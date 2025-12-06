  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 7 decembrie 2025. O zodie este pregătită să întâlnească dragostea adevărată. Urmează fluturi în stomac și fericire supremă

Horoscop 7 decembrie 2025. O zodie este pregătită să întâlnească dragostea adevărată. Urmează fluturi în stomac și fericire supremă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 7 decembrie 2025. O zi cu noroc pe plan sentimental pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii Rac, ziua de astăzi devine un veritabil punct de cotitură în plan afectiv. Configurațiile astrale activează sectorul emoțiilor profunde, iar vibrațiile Lunii – planeta care guvernează acest semn – amplifică sensibilitatea, intuiția și dorința autentică de conexiune. Racul intră într-o zonă energetică în care sufletul se deschide, iar destinul pare dispus să îi ofere exact ceea ce a așteptat: o întâlnire cu încărcătură afectivă rară.

Horoscop 7 decembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 7 decembrie 2025

Marte îți energizează sectorul comunicării, încurajându-te să îți exprimi ideile cu claritate și convingere. Astăzi, ai putea simți impulsul de a te conecta cu prieteni și colegi la care te-ai gândit recent. Îmbrățișează aceste instincte, deoarece acesta este un moment favorabil pentru networking. Finanțele pot primi și ele un impuls pozitiv, deși este recomandată prudență în cheltuieli. Relațiile ar putea vedea o schimbare revigorantă, deoarece ești mai dispus să asculți și să înțelegi perspectivele diferite. Pe parcursul zilei, acordă momente pentru a reflecta asupra modului în care ambițiile tale se aliniază cu valorile tale de bază. Cu influența Lunii, îngrijirea de sine și ascultarea vocii interioare nu trebuie neglijate. A face loc pentru meditație sau mindfulness îți poate îmbunătăți ziua.

E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 7 decembrie 2025

Venus, planeta ta guvernatoare, este într-un aspect favorabil, infuzându-ți ziua cu farmec și magnetism. Acest lucru creează un mediu perfect pentru a avansa în negocieri de afaceri sau pentru a reînnoi relațiile profesionale. Nu te feri să ieși în față, deoarece ideile tale sunt probabil bine primite. Pe plan personal, sunt posibile conexiuni emoționale mai profunde, oferindu-ți șansa de a întări legăturile cu cei dragi. Totuși, asigură-te că îți exprimi recunoștința față de cei care te-au susținut. Seara este ideală pentru introspecție; petrecerea timpului în natură îți poate liniști simțurile și îți poate oferi împământarea de care ai nevoie. Implică-te în activități care îți aduc bucurie și pace, fie ele artistice sau culinare. Ține cont de starea ta de bine și adoptă rutine care îți întăresc sănătatea.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 7 decembrie 2025

Cu Mercur, planeta ta guvernatoare, accentuându-ți abilitățile de comunicare, ziua de azi îți pune în lumina reflectoarelor spiritul isteț și farmecul. În plan profesional, ideile tale ingenioase pot aduce beneficii, făcând din aceasta o zi oportună pentru a propune soluții inovatoare. Social, natura ta prietenoasă atrage oamenii spre tine; îmbrățișează noile conexiuni, deoarece pot apărea colaborări potențiale. Totuși, echilibrează spontaneitatea cu responsabilitatea pentru a evita să te supraangajezi. Conversațiile sincere pot îmbunătăți relațiile personale, favorizând un mediu de înțelegere și empatie. Cu toate acestea, prioritizează ascultarea la fel de mult ca vorbitul pentru a menține armonia. Pe parcursul zilei, rezervă timp pentru stimulare intelectuală; o carte bună sau un puzzle provocator îți poate satisface mintea curioasă. Deși nivelul de energie pare ridicat, asigură-te că găsești momente de odihnă și reflecție.

