele mele când „Surprizele” nu au mai fost și asta pentru că am născut-o pe fiica mea, până în luna a opta am fost pe scenă. Nu m-am întors, deși Valeriu Lazarov a venit la mine acasă, îmi amintesc, dragul de el, și mi-a zis: „Stai cât vrei, dar înțelege că «Surprize, surprize» nu merge înainte fără tine, nu se poate. Ești mult prea legată de acest brand și dacă am încerca cu altcineva, n-ar merge”.

Andree Marin a a dezvăluit că decizia de a nu se întoarce la emisiune după naștere a fost una planificată.

„Era o decizie pe care mi-am asumat-o de când am aflat că sunt însărcinată. Mi-am dorit atât de mult acest copil încât mi-am plănuit treaba asta, mi-am plănuit să stau până în luna a opta, astfel încât să termin și ultimul sezon din acel an pentru a nu lăsa fără salariu oamenii din echipa mea, erau zeci, aproape 100 dacă îmi aduc bine aminte”, a mai spus ea.

Revenirea Andreei Marin la TVR pentru programul de Revelion este așteptată cu nerăbdare de fani. Momentul său artistic promite să fie unul memorabil, aducând nostalgia și energia pozitivă care au consacrat-o în lumea televiziunii românești.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini cu Andreea Marin la programul special al TVR 1 pentru Revelion

Sursă foto: Facebook

