Fiica Rocsanei Marcu face 10.000 de euro pe lună la 18 ani: „Nu mă așteptam să ajungă la astfel de sume”

Rocsana Marcu, cunoscută pentru cariera sa în televiziune, a făcut o schimbare radicală în viața sa, alegând să se mute în Dubai și să înceapă o carieră în imobiliare. În podcastul lui Jorge, ea a vorbit despre familie, carieră și viața în Orientul Mijlociu. Un subiect de interes a fost succesul financiar al fiicei sale mai mari, care la doar 18 ani câștigă 10.000 de euro pe lună.

Rocsana Marcu a abordat o varietate de subiecte personale în podcastul lui Jorge. A discutat despre greșelile făcute în trecut, dar și despre câteva momente dificile din viața ei, cum ar fi un accident de mașină. A împărtășit și detalii despre cariera sa actuală și despre viața în Dubai, care i-a oferit oportunități financiare semnificative.

Un alt subiect de interes a fost succesul financiar al fiicei sale mai mari, Mayra, care la doar 18 ani câștigă 10.000 de euro pe lună. „Fata mea cea mare face cam 10.000 de euro pe lună minimum. Din Vânzări. Este cel mai bun creator de lead-uri. A făcut un curs foarte tare la Canadian University Dubai. A învățat extrem de multe. Pe la 16 ani l-a făcut. Ea creează campaniile pe Google Ads și aduce foarte multe lead-uri. Nu mă așteptam să ajungă la astfel de sume. În Dubai dai jumătate din comision la cel care îți dă lead-ul”, a explicat Rocsana Marcu, în podcastul lui Jorge.

Ce spune despre fiica cea mică

Rocsana a vorbit și despre fiica ei cea mică, Indira, în vârstă de 14 ani, despre care spune că are o personalitate puternică. „Este spaima școlii. E leită cum eram eu. Asta mare e cu capul pe umeri, iar asta micuță învârte școala cum vrea ea. Și e cea mai grea școală din Dubai, unde 80% sunt localnici. E frumușică așa și știe că toți băieții de pe-acolo sunt înnebuniți după ea”, a mai povestit fosta vedetă TV.

Rocsana Marcu este mama a două fiice, Mayra și Indira, din două relații. Mayra este fiica Rocsanei din fosta ei relație cu Adrian Ștefan Iliescu, fiul fostului primar din Giurgiu. Cei doi s-au despărțit după ce bărbatul i-a spus să facă avort. Rocsana nu doar că n-a renunțat la sarcină, ci l-a și obligat pe fostul iubit în instanță să-și recunoască fiica. Tatăl celei de-a doua fiice, Indira, este avocatul Florin Moldoveanu. Nici această relație nu a funcționat însă. Nu se știe dacă fosta vedetă TV formează sau nu un cuplu în prezent.

Foto: Instagram

