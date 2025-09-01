Lenka Beličková (52 ani), care a luat locul doi la concursul de frumusețe Miss Cehia 1994, a sărit de la etajul al treilea al unui hotel din Karlovy Vary, stațiune balneară din nord-vestul Cehiei. Incidentul a avut loc în timp ce fiica ei de doar 8 ani se afla în cameră.
O fostă Miss a sărit de la etajul al treilea al unui hotel
Fosta Miss a căzut de la fereastră pe promenada principală de lângă Grandhotel Pupp din Karlovy Vary, șocând trecătorii și pe oamenii aflați în grădinile restaurantelor adiacente, notează Noviny.
Deși incidentul a avut loc pe data de 17 august, acesta a fost făcut public de abia în acest weekend. Femeia a supraviețuit căderii, însă a suferit fracturi grave la picioare și a fost transportată de urgență la spital, cu un elicopter.
„A fost o lovitură teribilă. Toți cei care mâncau au îngălbenit. A sărit de la etajul trei și s-a lovit de o pergolă, care, probabil, a încetinit căderea. Altfel nu ar fi putut supraviețui”, a declarat un angajat al unui restaurant din apropiere.
Nikola Záhorová, purtătorul de cuvânt al poliției, a afirmat că, „în momentul sosirii echipajului, femeia era conștientă și răspundea la stimuli vocali, dar ambele picioare erau fracturate deasupra gleznelor”.
Potrivit unui martor ocular, fosta Miss a sărit de la fereastră, nefiind nicidecum vorba de un accident ci de o tentativă de suicid.
„Nu a fost un accident, am văzut-o stând în fereastră și așteptând să sară. Mergeam cu copiii în trenulețul turistic, din fericire, ei nu au văzut chiar momentul saltului”, a povestit martorul.
Lenka locuiește în Germania, însă se afla în vizită la rudele ei din Karlovy Vary.
„Nu știam de probleme psihice, probabil a avut un moment de rătăcire și a sărit. În camera de hotel era și fiica ei de 8 ani. Trebuie să fi fost teribil pentru ea”, a povestit o sursă apropiată familiei.
