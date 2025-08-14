Emily Burghelea, probleme de sănătate la câteva luni înainte să nască: „Trebuie să fac transfuzie cu sânge”

Emily Burghelea trece prin clipe dificile, deși ar trebui să se bucure de o perioadă extrem de fericită din viața ei. Tânăra este însărcinată cu cel de-al treilea copil, însă fericirea ei este umbrită de problemele de sănătate pe care le are. Influencerița a dezvăluit prin ce trece și cum se descurcă.
Emily Burghelea trebuie să facă transfuzii cu sânge
Emily Burghelea a avut o mare cumpănă în viața ei, când a fost implicată într-un accident rutier. Din fericire, vedeta a trecut cu bine peste acel episod negru, iar recent a decis să își mărească familia.
Ea a anunțat la începutul anului că este însărcinată și că urmează să aducă pe lume cel de-al treilea copilaș. Emily urmează să nască în doar câteva luni.
„Ieri am luat (n.r suplimente cu fier) doar că nu se asimilează. Asta e marea problemă și mi-au spus că am hemoglobina 8 și la 7 trebuie să trec de la perfuzie la transfuzie cu sânge. Sper totuși că o să își revină de la perfuzia de ieri și o să mai fac… Nici măcar nu știu ce grupă de sânge am’, a spus Emily Burghelea în mediul online.
Acesta este o prezență destul de timidă și a ales să se expună în social media fără să își arate chipul. Pentru asta, Andrei a ales să poarte o mască pentru momentele în care face fotografii. Fanii au început să fie din ce în ce mai curioși, iar unii l-au deconspirat.
„Acum ceva timp eu am ales să fiu prezent în social media, singura condiție fiind să nu mi se vadă chipul. În rest, v-am arătat TOT.
Ieri, cineva postează un clip pe care scrie „iubitu’ lu’ Emily!!!!! Fără mască”, în care sunt prezentate câteva poze din aeroport. Share-uri, vizionări, mesaje. Oricine poate sta în spatele unei măști, orice chip poate fi ascuns cu o mască. În viața de zi cu zi nu port mască, mi se pare banal, ba chiar uneori, când mai sunt cu Emily și vrea să facem o poză în public, îmi e rușine să îmi pun masca și ochelarii”, a scris iubitul vedetei.