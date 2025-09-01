Lenka Beličková (52 ani), care a luat locul doi la concursul de frumusețe Miss Cehia 1994, a sărit de la etajul al treilea al unui hotel din Karlovy Vary, stațiune balneară din nord-vestul Cehiei. Incidentul a avut loc în timp ce fiica ei de doar 8 ani se afla în cameră.

O fostă Miss a sărit de la etajul al treilea al unui hotel

Fosta Miss a căzut de la fereastră pe promenada principală de lângă Grandhotel Pupp din Karlovy Vary, șocând trecătorii și pe oamenii aflați în grădinile restaurantelor adiacente, notează Noviny.

Deși incidentul a avut loc pe data de 17 august, acesta a fost făcut public de abia în acest weekend. Femeia a supraviețuit căderii, însă a suferit fracturi grave la picioare și a fost transportată de urgență la spital, cu un elicopter.

„A fost o lovitură teribilă. Toți cei care mâncau au îngălbenit. A sărit de la etajul trei și s-a lovit de o pergolă, care, probabil, a încetinit căderea. Altfel nu ar fi putut supraviețui”, a declarat un angajat al unui restaurant din apropiere.

Citește și: Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”

Citește și: Scumpiri semnificative pentru șoferi de la 1 septembrie 2025. Anunțul făcut de CNAIR

Mărturiile martorilor

Nikola Záhorová, purtătorul de cuvânt al poliției, a afirmat că, „în momentul sosirii echipajului, femeia era conștientă și răspundea la stimuli vocali, dar ambele picioare erau fracturate deasupra gleznelor”.

Potrivit unui martor ocular, fosta Miss a sărit de la fereastră, nefiind nicidecum vorba de un accident ci de o tentativă de suicid.

„Nu a fost un accident, am văzut-o stând în fereastră și așteptând să sară. Mergeam cu copiii în trenulețul turistic, din fericire, ei nu au văzut chiar momentul saltului”, a povestit martorul.

Citește și: Tudor Chirilă, reacție după ce un curier din Bangladesh a fost lovit în Capitală. Cine e vinovatul suprem: „Politicianul xenofob care a incitat la ură. Mulți români au fost victime”

Citește și: Cătălin Drulă a anunțat că este candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ce spune politicianul despre Nicușor Dan

Lenka locuiește în Germania, însă se afla în vizită la rudele ei din Karlovy Vary.

„Nu știam de probleme psihice, probabil a avut un moment de rătăcire și a sărit. În camera de hotel era și fiica ei de 8 ani. Trebuie să fi fost teribil pentru ea”, a povestit o sursă apropiată familiei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lenka Beličková

Sursă foto: Profimedia



Urmărește-ne pe Google News