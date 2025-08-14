Emily Burghelea, probleme de sănătate la câteva luni înainte să nască: „Trebuie să fac transfuzie cu sânge”

Emily Burghelea trece prin clipe dificile, deși ar trebui să se bucure de o perioadă extrem de fericită din viața ei. Tânăra este însărcinată cu cel de-al treilea copil, însă fericirea ei este umbrită de problemele de sănătate pe care le are. Influencerița a dezvăluit prin ce trece și cum se descurcă.

Emily Burghelea trebuie să facă transfuzii cu sânge

Emily Burghelea a avut o mare cumpănă în viața ei, când a fost implicată într-un accident rutier. Din fericire, vedeta a trecut cu bine peste acel episod negru, iar recent a decis să își mărească familia.

Ea a anunțat la începutul anului că este însărcinată și că urmează să aducă pe lume cel de-al treilea copilaș. Emily urmează să nască în doar câteva luni.

Citește și: Mirela Vaida, despre demisia lui Emily Burghelea de la „Acces Direct”: „A fost concediată la prânz”. Ce a spus despre o împăcare cu fosta asistentă TV / EXCLUSIV

Recent, ea a povestit pe Instagram ce probleme de sănătate are în această sarcină, explicând că organismul ei nu reține fierul, motiv pentru care trebuie să facă o transfuzie de sânge.

Vedeta a spus că suplimentele de fier nu sunt asimilate de către corpul ei și medicii trebuie să găsească o cale prin care tânăra mămică să aibă fier în organism.

„Ieri am luat (n.r suplimente cu fier) doar că nu se asimilează. Asta e marea problemă și mi-au spus că am hemoglobina 8 și la 7 trebuie să trec de la perfuzie la transfuzie cu sânge. Sper totuși că o să își revină de la perfuzia de ieri și o să mai fac… Nici măcar nu știu ce grupă de sânge am’, a spus Emily Burghelea în mediul online.

Citește și: Cu ce probleme se confruntă Emily Burghelea, însărcinată cu al treilea copil: „Am stat la pat zile întregi”

Cine este Emily Burghelea

Emily Burghelea a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea Bravo, ai stil”. De când a apărut prima oară la tv, tânăra a fost foarte îndrăgită și a dorit să rămână în televiziune.

Ulterior, tânăra a fost asistentă Tv și a reușit să își facă o audiență largă pe rețelele sociale. Acum, mămica este influenceriță și trăiește viața pe care și-a dorit-o alături de soțul ei, Andrei.

Citește și: Emily Burghelea s-a despărţit de soţul ei înainte de nuntă şi au stat separaţi câteva luni: „A venit cineva să îl ia și am văzut o tipă brunetă. Mie nu mi-a făcut nimeni așa ceva” / EXCLUSIV

Acesta este o prezență destul de timidă și a ales să se expună în social media fără să își arate chipul. Pentru asta, Andrei a ales să poarte o mască pentru momentele în care face fotografii. Fanii au început să fie din ce în ce mai curioși, iar unii l-au deconspirat.

„Acum ceva timp eu am ales să fiu prezent în social media, singura condiție fiind să nu mi se vadă chipul. În rest, v-am arătat TOT.

Ieri, cineva postează un clip pe care scrie „iubitu’ lu’ Emily!!!!! Fără mască”, în care sunt prezentate câteva poze din aeroport. Share-uri, vizionări, mesaje. Oricine poate sta în spatele unei măști, orice chip poate fi ascuns cu o mască. În viața de zi cu zi nu port mască, mi se pare banal, ba chiar uneori, când mai sunt cu Emily și vrea să facem o poză în public, îmi e rușine să îmi pun masca și ochelarii”, a scris iubitul vedetei.

Urmărește-ne pe Google News