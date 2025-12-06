  MENIU  
Home > Vedete > Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov

Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Simona Halep a stârnit controverse cu oferta de Revelion 2026 la hotelul său din Poiana Brașov. Prețurile pentru sejurul de lux pornesc de la 1.430 €/persoană și ajung până la 2.080 €/persoană, provocând reacții mixte în mediul online.

Simona Halep stârnește controverse cu oferta de Revelion la hotelul său

Simona Halep, fosta campioană de tenis, a stârnit controverse cu oferta de Revelion 2026 la hotelul său de lux din Poiana Brașov. Prețurile exorbitante pentru sejurul exclusivist au generat reacții puternice în mediul online, mulți români considerându-le inaccesibile.

simona halep hotelIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Potrivit Cancan, pachetul de sărbători oferit de Halep include patru nopți de cazare, între 30 decembrie și 3 ianuarie, cu tarife începând de la 1.430 € per persoană și ajungând până la 2.080 € pentru camerele premium. Aceste sume, echivalente a mii de lei, au șocat mulți internauți.

Oaspeții beneficiază de cazare în camere moderne, mic dejun, cina festivă de Revelion și un brunch pe 1 ianuarie. Pachetul include și acces la SPA, sală de fitness, parcare gratuită și transport la pârtii. De asemenea, sunt programate evenimente live cu DJ și recitaluri.

E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
Recomandarea zilei

Citește și: Primele imagini din casa de 600.000 de euro pe care Simona Halep și-a cumpărat-o într-un complex exclusivist: „Este o locuință eficientă energetic”

Citește și: Mirela Vaida a împodobit patru brazi de Crăciun. Cum arată casa prezentatoarei

O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
Recomandarea zilei

Reacții aprinse pe rețelele sociale

Oferta Simonei Halep a generat numeroase comentarii critice pe Facebook. Mulți fani s-au arătat indignați de prețurile exorbitante.

„Se poate plăti și cu fonduri europene? Că la ce prețuri aveți….Dubai sau Coasta de Azur sunt pantaloni scurți”, „La banii ăștia petrec in Elveția la ski”, „Cred că sunteți bolnavi cu așa prețuri, unde vă credeți, vreți să vă pricopsiți repede, rușine”, sunt doar câteva din mesajele internauților care au văzut prețurile hotelului de lux.

Citește și: Cine este Karina Maisha Gâdea, fiica lui Mihai Gâdea. Ce a studiat în Olanda și ce i-a reproșat tatălui ei

Citește și: Simona Halep, surprinsă în compania fiului unui milionar celebru de la noi. Cei doi s-au afișat la mai multe evenimente publice

Pentru cei cu bugete generoase, hotelul oferă opțiuni și mai scumpe. Signature Grand Suite, una dintre cele mai spațioase camere, costă 20.800 de lei pentru patru nopți de cazare.

Proprietatea se poziționează ca o locație de lux în inima Poienii Brașov, una dintre cele mai populare stațiuni montane din România. Hotelul oferă camere dotate cu aer condiționat, minibar, seif și televizor cu ecran plat. Fiecare cameră dispune de baie proprie cu articole de toaletă gratuite.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu hotelul Simonei Halep

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Fanatik
Cum se certa la cuțite Elena Ceaușescu în tribune cu o altă femeie la meciurile Steaua – Dinamo: “Au sărit să se păruiască în văzul spectatorilor!”
Cum se certa la cuțite Elena Ceaușescu în tribune cu o altă femeie la meciurile Steaua – Dinamo: “Au sărit să se păruiască în văzul spectatorilor!”
GSP.ro
Starul din Premier League s-a ferit, însă camerele tot l-au surprins cu celebra prezentatoare TV
Starul din Premier League s-a ferit, însă camerele tot l-au surprins cu celebra prezentatoare TV
Click.ro
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Citește și...
Gigi Becali a sărit în ajutorul lui Florentin Petre într-un moment critic: “M-a salvat! Fac orice pentru el, doar să nu antrenez FCSB”
Tabel pensii anticipate parțiale în 2025: penalizări exacte, de la 1 lună la 5 ani. Cât pierzi lunar
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum arată viața copiilor secreți ai lui Vladimir Putin. Case cu sisteme anti-dronă și izolare totală
Dan Negru le dă lecții prezentatorilor de Revelioane de la marile posturi TV: „Ne auzim în 2050”
Pârtii de schi de vis
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alina Sorescu, confesiuni emoționante despre impactul divorțului de Alexandru Ciucu asupra fiicelor lor: „Presiunile continuă și continuă din păcate asupra lor” / Exclusiv
Alina Sorescu, confesiuni emoționante despre impactul divorțului de Alexandru Ciucu asupra fiicelor lor: „Presiunile continuă și continuă din păcate asupra lor” / Exclusiv
Imagini rare cu Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Cum arată tânărul la 23 de ani
Imagini rare cu Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Cum arată tânărul la 23 de ani
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Elle
Diana Dumitrescu, declarații despre problemele din relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Nimic nu e perfect, nimic nu e ceea ce pare, oamenii…”
Diana Dumitrescu, declarații despre problemele din relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Nimic nu e perfect, nimic nu e ceea ce pare, oamenii…”
Vivian, fiica trans a lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Tensiunile cu tatăl ei au determinat-o să recurgă la acest gest: "Mulți pot fi și foarte dubioși..."
Vivian, fiica trans a lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Tensiunile cu tatăl ei au determinat-o să recurgă la acest gest: "Mulți pot fi și foarte dubioși..."
Relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Ce au dezvăluit surse apropiate actorului: "După ce s-au mutat împreună..."
Relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Ce au dezvăluit surse apropiate actorului: "După ce s-au mutat împreună..."
DailyBusiness.ro
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
A1.ro
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Câștiguri neașteptate pentru 5 zodii înainte de sărbători. Ele trag lozul cel mare!
Câștiguri neașteptate pentru 5 zodii înainte de sărbători. Ele trag lozul cel mare!
Oana Roman și-a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o fundă roșie uriașă: „Am făcut ceva «în trend»”
Oana Roman și-a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o fundă roșie uriașă: „Am făcut ceva «în trend»”
Dieta cu care Chef Florin Dumitrescu a slăbit 7 kilograme în 60 de zile. Care este secretul la îndemâna tuturor
Dieta cu care Chef Florin Dumitrescu a slăbit 7 kilograme în 60 de zile. Care este secretul la îndemâna tuturor
Adrian Pleșca, condus pe ultimul drum. Familia și apropiații lui Artan i-au adus un ultim omagiu
Adrian Pleșca, condus pe ultimul drum. Familia și apropiații lui Artan i-au adus un ultim omagiu
Observator News
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Libertatea pentru Femei
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Lipsa unui nutrient esențial ar putea crește riscul de Alzheimer. Alimente care îl conțin
Lipsa unui nutrient esențial ar putea crește riscul de Alzheimer. Alimente care îl conțin
Un supliment ar putea reduce la jumătate riscul de infarct
Un supliment ar putea reduce la jumătate riscul de infarct
Un cancer rar crește alarmant. Medicii nu știu încă de ce
Un cancer rar crește alarmant. Medicii nu știu încă de ce
Horoscop 6 decembrie. Zodia care are șanse să câștige azi o sumă de bani
Horoscop 6 decembrie. Zodia care are șanse să câștige azi o sumă de bani
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton