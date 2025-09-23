Incident pe aeroportul din Cluj. Un avion cu sute de pasageri la bord, blocat în aer din cauza unui controlor de trafic

Un avion cu sute de pasageri la bord a rămas blocat în aer timp de mai multe minute din cauza unui controlor de trafic care a adormit în timpul programului. Piloții au fost nevoiți să zboare zeci de minute deasupra orașului, până au primit permisiunea de a ateriza.
Avion cu sute de persoane la bord, blocat deasupra orașului Cluj
Un avion a rămas blocat zeci de minute deasupra orașului Cluj, după ce nu a primit permisiunea de a ateriza pe Aeroportul „Avram Iancu” din cauza controlorului de trafic, care a adormit în post. Incidentul a avut loc în urmă cu o lună, însă informațiile de abia acum au apărut.
În timp ce piloții așteptau permisiunea turnului de control al aeroportului pentru a putea ateriza la Cluj, controlorul de trafic dormea liniștit, potrivit Antena3.
Cum nu a fost chip ca piloții să ia legătura cu turnul de control, cei de la București au fost nevoiți să acționeze. Astfel, controlorul de trafic a fost sunat de colegii săi din Capitală, iar apelurile lor au fost cele care i-au dat trezirea. Astfel, după zeci de minute petrecute în aer, aeronava a primit permisiunea de a ateriza.