Fiul lui Ianis Hagi a împlinit 3 luni. Soția fotbalistului a împărtășit fotografii rare cu Giorgios

Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a împlinit trei luni. Giorgios a avut parte de un tort frumos, iar mama lui a împărtășit momente emoționante din această zi specială. Iată cum a fost sărbătorit fiul lui Ianis Hagi.
Ianis Hagi trăiește unul dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale de când soția lui, Elena, a dat naștere fiului lor, Giorgios.
Cei doi au devenit părinți în urmă cu trei luni și acum băiețelul a fost sărbătorit într-un mod special. Elena și Ianis sunt părinți discreți, care preferă să își țină copilul departe de ochii publicului larg.
Înainte de a deveni părinți, Ianis Hagi i-a făcut o declarație de dragoste soției sale.
„Este cursul vieții, cu toții ne dorim copii. Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții, sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună și să fim sănătoși”, a declarat Ianis Hagi.
Elena Hagi, gest emoționant pentru soțul ei
Elena Hagi a vrut să facă un gest frumos pentru soțul ei.
Când Ianis se afla pe terenul de fotbal, la meciul Bosnia-România, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, Elena l-a îmbrăcat pe fiul lor cu hainele Echipei Naționale ale României. Pe tricoul micuțului era scris numele Hagi.
