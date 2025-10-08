Facturi mai mari la încălzire, din luna noiembrie. Ce îi așteaptă pe români, după mărirea cotei TVA

Facturile vor crește în această iarnă, în special pentru românii care au sisteme centralizate de încălzire. Și asta din cauza majorării cotei de TVA pentru energia termică, de la 5% la 11%.

Facturi mai mari la încălzire, în această iarnă

Creșterea Taxei pe Valoare Adăugate (TVA) va duce la creșterea facturilor românilor în această iarnă. Și cei mai afectați vor fi cei care depind de sistemele centralizate de încălzire sau de aparatele electrice, în perioada sezonului rece.

„În esență, creșterea TVA va duce la creșterea facturii pentru fiecare român, indiferent de cât consumă. TVA-ul se aplică la prețul de vânzare, la consumul de energie, astfel încât cu cât ai consum mai mare, cu atât vei plăti bineînțeles, mai mult”, a explicat analistul financiar Adrian Negrescu pentru Wowbiz.

„E încă o lovitură pentru cei care consumă energie, pentru cei care au „tupeul” de a consuma mai multă energie în România, în condițiile în care prețurile pentru populație au crescut spectaculos de la 0,66 de bani cât a fost kwh plafonat spre 1,5-1,6 lei în unele situații, de la o lună la alta. Efectele se vor vedea într-o scădere semnificativă a puterii de cumpărare a oamenilor și într-o accentuare a problemelor cu banii pentru majoritatea populației”, a precizat acesta.

Încălzirea electrică, un lux pentru mulți români

Măsura creșterii TVA-ului a venit înainte de debutul sezonului rece, moment în care consumul de energie și termoficare crește în toată țara.

Această modificare va duce la o creștere de zeci de lei pe facturile românilor care depind de rețelele centralizate. De asemenea, cetățenii care folosesc centrale proprii sau aparate electrice pentru încălzire vor resimți un impact uriaș.

„Din păcate, pentru populația săracă, pentru populația defavorizată, va deveni un adevărat lux să-și încălzească casele cu reșouri, cu calorifere, cu tot felul de instalații pe bază de curent, î condițiile în care prețurile au crescut foarte mult și mulți dintre ei nu își vor putea permite să plătească 300, 500 de lei la factura la energie în fiecare lună”, a avertizat analistul.

