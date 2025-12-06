Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov

Simona Halep a stârnit controverse cu oferta de Revelion 2026 la hotelul său din Poiana Brașov. Prețurile pentru sejurul de lux pornesc de la 1.430 €/persoană și ajung până la 2.080 €/persoană, provocând reacții mixte în mediul online.

Simona Halep stârnește controverse cu oferta de Revelion la hotelul său

Simona Halep, fosta campioană de tenis, a stârnit controverse cu oferta de Revelion 2026 la hotelul său de lux din Poiana Brașov. Prețurile exorbitante pentru sejurul exclusivist au generat reacții puternice în mediul online, mulți români considerându-le inaccesibile.

Potrivit Cancan, pachetul de sărbători oferit de Halep include patru nopți de cazare, între 30 decembrie și 3 ianuarie, cu tarife începând de la 1.430 € per persoană și ajungând până la 2.080 € pentru camerele premium. Aceste sume, echivalente a mii de lei, au șocat mulți internauți.

Oaspeții beneficiază de cazare în camere moderne, mic dejun, cina festivă de Revelion și un brunch pe 1 ianuarie. Pachetul include și acces la SPA, sală de fitness, parcare gratuită și transport la pârtii. De asemenea, sunt programate evenimente live cu DJ și recitaluri.

Reacții aprinse pe rețelele sociale

Oferta Simonei Halep a generat numeroase comentarii critice pe Facebook. Mulți fani s-au arătat indignați de prețurile exorbitante.

„Se poate plăti și cu fonduri europene? Că la ce prețuri aveți….Dubai sau Coasta de Azur sunt pantaloni scurți”, „La banii ăștia petrec in Elveția la ski”, „Cred că sunteți bolnavi cu așa prețuri, unde vă credeți, vreți să vă pricopsiți repede, rușine”, sunt doar câteva din mesajele internauților care au văzut prețurile hotelului de lux.

Pentru cei cu bugete generoase, hotelul oferă opțiuni și mai scumpe. Signature Grand Suite, una dintre cele mai spațioase camere, costă 20.800 de lei pentru patru nopți de cazare.

Proprietatea se poziționează ca o locație de lux în inima Poienii Brașov, una dintre cele mai populare stațiuni montane din România. Hotelul oferă camere dotate cu aer condiționat, minibar, seif și televizor cu ecran plat. Fiecare cameră dispune de baie proprie cu articole de toaletă gratuite.