O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 7 decembrie 2025

Astrele indică o conjunctură favorabilă apariției unei persoane care rezonează puternic cu structura emoțională a Racului. Este acel tip de conexiune în care cuvintele devin secundare, iar chimia se simte înainte să se explice. Fluturii în stomac, surprizele plăcute și sentimentul că totul se aliniază natural marchează ziua.
Pe axa iubirii, Venus trasează un aspect benefic, conferind magnetism, tandrețe și o disponibilitate autentică pentru relații sincere. Racul emană o energie caldă, atrăgătoare, iar universul răspunde pe măsură. Este momentul în care inimile se deschid, iar destinul își arată intențiile fără echivoc.
Cei care sunt singuri pot trăi o întâlnire marcantă, posibil într-un context banal, dar cu impact major. Cei aflați într-o relație pot simți o apropiere emoțională profundă, depășind blocaje sau neînțelegeri din trecut.
În esență, astăzi Racul devine protagonistul unei povești de suflet. Astrele susțin, inima răspunde, iar destinul aduce exact acel tip de fericire supremă pe care nativul o visează în tăcere. Este ziua în care iubirea adevărată devine, în sfârșit, posibilă – și simțită.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 7 decembrie 2025

Soarele îți iluminează casa creativității, îndemnându-te să îți exprimi viziunea unică. Este o zi excelentă pentru a începe proiecte artistice sau pentru a explora hobby-uri noi care îți aprind pasiunea. La locul de muncă, abilitățile tale de lider sunt evidențiate, iar acum este momentul să îți motivezi echipa cu idei inovatoare. Totuși, fii atent să asculți la fel de mult cât vorbești pentru a încuraja colaborarea. Relațiile pot beneficia și ele de această energie, permițându-ți să încânți și să fii încântat; un gest romantic astăzi ar putea adânci legăturile. Planurile sociale pot deveni centrul atenției, cu invitații din belșug-alege cu grijă pentru a-ți menține energia. Nu uita că generozitatea ta trebuie să includă și îngrijirea de sine, așa că rezervă timp pentru activități care te relaxează și te revigorează.

Citeşte şi: Zodii care primesc vești extraordinare în decembrie. Vor avea un sfârșit de an fabulos!

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 7 decembrie 2025

Alinierea lui Mercur îți oferă claritatea necesară pentru a prioritiza sarcinile eficient, făcând din aceasta o zi ideală pentru a organiza atât spațiile personale, cât și cele profesionale. Atenția ta la detalii este un atu; folosește-l în proiecte de lucru sau planuri de îmbunătățire a locuinței. Fii precaută însă să nu devii prea critică față de tine sau de ceilalți. În schimb, canalizează această energie în mod constructiv, poate oferindu-ți abilitățile practice unui coleg care are nevoie. Relațiile prosperă sub îngrijirea ta astăzi; gesturile mici sau conversațiile atente pot consolida legăturile cu cei dragi. Pe măsură ce finanțele intră în prim-plan, ia în considerare planuri pe termen lung sau strategii de economisire. Seara cere relaxare-implică-te într-o rutină de wellness sau într-o activitate culinară sănătoasă.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 7 decembrie 2025

Venus, planeta ta guvernatoare, radiază energie pozitivă, făcând aceasta o zi perfectă pentru socializare și întărirea conexiunilor personale. Profesional, abilitățile tale diplomatice ies în evidență, ajutându-te să mediezi între puncte de vedere diferite cu grație și tact. Folosește asta pentru a construi punți și a stimula coeziunea echipei. Simțul tău estetic este accentuat, deschizând ușa către activități creative sau proiecte de înfrumusețare a locuinței care aduc bucurie. În relații, exprimă-ți afecțiunea liber, deoarece astfel de gesturi vor fi primite cu căldură, adâncind legăturile de iubire și prietenie. Discuțiile financiare pot fi încheiate cu succes astăzi, cu condiția abordării echilibrate. Spre seară, răsfață-te cu activități culturale sau o experiență muzicală liniștitoare.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 7 decembrie 2025

