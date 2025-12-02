Cine este Dorin Enache, soțul Corinei Dănilă. Este actor și programator: „Un om bun și blând”. Între ei sunt 12 ani diferență

Corina Dănilă a dezvăluit în urmă cu puțin timp că are o relație de 7 ani și că de cinci ani și jumătate este căsătorită cu Dorin Enache. Vedeta a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că a ținut totul secret. Iată cine este soțul actriței și cu ce se ocupă.

Dorin Enache – biografie

Dorin Enache este soțul Corinei Dănilă și a intrat în atenția publică după dezvăluirile făcute de actriță. Ea a luat prin surprindere pe toată lumea când a anunțat că în urmă cu 5 ani și jumătate s-a căsătorit în mare secret. Actrița a vorbit despre povestea de iubire pe care o trăiește alături de soțul ei, o figură necunoscută de către publicul larg.

Cu toate că este actor, bărbatul nu este cunoscut. Până să facă anunțul căsătoriei public, viața sentimentală a Corinei Dănilă a fost un real mister. Ea a decis să își țină viața personală departe de ochii curioși ai publicului.

În 2024, actrița a fost surprinsă alături de un bărbat necunoscut, în timp ce avea în mână un buchet de flori. Imaginile au ajuns în presă, iar fanii au presupus imediat că este vorba despre noul ei partener de viață.

Cu toate acestea, ea nu a spus nimic public și nici nu a infirmat sau confirmat zvonurile.

Acum, ea a decis să spună public numele soțului său. Dorin Enache este născut pe 22 februarie 1984, la Alexandria.

Cei doi sunt colegi de breaslă, pentru că Dorin este tot actor de profesie. El a urmat studii de specialitate și a fost implicat în diverse proiecte artistice de-a lungul timpului.

Cu toate că actoria este prima lui meserie, el s-a arătat pasionat de domeniul programare.

Dorin Enache a urmat studii la UNATC București, un master în Arta Actorului între 2018 și 2020, Licența în Arta Actorului între 2015 și 2018, a absolvit Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Informatică Managerială, și Liceul Alexandru Ioan Cuza, Alexandria, Profil: Informatică, Specializare: Programator (Analist).

În ce filme a apărut Dorin Enache

Cu toate că nu se bucură de notorietatea soției sale, Dorin Enache a a avut câteva roluri notabile.

Citește și: Corina Dănilă s-a căsătorit în secret cu actorul Dorin Enache. „Suntem împreună de 7 ani!”

El a apărut în câteva producții cinematografice, precum „Waiting for Teddy”, în 2018, „Mai departe” în 2023 și „Alexandra”, în 2025.

Deși este actor la bază și a apărut în câteva producții, Dorin Enache a decis să acorde mare parte din timp programării, motiv pentru care s-a îndreptat către lumea artistică și i-a acordat mai mare importanță mai târziu în viață.

Între Corina Dănilă și Dorin Enache este o diferență de 12 ani

Dorin Enache și Corina Dănilă s-au căsătorit legal și religios în urmă cu cinci ani jumate. Cei doi au decis să facă acest lucru departe de ochii publicului.

Citește și: Cine este Corina Dănilă. Ce facultate a urmat, cu cine a fost căsătorită și câți copii are

Abia recent, actrița a dat vestea relației și căsătoriei. Între ei există o diferență de 12 ani. Dorin Enache este mai tânăr decât actrița, însă acest lucru nu a părut să fie o problemă pentru niciunul dintre ei.

„Am fost cerută în căsătorie de trei ori. O dată de Valentin Moraru – am acceptat, ne-am căsătorit, am divorțat. A doua oară de Peter Imre și nu am acceptat, ne-am despărțit. A treia oară de soțul meu.

Citește și: Cu ce bărbați s-a iubit Corina Dănilă. De ce a divorțat de singurul soț și de ce s-a despărțit de tatăl fiicei sale, Norris Măgeanu: „Nu a fost un capitol ușor”

Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu’, a spus Corina Dănilă în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai’.

Urmărește-ne pe Google News