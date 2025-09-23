Emmanuel Macron, blocat în trafic la New York, l-a sunat pe Trump: „Totul e închis!”

Emmanuel Macron a rămas blocat pe străzile din New York după ce poliția a închis drumurile pentru a face loc convoiului prezidențial al lui Donald Trump. Președintele francez l-a sunat pe omologul american ca să îi reproșeze.

Macron, supărat pe Trump pentru că din cauza lui e traficul blocat

Într-un videoclip devenit viral, președintele francez coboară din vehiculul său, îl sună pe președintele SUA și, în glumă, îi cere să „elibereze drumul”.

Emmanuel Macron tocmai plecase de la Adunarea Generală a ONU, unde, în discursul său de luni, a recunoscut oficial statul palestinian. Dar, într-un contrast total, el este surprins certându-se indignat cu un ofițer de poliție, cerând să i se permită să treacă de baricade.

Polițistul, cerându-și scuze, explică faptul că drumurile au fost închise pentru a face loc convoiului prezidențial al lui Trump, care poate include mai mult de zece vehicule. Președintele american se află la New York înaintea discursului său de marți în fața ONU.

„Dacă nu îl vedeți venind (convoiul), lăasați-mă să trec”, i-a spus Macron, sprijinindu-se de gardul metalic, ofițerului.

Forțat să aștepte, acesta îl sună pe Trump. „Salut, ce faci? Ghici ce? Aștept în mijlocul străzii pentru că totul e blocat din cauza ta, ha!”, îi spune președintelui american.

Președintele francez a luat-o la pas

Un videoclip ulterior îl arată pe Macron mergând pe jos pe o stradă din Manhattan, în direcția ambasadei Franței, încă vorbind la telefon cu Trump. În timpul plimbării sale improvizate prin Manhattan, Macron face poze cu trecătorii și chiar este sărutat pe cap de un bărbat, gest la care râde.

Apelul aparent jovial dintre cei doi aliați are loc într-un moment tensionat în relațiile franco-americane, după ce Macron a sfidat poziția lui Trump și a recunoscut statul palestinian.

În discursul său mult așteptat la summit — boicotat de SUA și Israel — Macron a avertizat că pacea nu mai poate aștepta, deoarece „suntem la un pas de a pierde această oportunitate”.

Într-un reproș la adresa guvernului lui Benjamin Netanyahu, el a declarat: „Nimic, nimic nu justifică continuarea războiului din Gaza”.

Macron a jucat un rol-cheie în campania de recunoaștere a statului palestinian de către mai multe țări, iar discursul său a venit la o zi după ce Marea Britanie, Canada și alți aliați occidentali au făcut același pas istoric, duminică.

Trump a condamnat anterior această recunoaștere, numind-o „o recompensă pentru Hamas”. Când Macron și-a anunțat pentru prima dată intenția, în iulie, Trump a respins gestul ca fiind o cascadorie de imagine.

Ce părere are Trump despre Macron

Referindu-se la Macron, Trump a spus: „E un tip diferit. E OK, e un om de echipă. Dar ce spune el nu contează, nu va schimba nimic.”

El a adăugat că Macron este „un tip de treabă” și că „îl place”, dar a subliniat că declarațiile lui „nu au nicio greutate”.

Trump se adresează Adunării Generale a ONU în fața liderilor mondiali adunați pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a organizației. De asemenea, este așteptat să se întâlnească cu lideri arabi.

