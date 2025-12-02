Cum arată viața lui Marius Țeicu, la câțiva ani de când fiica lui a murit. Cu ce se ocupă la 80 de ani

Marius Țeicu a trecut printr-o tragedie de nedescris. Artistul și-a pierdut fiica în anul 2017, iar evenimentul l-a distrus. Acum, la opt ani de trauma imensă prin care a trecut, artistul și-a pus viața în ordine, deși durerea nu a trecut și nici nu va trece vreodată. Iată cum se descurcă Țeicu acum.

Cum se descurcă Marius Țeicu după ce fiica lui a murit

Marius Țeicu este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi. El are în spate o carieră impresionantă. Cu toate acestea, în viața personală a fost marcat de o tragedie de proporții.

Citește și: Marius Țeicu a vorbit pentru prima dată despre moartea fiicei lui, Patricia Țeicu

În urmă cu câțiva ani de zile, compozitorul a trecut printr-o pierdere imensă. Fiica lui, Patricia, s-a stins din viață la doar 41 de ani.

Artistul a fost profund marcat de dispariția copilului său, iar viața lui s-a schimbat profund. Acum, la vârsta de 80 de ani, Marius Țeicu nu mai poate să compună, iar viața lui a intrat pe un alt făgaș.

El a acordat recent un interviu în care a vorbit despre cum este viața lui în prezent. Acesta a povestit că a lăsat deoparte marea lui pasiune, muzica, odată ce fiica lui a murit. Acum, focusul său principal este familia lui, soția și nepoții săi.

„Rezistăm. În funcție și de vârstă, de temperament, de cât de activ ești. La 80 de ani sunt mai puțin activ. Energia mi-o găsesc în familie. Din păcate, fata mea nu mai e, iar de atunci n-am mai putut să compun. De 8 ani n-am mai putut să compun, pur și simplu. Acum, totul e în familie. Cu cei doi nepoței, cu soția mea.

Citește și: Patricia Țeicu, fiica lui Marius Țeicu, a murit. Avea doar 41 de ani

Am planuri mari, la 80 de ani. De exemplu, vreau să ajung azi acasă…Nu am planuri, vreau să îmi ajut familia, pe cei apropiați. Mai conduc mașina, eu sunt șoferul familiei”, a spus Marius Țeicu pentru Antena3.

Ce fac nepoții lui

Compozitorul a explicat că nepoții lui nu îi calcă pe urme. Cei doi tineri de 15 și 18 ani ascultă muzică și le place, însă nu cea compusă de bunicul lor.

„Nepoții mei au 15 și 18 ani. Nu îmi calcă pe urme în ce privește activitatea muzicală. Le place muzica, dar nu muzica mea. Cea mai mare provocare pentru tinerii din ziua de azi e să diminueze numărul de ore petrecut în fața calculatorului sau a telefonului mobil.

Nu e bine să stea în fața ecranelor din foarte multe puncte de vedere. Folosesc și eu inteligența artificială. E o provocare mare și nu știm unde va duce dezvoltarea asta destul de rapidă”, a declarat Marius Țeicu, conform antena3.ro.

Urmărește-ne pe Google News