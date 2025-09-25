Violeta Bănică nu vrea să rămână în America, după studii. Andreea Marin: „Mi-a dat încredere”

Violeta Bănică a plecat la studii în America, iar Andreea Marin a mers cu ea în campusul Universității Cornell pentru a o ajuta să se acomodeze. Prezentatoarea spune că fiica ei nu vrea să rămână în SUA definitiv și se va întoarce acasă după studii.

Fiica Andreei Marin vine înapoi în România după studii

În luna august, Andreea Marin a zburat cu fiica ei în America și a ajutat-o pe tânără să se instaleze în campusul Universității Cornell. Este pentru prima oară când vedeta este despărțită de fiica ea, însă cele două se vor vedea destul de des.

În cadrul unui interviu, Andreea Marin a dezvăluit că fiica ei nu dorește să se mute definitiv în SUA după studii.

Invitată la Viața fără filtru, prezentatoarea a spus că Violeta vrea să revină în România după ce își termină studiile în America.

„Ea își dorește să se întoarcă. Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo”, spune Andreea Marin.

Ea a explicat că fiica ei este foarte descurăreață, motiv pentru care poate sta liniștită, știind că tânăra se va descurca în orice situație.

„Am văzut că totul se aranjează, am văzut că este descurcăreață. Atunci când ceva nu era bine sau nu reușeam să dibuim imediat (…) Am văzut-o că e descurcăreață și asta mi-a dat încredere că și fără mine, și după plecarea mea, ea se va descurca, indiferent că lucrurile nu sunt perfecte”, a mai spus vedeta.

Violeta învață la Cornell University din New York

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. a plecat în America să studieze la Universitatea Cornell din New York.

Tânăra în vârstă de 17 ani a fost acceptată la College of Arts and Science din cadrul Universității, care este una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din SUA.

Violeta începe studiile din toamna aceasta și deja s-a instalat în campusul universității, ajutată de mama ei.

„Primii pași în campusul Cornell University din statul New York, unde am ajuns cu teamă, cu îndoieli, ca orice mamă care-și vede copilul zburând prea departe. Dar când am înțeles totul și am descoperit sistemul de învățământ superior de aici, șansele ce se deschid după studii și mai ales entuziasmul Violetei și zâmbetul larg de pe chipul ei, o liniște s-a așternut peste sufletul meu”, și-a început Andreea Marin confesiunea pe Facebook.

Cele două au fost întâmpinate de colegi ai Violetei, care le-au ghidat prin campus.

„Un loc în care ajungi cu greu, după ani de muncă, dar în care ai șansa să pui cărămidă peste cărămidă pentru un viitor care depinde, în fiecare clipă, mai ales de dăruirea și munca studentului. Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși și în pace, să putem avea grijă în liniște de ceea ce depinde de noi”, a mai mai scris vedeta.

