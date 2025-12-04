Cine este Karina Maisha Gâdea, fiica lui Mihai Gâdea. Ce a studiat în Olanda și ce i-a reproșat tatălui ei

Karina Maisha Gâdea este fiica jurnalistului Mihai Gâdea și a soției lui, Agatha Kundri. Descoperă în rândurile de mai jos ce studii a făcut.

Cine este Karina Maisha Gâdea

Karina Maisha Gâdea s-a născut pe 16 august 2002 și este fiica jurnalistului Mihai Gâdea și a soției lui, Agatha Kundri.

Fiica lui Mihai Gâdea a studiat creative business în Olanda și este pasionată de modă și muzică. În mai 2022, Karina Maisha s-a lansat muzical sub pseudonimul „K”, cu piesa „Start”, care are peste 92.000 de vizualizări pe YouTube.

„Cea mai bună melodie românească a momentului, felicitări! Asta înseamnă muzică bună! Poate sta alături de melodiile străine de top”, a comentat cineva în dreptul videoclipului. „Ce frumos, ce voce frumoasă, ce clip frumos. Aștept și alte melodii, e o încântare. Le dă clasă tuturor cântăcioaselor și demonstrează că se poate face un clip și fără chiloțăreală. Bravo fată frumoasă!”, a fost un alt mesaj.

Citește și: Alina Sorescu, despre viaţa după divorţul de Alexandru Ciucu şi despre un viitor partener: „M-am redescoperit mult mai puternică şi fermă” / EXCLUSIV

Mihai Gâdea și fiica lui au o relație specială

Unul dintre cei mai mari susținători ai Karinei este tatăl ei, care s-a mândrit, la momentul lansării piesei „Start”, cu realizarea fiicei lui.

„Orice părinte își dorește ca puiul lui să fie fericit. Astăzi, însă, tu, iubita mea Karina, m-ai bucurat cât pentru toată viața! Sunt atât de mândru încât un milion de postări pe orice rețea de socializare n-ar reuși să cuprindă ce m-ai făcut să trăiesc astăzi! Ai compus o piesă, ai regizat un clip cu talent și mult suflet! «START» este pe repeat acasă, în mașină și la birou! Felicitări, iubita mea!”, a scris Mihai Gâdea la acea vreme, în mediul online.

Citește și: Pavel Bartoş, despre începutul căsniciei sale cu Anca: „Nu aveam nici paturi. Am luat de la teatru nişte bureţi pe care stăteau spectatorii” / EXCLUSIV

„Una dintre cele mai mari frustrări ale mele este că nu am petrecut atât de mult timp cu ea, cât aș fi vrut”

Mihai Gâdea și fiica lui au o relație specială.

„Mai important pentru mine este să fiu un foarte bun prieten al ei. Și una dintre cele mai mari frustrări ale mele este că nu am petrecut atât de mult timp cu ea, cât aș fi vrut. La un moment dat mi-a și zis asta”, a spus jurnalistul în aprilie 2022, în podcastul Altceva cu Adrian Artene.

Foto: Facebook; Instagram

Urmărește-ne pe Google News