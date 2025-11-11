Willi Weber (83 ani) a decis să își vândă vila de lux din Stuttgart și a obligat-o pe soția lui Heidi, cu care este căsătorit de 57 de ani, să se mute. Fostul manager al lui Michael Schumacher vrea acum să locuiască cu amanta lui, Heike Geissler, în vârstă de 51 de ani.

Willi Weber și-a dat afară soția pentru a locui cu amanta

Willi Weber a decis să își vândă vila de lux din Stuttgart și să își părăsească soția după 57 de ani de căsătorie. Bărbatul vrea acum să înceapă o nouă viață alături de amanta lui, Heike Geissler, care este mai tânără ca el cu 32 de ani, potrivit Bild.

„Vreau să o vând, este o casă frumoasă. Vreau 15 milioane de euro pentru ea. În prezent, este evaluată la 22 de milioane de euro”, a declarat Weber la cel de-al 43-lea Bal al Presei Sportive de la Frankfurt, unde a fost însoțit de amanta sa.

Heike Geissler și fostul manager al lui Michael Schumacher au o relație extraconjugală de 11 ani.

Cum acesta este decis să vândă vila, soția lui Weber, Heidi, în vârstă de 81 de ani, va trebui să părăsească casa în care a locuit cu soțul ei timp de aproape șase decenii. Femeia încă locuiește în vilă.

Ea trebuie să plece, noi toți trebuie să plecăm. Și ea știe asta”, a subliniat Willi Weber pentru Bild.

Weber și iubita vor să se mute din oraș

Amanta acestuia a dezvăluit care este următorul pas pe care îl vor face împreună.

„Noi ne mutăm în zona Frankfurt; oricum el locuiește cu mine cea mai mare parte a timpului. Iubește regiunea Rin-Main. Avem și mulți prieteni comuni aici”, a afirmat femeia.

„Îl iubesc și țin la el. Este cea mai mare fericire a mea!”, a mai spus Heike.

Însă, se pare că vinderea vilei de lux este o adevărată provocare pentru Willi Weber, care găsește cu greu un cumpărător.

„Mai întâi trebuie să găsești pe cineva. Situația este proastă acum la nivel mondial, nu este niciodată ideal”, a precizat el.

Vila de lux este situată pe un teren de 4.000 de metri pătrați într-o locație excelentă din Stuttgart: Are 4 etaje și 16 camere, precum și o piscină încorporată într-o zonă spa de 250 mp, cu saună și baie de aburi. Baia este realizată din marmură și granit și dispune de o cadă cu hidromasaj luxoasă.

Sursă foto: Profimedia

