Cine este Corina Dănilă. Ce facultate a urmat, cu cine a fost căsătorită și câți copii are

Corina Dănilă este o actriță și prezentatoare TV. A debutat ca știristă, ulterior a jucat în telenovele, iar în prezent găzduiește emisiunea „Actul 0”, la TVR Cultural. În paralel, Corina joacă în mai multe spectacole de teatru.

Cine este Corina Dănilă

Data nașterii, studii și carieră

Corina Dănilă s-a născut pe 24 ianuarie 1972 în Pașcani, județul Iași. A urmat Colegiul CF „Unirea” din Pașcani, apoi a continuat studiile la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, pe care a absolvit-o în anii ’90. Această alegere i-a deschis drumul către teatru și televiziune.

Cariera ei alternează între scenă și televiziune. A prezentat știri și emisiuni și a jucat în telenovele, seriale, filme și piese de teatru. Proiectul care a propulsat-o către celebritate a fost „Numai Iubirea”, prima telenovelă românească, în care a jucat un rol principal. După acel succes, Corina a prezentat emisiuni la Euforia TV, TVR 2, iar în prezent găzduiește emisiunea „Actul 0”, la TVR Cultural. Proiectul oferă telespectatorilor detalii mai puțin cunoscute din culisele spectacolelor de teatru difuzate de postul public.

Viața personală

Cu cine a format cupluri

Corina Dănilă a avut mai multe relații mediatizate. Singurul ei soț a fost prezentatorul TV Valentin Moraru, de care s-ar fi despărțit din cauza distanței. La vremea respectivă, Corina făcea naveta la Chișinău, unde primise o ofertă de job de nerefuzat, iar relația la distanță nu a funcționat.

„L-am cunoscut pe soțul meu la PRO TV. M-a păcălit Valentin Moraru, care prezenta știrile din sport, și m-a luat de nevastă. Dar cred că l-am păcălit și eu pe el…”, mărturisea Corina în trecut.

Ulterior, actrița a format un cuplu cu omul de afaceri Peter Imre, însă nu au ajuns la altar. Nici cu Norris Măgeanu, tatăl fiicei sale, Rianna, Corina Dănilă nu s-a căsătorit, deși aveau planuri în acest sens. Potrivit Știrile Pro TV, cunoscuți ai cuplului au susținut la momentul despărțirii că principala vinovată ar fi fost soacra Corinei, care n-ar fi acceptat-o niciodată. Norris Măgeanu a negat aceste zvonuri. Alte voci au spus ca gelozia lui ar fi dus la despărțire.

După aceste trei relații publice, Corina Dănilă nu s-a mai afișat cu niciun bărbat, deși a fost surprinsă de paparazzi în compania unui potențial iubit, în 2024. Prezentatoarea TV a preferat discreția privind viața de cuplu, concentrându-se pe carieră și pe creșterea fiicei sale, Rianna, acum în vârstă de 21 de ani.

Ce fel de mamă este

În urmă cu câțiva ani, Corina a vorbit despre relația cu fiica ei și despre valorile pe care și-a dorit să i le insufle.

„De-a lungul anilor, mi-am dorit să-i insuflu Riannei toate acele valori care stau la baza formării unui OM: respectul față de tine însuți și față de ceilalți. De muncă, de adevăr, iubirea de Dumnezeu și de oameni. Să o învăț pe fata mea toate lucrurile bune pe care eu le-am învățat de la părinți și bunici, dar și din propria-mi experiență de viață. Am învățat și continui să învăț de la ea răbdarea, iubirea necondiționată și curată, dincolo de rigoare și disciplină. Rianna este un om bun, este empatică, iubește oamenii, vrea să ajute și, atunci când îi stă în putere, o face cu tot sufletul. Ea este mult mai analitică decât mine. Curiozitatea, abnegația și răbdarea, o caracterizează. Eu o încurajez și o susțin necondiționat în tot ce-și dorește să facă. Și așa voi face și mai departe”, a spus actrița în 2023, într-un interviu pentru Unica.ro.

Corina Dănilă rămâne o figură cunoscută a showbiz-ului românesc pentru talentul, dedicarea și longevitatea ei.

