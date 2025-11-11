  MENIU  
Ce a spus Andrei Bănuță când a fost întrebat dacă formează un cuplu cu Karmen Minune: „Este o mamă extraordinară"

Adelina Duinea
.

Andrei Bănuță a răspuns sincer la întrebarea dacă formează sau nu un cuplu cu artista Karmen Minune, alături de care a lansat piesele „Ring Ding Ding” și „Jur, te voi iubi”. Mai mult decât atât, Karmen joacă rolul iubitei în videoclipul „Minune de femeie” a artistului.

Andrei Bănuță și Karmen Minune, pe numele ei real Silvia Claudia Simionescu, au o relație foarte apropiată, lucru care i-a făcut pe admiratorii lor să speculeze că între ei ar fi ceva mai mult decât o prietenie.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Andrei Bănuță a răspuns onest la întrebarea dacă formează sau nu un cuplu cu fiica lui Adrian Minune. Karmen este divorțată și are o fetiță, Sofia, în vârstă de 6 ani.

„Nu sunt în vorbe cu fiica lui Adi Minune. Înainte să fie o artistă desăvârșită și fiica lui Adrian Minune, Carmen este o mamă extraordinară. Carmen are o fetiță, pe Sofi. Și Carmen este profund implicată. E o femeie pe care o apreciez foarte mult, din foarte multe puncte de vedere. Și… cred că la un moment dat în viața asta… mi-ar plăcea sau mi-ar fi plăcut să vorbesc cu ea, dar nu s-a potrivit niciodată. N-a fost un moment potrivit niciodată. Da. Dacă o să fie ceva, vă promit că veți fi primii care vor afla”, a spus Andrei Bănuță, în emisiunea lui Denise Rifai.

Andrei Bănuță și Karmen au lansat două piese împreună, „Ring Ding Ding” și „Jur, te voi iubi”. Totodată, fiica lui Adrian Minune apare în rolul iubitei din piesa „Minune de femeie” a artistului, unde are o mică intervenție muzicală la final.

Citește și: Cum arată viața lui Karmen Minune după divorț: „Sunt foarte fericită pentru asta”. Ce spune despre zvonurile că și-a refăcut viața cu Bogdan de la Ploiești

De ce a divorțat Karmen de fostul soț

Între anii 2019 și 2024, Karmen a fost căsătorită cu Bogdan Căplescu, alături de care are o fetiță, Sofia, acum în vârstă de 6 ani. Potrivit Cancan.ro, motivul divorțului ar fi fost gelozia lui Bogdan și nemulțumirea acestuia că era văzut doar drept „soțul lui Karmen” sau „ginerele lui Adrian Minune”.

Până acum, Andrei Bănuță nu a vrut să-și asume public nicio relație și a explicat și motivul acestei decizii.

„Eu nu sunt singur niciodată, pentru că, la vârsta mea și prin prisma meseriei, pot să zic că am pe cineva aproape destul de des. N-a fost niciodată suficient de sigur pentru mine încât să vorbesc despre asta. Mie mi se pare că asumarea unei relații publice trebuie făcută în momentul în care ești sigur că relația aia e ceva în care crezi cu speranță la viitor. Probabil că n-am avut, până acum, niciuna de care să fiu foarte sigur. Răspunsul este: Nu sunt singur, adică niciodată nu sunt singur”, a explicat Andrei Bănuță.

Foto: Instagram

