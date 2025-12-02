Oksana Ionașcu, mesaj către fosta amantă a soțului ei, Cezar Ionașcu: „Îi mulţumesc Florianei pentru că a venit cu acest cadou”

Oksana Ionașcu, soția lui Cezar Ionașcu, a vorbit pentru prima dată despre scandalul de infidelitate din căsnicia sa. Într-un interviu, ea a transmis un mesaj neașteptat fostei amante a soțului ei, mulțumindu-i pentru că i-a consolidat căsnicia.

Oksana Ionașcu, mesaj pentru fosta amantă a soțului ei

Oksana Ionașcu, soția lui Cezar Ionașcu, a rupt tăcerea după luni întregi, într-un interviu pentru SpyNews. Ea a vorbit deschis despre familia sa, relația cu soțul ei și experiența dificilă prin care a trecut în urma zvonurilor despre infidelitatea lui Cezar.

În urmă cu aproximativ un an, lumea mondenă din România a fost zguduită de zvonuri despre o presupusă relație extraconjugală a lui Cezar Ionașcu. Aceste speculații au avut un impact semnificativ asupra Oksanei, atât pe plan personal cât și profesional.

Acum, Oksana Ionașcu a abordat cu maturitate și demnitate situația delicată prin care a trecut. În mod neașteptat, aceasta a exprimat recunoștință față de femeia implicată în scandal.

„Îi mulţumesc Florianei pentru că a venit cu acest cadou. Da, amantele vin să întrețină și să consolideze căsniciile. Nu justific ce a făcut, nu consider că este corect, am zero toleranță la aceste aspecte. A periclitat foarte mult și asta, conform legii acestei lumi se va întoarce, însutit și înmiit, îmi pare rău pentru ea, dar eu personal îi sunt profund recunoscătoare pentru faptul că m-a adus pe mine la mine”, a afirmat soția lui Cezar Ionașcu.

Oksana, despre lecțiile învățate din această experiență

Oksana a reflectat asupra lecțiilor învățate din această experiență. Ea a subliniat importanța maturității emoționale în depășirea unor astfel de provocări în cuplu.

„Asta nu se uită niciodată (n.r. că ai fost înșelat) și rezistă doar acele cupluri unde există maturitate emoțională din ambele părți”, a explicat ea.

Oksana Ionașcu a adăugat că această experiență i-a permis să devină ”o soție demnă” pentru soțul ei. De asemenea, ea a vorbit despre modul în care cuplul a reușit să transforme această criză într-o oportunitate de reînnoire a relației lor.

„Noi am reușit să transformăm un necaz într-o binecuvântare. Aș vrea ca, pe lângă oamenii care se uită, ca și copiii noștri să aibă asta în memoria neamului că da, se întâmplă, existau circumstanțe care puteau să aducă aici, dar e mai bine să nu, e mai bine să fim maturi, să avem discernământ, să punem în balanță, să vedem ce se poate pierde, ce se poate strica”, a explicat soția lui Cezar Ionașcu pentru publicația menționată anterior.

Perspectiva asupra infidelității

Oksana Ionașcu a oferit o analiză profundă a dinamicii infidelității, subliniind complexitatea situației și motivațiile din spatele comportamentelor infidele.

„Cezar s-a mai întâlnit în oraș, la cafele, și cu alte femei amical vorbind, prietenește, sau în context profesional și pe nimeni nu a interesat asta. Și totuși… aici a fost o situație mult mai complexă care a fost alimentată într-un mod intenționat de sfidare pe față a ceea ce sunt eu, ca soție”, a explicat ea.

Ea a adăugat că, în opinia sa, scopul nu a fost o relație sau o iubire autentică, ci mai degrabă o provocare directă la adresa ei ca soție.

Oksana Ionașcu a explicat și motivul pentru care a decis să vorbească public după un an de tăcere. Ea a subliniat dorința de a închide definitiv acest capitol și de a se concentra pe viitor.

„Se face fix un an de zile de când a început această poveste și vreau să o închid. (…) Tot ce s-a întâmplat ne-a pregătit ca să deschidem o nouă etapă a vieții și să construim o altă familie. Aceeași familie, dar alta, s-au adăugat câteva valori, câteva aspecte noi”, a subliniat femeia.

Oksana Ionașcu speră că experiența lor va servi drept lecție pentru copiii lor și pentru alții care se pot confrunta cu situații similare.

„De stricat, noi foarte ușor putem să stricăm (…) să menținem, să construim, să ținem îndelung, asta trebuie să ținem”, a concluzionat ea.

