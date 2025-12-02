Povestea de iubire dintre Roxana Moise și soțul ei, Laurențiu Moise: „Avem o relație aproape de perfecțiune”

Roxana și Laurențiu Moise au format un cuplu timp de 12 ani, reușind să își întemeieze o familie frumoasă. Bărbatul a fost alături de fosta sportivă până în ultima clipă, când aceasta s-a stins, la doar 39 de ani, după o luptă crâncenă cu cancerul.

Povestea de iubire dintre Roxana și Laurențiu Moise

Roxana Moise a participat la „Exatlon” în anul 2018, când fiul ei, Vladimir, avea doar 4 ani. Atunci, micuțul se arăta mândru de mama sa, vorbind deseori la grădiniță despre performanțele ei în competiție. La rândul lui, Laurențiu Moise, soțul sportivei, a susținut-o cât a putut de mult și a așteptat-o acasă cu brațele deschise.

„Sunt cel mai mândru! Nu prea am cuvinte de emoție. A stat cât trebuia, exact cât trebuia. Ne e foarte dor de ea, așa că acum mi se par zilele luni până când o voi vedea când va ajunge acasă”, spunea bărbatul în momentul în care Roxana a fost eliminată de la „Exatlon”, înainte de semifinală.

„Avem o relație aproape de perfecțiune, mai ales de când a venit pe lume și copilul nostru”, mai spunea atunci Laurențiu despre căsnicia cu Roxana.

Tot atunci, Laurențiu Moise spunea că o așteaptă acasă pe Roxana pentru a pleca într-o „lună de miere” în care aveau să sărbătorească cinci ani de căsnicie.

Între timp, familia lor s-a mărit. La finalul lunii august 2019 a venit pe lume fiica lor, Anastasia.

Citește și: Cum arată viața lui Marius Țeicu, la câțiva ani de când fiica lui a murit. Cu ce se ocupă la 80 de ani

Citește și: Oksana Ionașcu, mesaj către fosta amantă a soțului ei, Cezar Ionașcu: „Îi mulţumesc Florianei pentru că a venit cu acest cadou”

Sportiva a murit la 39 de ani

După ce a renunțat la handbalul de performanță, din cauza unei accidentări la picior, Roxana Moise se reprofilase, devenind instructoare de kangoo jumps, dar și profesoară de sport la un liceu din Râmnicu Vâlcea.

În ultimele luni, Roxana a apărut în mediul online cu părul scurt sau batic pe cap. Nu a vorbit niciodată public despre cruntul diagnostic primit, iar acum s-a stins. Pe 2 decembrie 2025, fosta concurentă de la „Exatlon” a încetat din viață după ce a pierdut lupta cu cancerul.

Citește și: Paula Seling, despre implicarea fostului soț în creșterea Elenei. „Nu știu dacă își pune vreodată problema!” Ce restricții îi sunt impuse fetei

Citește și: Cine este Dorin Enache, soțul Corinei Dănilă. Este actor și programator: „Un om bun și blând”. Între ei sunt 12 ani diferență

Aceasta a fost diagnosticată cu o tumoră pe creier, însă a luptat până în ultima clipă.

Prietenii și apropiații au rămas șocați când au aflat vestea trecerii în neființă a „Războinicei”.

„Drum lin, Roxi! Respect pentru tot ceea ce lași în urma ta!”; „Am urcat împreună pe Moldoveanu, acoperișul României, fără să știu atunci că acea zi avea să-mi rămână pentru totdeauna în inimă. Acolo, deasupra lumii, ai zâmbit cu toată lumina pe care o purtai în tine. Ai fost un om rar, bun, blând și puternic. O bunătate pe care rar am întâlnit-o…Ai lăsat urme adânci în comunitatea noastră și în viețile celor pe care i-ai atins”, sunt câteva din mesajele lăsate de cunoscuții Roxanei Moise în mediul online.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News