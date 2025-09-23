Incident pe aeroportul din Cluj. Un avion cu sute de pasageri la bord, blocat în aer din cauza unui controlor de trafic

Un avion cu sute de pasageri la bord a rămas blocat în aer timp de mai multe minute din cauza unui controlor de trafic care a adormit în timpul programului. Piloții au fost nevoiți să zboare zeci de minute deasupra orașului, până au primit permisiunea de a ateriza.

Avion cu sute de persoane la bord, blocat deasupra orașului Cluj

Un avion a rămas blocat zeci de minute deasupra orașului Cluj, după ce nu a primit permisiunea de a ateriza pe Aeroportul „Avram Iancu” din cauza controlorului de trafic, care a adormit în post. Incidentul a avut loc în urmă cu o lună, însă informațiile de abia acum au apărut.

În timp ce piloții așteptau permisiunea turnului de control al aeroportului pentru a putea ateriza la Cluj, controlorul de trafic dormea liniștit, potrivit Antena3.

Cum nu a fost chip ca piloții să ia legătura cu turnul de control, cei de la București au fost nevoiți să acționeze. Astfel, controlorul de trafic a fost sunat de colegii săi din Capitală, iar apelurile lor au fost cele care i-au dat trezirea. Astfel, după zeci de minute petrecute în aer, aeronava a primit permisiunea de a ateriza.

Reacția ROMATSA

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA a reacționat public, după ce s-a aflat de incidentul din Cluj.

Se pare că bărbatul care ar fi trebuit să ofere piloților permisiunea de a ateriza pe Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj ar fi fost foarte obosit. Mai mult, s-ar fi dat vina pe lipsa lui de experiență.

O anchetă a fost începută în acest caz, însă controlorul de trafic care a adormit în timpul serviciului nu și-a pierdut locul de muncă și nici nu a fost declarat vinovat de cele întâmplate.

