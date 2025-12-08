Fiul lui Ianis Hagi are un cărucior de lux. Prețul exorbitant dat de fotbalist pentru „vehiculul” lui Giorgios

Ianis și Elena Hagi au stârnit controverse online cu căruciorul de lux al fiului lor, Giorgios. Accesoriul marca Dior, care costă cât o mașină second hand, a atras atenția fanilor în fotografiile recente din Turcia.

Giorgios Hagi, plimbat într-un cărucior Dior

Căruciorul de lux al lui Giorgios Hagi face valuri pe internet. Fiul lui Ianis și Elena Hagi se bucură de un accesoriu Dior în valoare de 5.550 euro, comparabil cu prețul unei mașini second-hand.

Micuțul, care a venit pe lume în august 2025, a devenit rapid centrul atenției familiei și al fanilor. Recent, Ianis Hagi a împărtășit imagini de familie pe rețelele sociale, luându-și fanii prin surprindere.

În fotografiile postate, un detaliu a captat imediat atenția: căruciorul de lux al bebelușului. Potrivit Cancan, acesta este un model Dior, cu un preț de aproximativ 5.550 de euro. Ianis și Elena au ales ce e mai bun pentru fiul lor, investind într-un accesoriu care rivalizează cu prețul unei mașini la mâna a doua.

Citește și: Fiul lui Ianis Hagi a împlinit 3 luni. Soția fotbalistului a împărtășit fotografii rare cu Giorgios

Citește și: Imagini nemaivăzute de la nunta dintre Kira Hagi și Thomas Ferfelis. Cumnata actriței, Elena Hagi, a împărtășit momentele speciale: „M-am bucurat să vă sărbătoresc”

Viața de familie a cuplului Elena – Ianis Hagi

Botezul lui Giorgios, care a avut loc pe 1 octombrie, a fost un eveniment intim, cu participarea doar a celor apropiați. Alegerea numelui Giorgios pentru fiul Elenei și al lui Ianis Hagi are o semnificație specială. Echivalentul în română este Gheorghe, numele bunicului său.

Fanii cuplului au reacționat pozitiv la imaginile împărtășite, admirând nu doar căruciorul de lux, ci și tabloul familial fericit prezentat de Ianis și Elena. Prezența lor în Turcia sugerează că familia va rămâne acolo în perioada următoare, datorită carierei fotbalistice a lui Ianis.

Citește și: Andreea Marin revine pe micile ecrane. La ce televiziune va putea fi urmărită vedeta: „N-am crezut că mă voi distra, voi râde, cânta și dansa cu atâta poftă de viață”

Citește și: Cristina Cioran, mărturisiri emoționante despre rolul de mamă a doi copii. „Mă detensionez plângând!” Cum se pregătește pentru sărbători

De când a devenit tată, fotbalistul este mai fericit ca oricând. În cadrul unui interviu, acesta s-a declarat norocos că și-a găsit iubirea vieții.

„Este cursul vieții, cu toții ne dorim copii. Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții, sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună și să fim sănătoși”, a declarat Ianis Hagi.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată căruciorul Dior al lui Giorgios Hagi

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News