Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată

Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea

Mihai Gâdea, cunoscutul prezentator de la Antena 3, este o figură familiară pentru telespectatorii români. Cu toate acestea, viața sa personală rămâne un mister pentru mulți. Acesta este căsătorit de peste 17 ani cu Agatha Kundri, o femeie discretă care preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea, este fiica unui pastor adventist din Timișoara. Ea a absolvit Universitatea de Vest din Timișoara în 2004, obținând o diplomă în sociologie. Deși nu apare în lumina reflectoarelor, Agatha are o carieră impresionantă și pasiuni interesante.

Soția lui Mihai Gâdea este o femeie activă și ambițioasă. Ea participă la competiții de triatlon, un sport extrem de solicitant care combină înotul, ciclismul și alergarea. Pe lângă această pasiune sportivă, Agatha este și o antreprenoare de succes, deținând o grădiniță cu program afterschool pe care a înființat-o în 2011.

Mihai Gâdea și Agatha Kundri au împreună o fiică, Maisha Karina, care a împlinit 18 ani în august 2020. Tânăra a moștenit talentul artistic al tatălui său, fiind pasionată de fotografie și muzică. Inițial, Karina a fost acceptată la o universitate din Olanda, unde intenționa să studieze creative-business. Însă,planurile Karinei s-au schimbat în 2022. Pasionată de modă, ea a decis să urmeze cursurile uneia dintre cele mai prestigioase școli de modă din lume. După ce a trecut cu succes o serie de examene dificile, Karina a fost acceptată la Școala de Fashion PoliModa din Florența, Italia.

Mihai Gâdea, discret cu familia sa

Deși este o figură publică, Mihai Gâdea preferă să-și țină familia departe de lumina reflectoarelor. Această discreție se reflectă și în viața Agathei, care, în ciuda statutului său de soție a unui jurnalist celebru, își menține o prezență discretă în spațiul public.

Interesant este faptul că Mihai Gâdea este singurul din familia sa care a ales să rămână în România. Surorile și părinții săi locuiesc în străinătate, între Spania și America.

Tatăl lui Mihai, Titi Gâdea, este un pastor adventist apreciat în comunitatea românească de lângă Madrid. Surorile sale au, de asemenea, cariere de succes: Emi lucrează la o bancă în Madrid, Dana se ocupă de creșterea copiilor, iar Alina este stabilită în Statele Unite, unde lucrează ca secretară la o universitate din Michigan.

Deși s-a speculat la un moment dat că și Mihai Gâdea ar fi pastor, jurnalistul a clarificat situația.

„Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt. Mi-aş fi dorit să fiu. (….) Nu pot să fiu stânjenit pentru că tatăl meu este pastor. Faţă de părinţii mei am toată preţuirea”, a spus el în urmă cu mai mult timp.