Scorpion, ziua de 7 decembrie 2025 te invită să îți explorezi cele mai profunde dorințe și să le transformi în realitate. Intensitatea lui Pluto, planeta ta guvernatoare, este puternic resimțită astăzi, amplificându-ți concentrarea și determinarea. La nivel profesional, aceasta este o zi dedicată planificării strategice. Intuiția ta pătrunzătoare asupra situațiilor complexe îți permite să propui soluții inovatoare care pot impresiona superiorii, deschizând oportunități de avansare.
Pe plan personal, relațiile pot beneficia de disponibilitatea ta autentică de a intra în discuții profunde. Împărtășirea vulnerabilităților consolidează legăturile cu cei dragi și creează conexiuni emoționale mai intense. Din punct de vedere financiar, analizează-ți investițiile și planurile de economii; este un moment favorabil pentru decizii importante privind stabilitatea ta viitoare.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 7 decembrie 2025

Jupiter, planeta ta guvernatoare, te invită să îmbrățișezi noi oportunități cu entuziasm și optimism. Este o zi ideală pentru învățare și explorare; fie prin călătorii, studiu sau experiențe noi, ai multe de câștigat dacă ieși din zona ta de confort. La locul de muncă, spiritul tău aventurier îi inspiră pe cei din jur, putând conduce la colaborări interesante.
Fii deschis ideilor neconvenționale, deoarece acestea pot ascunde cheia progresului. Social, natura ta jovială atrage compania altora; organizează o ieșire sau o activitate spontană pentru a împărtăși energia pozitivă a zilei. În relații, sinceritatea și umorul pot calma eventuale tensiuni, încurajând un dialog deschis. Din punct de vedere financiar, este înțelept să îți revizuiești obiectivele pe termen lung pentru a te asigura că sunt aliniate cu aspirațiile tale actuale.

Citeşte şi: Zodii care se despart în decembrie. Termină anul în lacrimi

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 7 decembrie 2025

Influența lui Saturn îți amplifică disciplina și îți susține determinarea, făcând această perioadă excelentă pentru inițiative profesionale. Planificarea metodică și perseverența pot ridica proiectele tale la nivelul următor, aducând aprecierea colegilor și a superiorilor.
Totuși, menține un echilibru între muncă și viața personală pentru a evita epuizarea; timpul petrecut cu familia sau cei dragi îți reîncarcă bateriile. Atenție sporită și asupra finanțelor. Fie că bugetezi pentru proiecte viitoare sau analizezi investițiile actuale, deciziile luate azi pot avea impact pe termen lung. Relațiile emoționale se adâncesc, atâta timp cât îți exprimi sentimentele sincer și cu răbdare. Apropierea celor dragi îți răspunde cu apreciere și înțelegere.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 7 decembrie 2025

Uranus, planeta ta guvernatoare, stimulează ideile revoluționare și abordările neconvenționale, ceea ce face ziua ideală pentru proiecte creative sau demersuri științifice. La locul de muncă, împărtășește-ți conceptele inovatoare; pot inspira schimbare și progres.
Social, farmecul și inteligența ta atrag oameni noi în jurul tău, deschizând oportunități valoroase de networking. Colaborările născute astăzi se pot dovedi extrem de productive. Profită de tehnologie pentru a-ți comunica eficient ideile. În relații, deschiderea către noi experiențe și perspective poate adânci conexiunile și stimula înțelegerea reciprocă.
Din punct de vedere financiar, analizează oportunitățile diverse, dar păstrează o abordare realistă și bine calculată.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 7 decembrie 2025

