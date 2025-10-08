O femeie în vârstă de 43 de ani din județul Dâmbovița și-a incendiat intenționat locuința în care se afla cu copilul ei de 5 ani. Atât femeia, cât și fiul ei au murit.

O femeie din Dâmbovița a provocat intenționat un incendiu în care au murit ea și copilul ei de 5 ani

O femeie din județul Dâmbovița a sunat la 112 după ce vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul și a amenințat că-și dă foc, informează Digi24. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit două cadavre, o femeie de 43 de ani și fiul ei de 5 ani. În urma tragediei a fost deschis un dosar penal.

„În această dimineață, 8 octombrie a.c., în jurul orei 05:45, polițiștii din cadrul Secției Nr. 5 Poliție Rurală Voinești au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul că vecina sa, o femeie, de 43 de ani, din comuna Pietrari, s-a încuiat într-o cameră, împreună cu fiul său, în vârstă de 5 ani, și a afirmat că se sinucide, dând foc încăperii”, a anunțat, miercuri, IPJ Dâmbovița.

Polițiștii au deschis dosar penal

Potrivit IPJ Dâmbovița, când echipajele de poliție au ajuns la fața locului, locuința era în flăcări. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, ulterior fiind identificate două victime, femeia de 43 de ani și fiul acesteia de 5.

Potrivit Digi24, cadavrele vor fi preluate de către Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiilor. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru a stabili ce s-a întâmplat.

