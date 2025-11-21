Fiul lui Ianis Hagi a împlinit 3 luni. Soția fotbalistului a împărtășit fotografii rare cu Giorgios

Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a împlinit trei luni. Giorgios a avut parte de un tort frumos, iar mama lui a împărtășit momente emoționante din această zi specială. Iată cum a fost sărbătorit fiul lui Ianis Hagi.

Fiul lui Ianis Hagi, sărbătorit la 3 luni

Ianis Hagi trăiește unul dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale de când soția lui, Elena, a dat naștere fiului lor, Giorgios.

Cei doi au devenit părinți în urmă cu trei luni și acum băiețelul a fost sărbătorit într-un mod special. Elena și Ianis sunt părinți discreți, care preferă să își țină copilul departe de ochii publicului larg.

Cu toate acestea, soția fotbalistului a vrut să împărtășească cu fanii câteva imagini rare. Întreagă familie se află în Turcia, unde și-au sărbătorit băiețelul.

Elena și Ianis i-au pregătit un tort pentru ca această zi specială să fie marcată cum se cuvine. Elena a împărtășit cu fanii câteva fotografii rare cu Ianis și fiul lor.

Primele imagini cu băiețelul au fost făcute publice la momentul botezului acestuia.

Ianis și Elena Hagi s-au căsătorit în vara anului 2024, în iulie. Un an mai târziu, cei doi au aflat că vor deveni părinți, iar în luna august a anului acesta, a venit pe lume Giorgios.

Înainte de a deveni părinți, Ianis Hagi i-a făcut o declarație de dragoste soției sale.

„Este cursul vieții, cu toții ne dorim copii. Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții, sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună și să fim sănătoși”, a declarat Ianis Hagi.

Elena Hagi, gest emoționant pentru soțul ei

Elena Hagi a vrut să facă un gest frumos pentru soțul ei.

Când Ianis se afla pe terenul de fotbal, la meciul Bosnia-România, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, Elena l-a îmbrăcat pe fiul lor cu hainele Echipei Naționale ale României. Pe tricoul micuțului era scris numele Hagi.

Fotografia a strâns o mulțime de aprecieri și comentarii pozitive despre frumoasă familie.

Ianis Hagi este un bărbat împlinit, atât pe plan profesional, cât și pe cel personal.

