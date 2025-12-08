Mihai Gâdea a vorbit despre legătura specială pe care o are cu prietenul său Mircea Badea: „Este fratele pe care nu l-am avut niciodată”

Mihai Gâdea și Mircea Badea au o prietenie binecunoscută și care durează de ani buni. Cei doi sunt prieteni și colegi la același post de televiziune, iar legătura dintre ei se vede și pe micile ecrane. Mihai Gâdea a declarat despre Mircea Badea că acesta este „fratele pe care nu l-a avut niciodată”, dar a făcut și alte declarații emoționante despre prietenia lor specială.

Mihai Gâdea a vorbit despre prietenia cu Mircea Badea

Realizatorul Tv a vorbit despre prietenia cu Mircea Badea și cum acesta i-a fost alături în cele mai dificile momente, oferindu-i sprijinul său. El a mărturisit că atunci când vorbește despre prietenul său este cuprins de emoție.

„Mircea Badea, mă și emoționez când vorbesc despre el. Este unul dintre cei mai buni oameni pe care îi cunosc din toată lumea asta. Este un om remarcabil, este un om atât de inteligent. Este un om de televiziune fabulos. Mircea Badea este una dintre principalele întâlniri din viața mea.”, a spus Mihai Gâdea la 40 de intrebari cu Denise Rifai.

Gâdea a mai spus că Badea este o persoană extrem de valoroasă și un adevărat prieten pe care îl prețuiește foarte mult. Mai mult, acesta a spus că Badea l-a salvat sufletește de multe ori și că Dumnezeu l-a adus în viața lui cu un scop.

„Mircea Badea de foarte multe ori m-a salvat sufletește. Mircea este de o generozitate, de o loialitate, este fratele pe care nu l-am avut niciodată. Sunt câțiva pe care Dumnezeu i-a adus în viața mea, Mircea este printre primii. Orice aș spune frumos despre el este prea puțin.

Mircea are o familie incrediblă. Mama, tata, Nati, sora lui, nepoata lui.”, a mai spus Mihai Gâdea

Cum s-a schimbat Mircea Badea după ce a devenit tată

Mihai Gâdea a vorbit despre transformarea prin care a trecut Mircea Badea odată ce a devenit părinte. El spune despre prietenul său că a devenit mai responsabil și mai dedicat după ce a venit pe lume Vlăduț.

„Ce este copleșitor la Mircea este ce fel de tată e el. De când s-a născut Vlăduț, Mircea s-a schimbat complet. Călătoream mult înainte împreună, mergeam în Statele Unite, tot felul de lucruri.

De când s-a născut Vlăduț niciodată nu a mai plecat la o distanță mai mare de trei ore pentru că a vrut să fie și este lângă el. În momentul în care îl cunoști pe Mircea ca prieten, ca tată, ca fiu, ca unchi, pur și simplu te întrebi dacă este real.

Mulți îl admiră din cu totul alte motive, pentru cât de interesant e el și lucrurile pe care le spune, dar Mircea este ceva ce nu pot să îi mulțumesc lui Dumnezeu suficient că e în viața mea. Nu am fost niciodată șeful lui și nu o să fiu.”, a mai spus prezentatorul TV potrivit aceleiași surse anterior menționate.

