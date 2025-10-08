Companie aeriană, dată în judecată după ce a servit unui vegan mâncare pe bază de carne. Bărbatul a murit în timpul zborului

Un cardiolog din sudul Californiei, care zbura cu Qatar Airways de la Los Angeles la Sri Lanka, a murit în timpul zborului după ce s-a înecat cu o bucată de mâncare în timp ce încerca să „mănânce” în jurul cărnii din meniul ce i-a fost servit, cu toate că ceruse mâncare vegetariană. Bărbatul era vegan.

Un vegan a murit după ce s-a înecat cu mâncare pe bază de carne

Un medic cardiolog, care zbura de la Los Angeles la Sri Lanka, a încetat din viață în avion. Bărbatul, care urma o dietă strictă vegetariană, a fost servit cu un meniu cu carne, pe care l-a primit cu toate că ceruse unul vegetarian. Familia acestuia a dat în judecată compania aeriană.

Pilotul nu a putut efectua o aterizare de urgență pentru a-l duce pe Asoka Jayaweera, în vârstă de 85 de ani, la un medic, deoarece avionul „zbura deasupra Cercului Arctic/Oceanului”, se susține într-un proces recent intentat pentru deces din culpă, obținut de The Independent.

Cu toate acestea, fiul lui Jayaweera, Surya, susține că aeronava se afla de fapt deasupra teritoriului Statelor Unite în acel moment și ar fi putut devia cu ușurință, se arată în plângerea lor.

Când zborul a aterizat în cele din urmă la Edinburgh, Scoția, Jayaweera, un „vegetarian strict”, era inconștient de aproximativ trei ore și jumătate, conform plângerii. Se spune că a fost dus la spital – dar a fost mult prea târziu și nu s-a mai putut face nimic pentru el.

De ce i-a fost servit un meniu diferit bărbatului

În momentul în care a solicitat un meniu vegetarian, un însoțitor de bord l-a informat pe medicul cardiolog că acestea s-au epuizat și că nu îi poate oferi decât unul normal, cu carne. Tot însoțitorul de bord a fost cel care l-a sfătuit pe pasager „să mănânce în jurul” cărnii.

Jayaweera s-a înecat cu mâncare, iar membrii echipajului au intervenit pentru a-l ajuta. Aceștia i-au administrat chiar și oxigen, dar nivelul de saturație al oxigenului din sângele său nu a mai crescut peste 85%.

Medicul a murit de pneumonie de aspirație – o infecție respiratorie cauzată de inhalarea unor bucăți de mâncare sau a altor lichide sau obiecte străine.

Pe lângă opțiunile standard, cum ar fi biryani cu pui și couscous cu vită, Qatar Airways, compania aeriană principală a Emiratului Qatar, oferă 19 meniuri speciale – dintre care șapte sunt fără carne: o masă vegană complet lipsită de carne, carne de pasăre, pește, miere, ouă sau produse lactate; o masă vegetariană crudă care conține doar fructe și legume nefierte; o masă vegetariană lacto-ovo, care nu conține carne, carne de pasăre sau fructe de mare, dar include ouă și/sau produse lactate; o masă vegetariană hindusă; o masă vegetariană Jain; o masă vegetariană „orientală”; o masă vegetariană pentru copii; și un platou cu fructe.