Neptun, planeta ta guvernatoare, îți amplifică intuiția și compasiunea, permițându-ți să te conectezi autentic cu ceilalți. Profesional, creativitatea și empatia ta pot genera progrese notabile în proiectele de echipă. Cultivând un mediu de înțelegere, vei observa evoluția relațiilor de colaborare.
Pe plan personal, acordă-ți timp pentru a comunica visurile și aspirațiile cu cei dragi; deschiderea ta poate întări legăturile și îți poate aduce sprijin. Ai grijă la gestionarea finanțelor; este un moment bun pentru a analiza obiceiurile de cheltuire și pentru a planifica stabilitatea viitoare.
Pe măsură ce ziua se încheie, dedică-te activităților artistice sau meditative pentru a-ți liniști spiritul.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Fanatik
Primul 11 al FCSB în derby-ul cu Dinamo. Marea surpriză din atac după accidentările lui Bîrligea și Miculescu. Exclusiv
Primul 11 al FCSB în derby-ul cu Dinamo. Marea surpriză din atac după accidentările lui Bîrligea și Miculescu. Exclusiv
GSP.ro
Starul din Premier League s-a ferit, însă camerele tot l-au surprins cu celebra prezentatoare TV
Starul din Premier League s-a ferit, însă camerele tot l-au surprins cu celebra prezentatoare TV
Click.ro
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Citește și...
Pariul făcut de Dumitru Dragomir cu Gigi Neţoiu: “Atâţia bani trebuie să-i dau dacă iese primar!”
Tabel pensii anticipate parțiale în 2025: penalizări exacte, de la 1 lună la 5 ani. Cât pierzi lunar
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Topul celor mai periculoși deținuți din istorie. Sunt păziți zi și noapte
Câștiguri neașteptate pentru 5 zodii înainte de sărbători. Ele trag lozul cel mare!
Horoscop 6 decembrie 2025. Lacrimi de bucurie și emoții puternice pentru o zodie. Sfântul Nicolae o binecuvântează! O veste neașteptată i-ar putea schimba viața
Horoscop săptămânal 8 - 14 decembrie 2025. O zodie e pedepsită de astre. E cea mai grea perioadă din an. Viața ei se schimbă radical de la o zi la alta
Pârtii de schi de vis
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată
Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată
Cine este Mihai Gâdea. A studiat teologia înainte să devină jurnalist și are o familie superbă. "Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt!"
Cine este Mihai Gâdea. A studiat teologia înainte să devină jurnalist și are o familie superbă. "Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt!"
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Elle
Diana Dumitrescu, declarații despre problemele din relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Nimic nu e perfect, nimic nu e ceea ce pare, oamenii…”
Diana Dumitrescu, declarații despre problemele din relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Nimic nu e perfect, nimic nu e ceea ce pare, oamenii…”
Vivian, fiica trans a lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Tensiunile cu tatăl ei au determinat-o să recurgă la acest gest: "Mulți pot fi și foarte dubioși..."
Vivian, fiica trans a lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Tensiunile cu tatăl ei au determinat-o să recurgă la acest gest: "Mulți pot fi și foarte dubioși..."
Relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Ce au dezvăluit surse apropiate actorului: "După ce s-au mutat împreună..."
Relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Ce au dezvăluit surse apropiate actorului: "După ce s-au mutat împreună..."
DailyBusiness.ro
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
A1.ro
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov
Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov
Câștiguri neașteptate pentru 5 zodii înainte de sărbători. Ele trag lozul cel mare!
Câștiguri neașteptate pentru 5 zodii înainte de sărbători. Ele trag lozul cel mare!
Imagini rare cu Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Cum arată tânărul la 23 de ani
Imagini rare cu Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Cum arată tânărul la 23 de ani
Oana Roman și-a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o fundă roșie uriașă: „Am făcut ceva «în trend»”
Oana Roman și-a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o fundă roșie uriașă: „Am făcut ceva «în trend»”
Observator News
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Libertatea pentru Femei
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tensiunea arterială la femei: valorile normale pe vârste și semnele care arată când trebuie să mergi la medic
Tensiunea arterială la femei: valorile normale pe vârste și semnele care arată când trebuie să mergi la medic
Durerea bruscă de stomac, singurul simptom al cancerului de colon în stadiul 3 al unei femei
Durerea bruscă de stomac, singurul simptom al cancerului de colon în stadiul 3 al unei femei
Alimente de care să abuzați la menopauză. Încetinesc îmbătrânirea și previn îngrășarea
Alimente de care să abuzați la menopauză. Încetinesc îmbătrânirea și previn îngrășarea
Legătura dintre vaccinurile anti Covid și riscul de mortalitate pe termen lung. Concluziile celui mai amplu studiu
Legătura dintre vaccinurile anti Covid și riscul de mortalitate pe termen lung. Concluziile celui mai amplu studiu
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton