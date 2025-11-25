  MENIU  
Home > Astro Fun > Zodii care se despart în decembrie. Termină anul în lacrimi

Zodii care se despart în decembrie. Termină anul în lacrimi

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Decembrie 2025 se anunță o lună intensă din punct de vedere astrologic, marcată de tranzite puternice și de încheierea unor cicluri emoționale. Energia finalului de an aduce claritate, dar și decizii radicale în plan sentimental. Venus, planeta iubirii, intră în aspecte tensionate cu Marte, iar Mercur retrograd creează confuzii și neînțelegeri.

În acest context, unele zodii sunt mai predispuse la despărțiri, fiind nevoite să închidă capitole care nu le mai aduc echilibru.

Berbec

Pentru Berbeci, decembrie vine cu o nevoie puternică de independență. Marte, planeta care le guvernează semnul, îi face mai impulsivi și mai dornici să rupă legăturile care îi constrâng. Relațiile în care nu se simt apreciați sau sprijiniți pot ajunge la final. Este o lună în care Berbecii își dau seama că nu mai pot continua pe un drum care nu le aduce satisfacție.

Deși despărțirea poate fi dureroasă, ea le oferă șansa de a începe anul viitor cu mai multă energie și libertate.

„Mă întrebați mereu unde e”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Margherita, fata Clejanilor. Mama ei, Viorica, a spus adevărul
„Mă întrebați mereu unde e”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Margherita, fata Clejanilor. Mama ei, Viorica, a spus adevărul
Recomandarea zilei

Rac

Racii resimt puternic influența Lunii Pline din semnul lor, care scoate la suprafață emoții ascunse și tensiuni nerezolvate. Pentru acești nativi, decembrie este o lună a adevărului, în care nu mai pot ignora problemele din relație. Sensibilitatea lor îi face să sufere mai mult, dar în același timp le oferă curajul de a renunța la legături care le provoacă anxietate.

Despărțirea devine un pas necesar pentru a-și regăsi echilibrul și pentru a construi un viitor mai stabil.

„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
Recomandarea zilei

Leu

Leii sunt provocați să își redefinească imaginea și să își regândească prioritățile. Energia astrală îi împinge să caute autenticitatea și să renunțe la compromisuri. Dacă au simțit că relația le limitează libertatea sau le afectează încrederea în sine, decembrie poate fi momentul în care aleg să se desprindă.

Pentru Lei, despărțirea nu este un eșec, ci o reafirmare a propriei puteri. Finalul de an le aduce oportunitatea de a se reconecta cu dorințele lor reale și de a intra în 2026 cu mai multă claritate.

Scorpion

Scorpionii trec printr-un proces de transformare intens, iar decembrie le aduce revelații puternice. Relațiile care nu mai corespund nevoilor lor profunde sunt încheiate, pentru a face loc unui nou început. Energia lui Pluto, planeta transformării, îi obligă să se confrunte cu adevărul și să renunțe la legături toxice. Deși despărțirea poate fi dramatică, Scorpionii au capacitatea de a renaște din propria durere și de a construi relații mai sănătoase pe viitor.

Vărsător

Pentru Vărsători, Saturn aduce o nevoie de responsabilitate și maturitate. Acești nativi simt că trebuie să își regândească viitorul și să se elibereze de relații care nu se aliniază cu planurile lor pe termen lung. Decembrie este o lună de introspecție, în care Vărsătorii realizează că nu mai pot continua în legături care le blochează evoluția.

Despărțirea, deși dificilă, le oferă șansa de a construi un drum mai autentic și mai aliniat cu idealurile lor.

Foto – Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori: „De vreo 13 sau 14 ori și e strâmb”
Motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori: „De vreo 13 sau 14 ori și e strâmb”
Fanatik
Unde a fost surprinsă Simona Halep. Fostul numărul 1 mondial din tenis nu s-a uitat la bani pentru noua achiziție
Unde a fost surprinsă Simona Halep. Fostul numărul 1 mondial din tenis nu s-a uitat la bani pentru noua achiziție
GSP.ro
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Doamne, ce prost sunt!”
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Doamne, ce prost sunt!”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
TV Mania
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Redactia.ro
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Citește și...
Orașul unde Cristina Neagu se relaxează după retragerea din handbal. Ce destinație a ales fosta sportivă
Va ninge de Crăciun în București. Prognoza meteo pentru sărbătorile de iarnă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Primul mesaj al lui Doru Octavian Dumitru după ce a fentat moartea
Neti Sandu împlinește 65 de ani. Peste 30 de ani i-a dedicat rubricii de Horoscop la PRO TV
Horoscop 26 noiembrie 2025. Gelozia îi dinamitează relația. O zodie devine prea posesivă și face un scandal uriaș
Horoscop 25 noiembrie 2025. Probleme în cuplu. O zodie află de minciunile partenerului. Relația se clatină din cauza îndoielilor
Vacanță de vis la Viena
Al 13-lea salariu. Cine sunt românii care primesc o leafă în plus în decembrie 2025

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alina Sorescu a vorbit despre căsnicia cu Alexandru Ciucu la Parlament, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor: „Actele de violență emoțională din păcate continuă”
Alina Sorescu a vorbit despre căsnicia cu Alexandru Ciucu la Parlament, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor: „Actele de violență emoțională din păcate continuă”
Andreea Marin, despre lupta cu depresia: „Nu e de joacă”. Cum și-a dat seama că are nevoie de ajutor specializat
Andreea Marin, despre lupta cu depresia: „Nu e de joacă”. Cum și-a dat seama că are nevoie de ajutor specializat
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Acasă la Bianca Drăgușanu! Cum arată apartamentul în care locuiește cu fiica ei. Are două etaje și l-a amenajat singură
Acasă la Bianca Drăgușanu! Cum arată apartamentul în care locuiește cu fiica ei. Are două etaje și l-a amenajat singură
Îl mai ții minte pe băiețelul din reclama la brânză topită Hochland? Cum arată acum și cu ce se mai ocupă
Îl mai ții minte pe băiețelul din reclama la brânză topită Hochland? Cum arată acum și cu ce se mai ocupă
Elle
Anca Țurcașiu, anunț surprinzător pentru fani. Ce a decis actrița la final de an: „Mi-am luat inima-n dinți și…”
Anca Țurcașiu, anunț surprinzător pentru fani. Ce a decis actrița la final de an: „Mi-am luat inima-n dinți și…”
Ilona Brezoianu, primele nopți acasă cu bebelușul ei. Cum se simte actrița și ce a dezvăluit despre soțul ei: „Doarme cel mai puțin. E foarte…”
Ilona Brezoianu, primele nopți acasă cu bebelușul ei. Cum se simte actrița și ce a dezvăluit despre soțul ei: „Doarme cel mai puțin. E foarte…”
Băiețelul lui Ianis & Elena Hagi a împlinit 3 luni. Ce imagini speciale au dezvăluit părinții lui cu această ocazie. Foto
Băiețelul lui Ianis & Elena Hagi a împlinit 3 luni. Ce imagini speciale au dezvăluit părinții lui cu această ocazie. Foto
DailyBusiness.ro
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
SUA au elaborat un plan de pace care prevede ca Ucraina să renunțe la anumite teritorii și la o parte din armament
SUA au elaborat un plan de pace care prevede ca Ucraina să renunțe la anumite teritorii și la o parte din armament
A1.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Cori Grămescu și partenerul ei s-au căsătorit în SUA. Cine este cel care i-a cucerit inima celebrei nutriționiste. "Dragoste și fericire. Mulțumesc că m-ai ales!"
Cori Grămescu și partenerul ei s-au căsătorit în SUA. Cine este cel care i-a cucerit inima celebrei nutriționiste. "Dragoste și fericire. Mulțumesc că m-ai ales!"
Cristian Tudor Popescu, dezvăluiri rare despre fiul său cel mic. Cine sunt și cu ce se ocupă cei doi copii ai gazetarului
Cristian Tudor Popescu, dezvăluiri rare despre fiul său cel mic. Cine sunt și cu ce se ocupă cei doi copii ai gazetarului
Doru Octavian Dumitru, primul mesaj după ce a făcut AVC. Cum se simte actorul și ce a transmis: „Mulțumesc, Dumnezeul meu!”
Doru Octavian Dumitru, primul mesaj după ce a făcut AVC. Cum se simte actorul și ce a transmis: „Mulțumesc, Dumnezeul meu!”
Cum arată certurile dintre Irina și Răzvan Fodor și de la ce pornesc. Prezentatoarea Asia Express recunoaște: „Eu sunt mâna de fier în casă”
Cum arată certurile dintre Irina și Răzvan Fodor și de la ce pornesc. Prezentatoarea Asia Express recunoaște: „Eu sunt mâna de fier în casă”
Observator News
Explozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşire
Explozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşire
Libertatea pentru Femei
Mare sfânt, sărbătorit mâine! Ce să nu faci sub nici o formă, e o zi importantă! Vezi cui trebuie să-I spui “La mulți ani!”
Mare sfânt, sărbătorit mâine! Ce să nu faci sub nici o formă, e o zi importantă! Vezi cui trebuie să-I spui “La mulți ani!”
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
„Familia Măruță...”😮ULUITOR ce a putut spune Fulgy despre Cătălin Măruță și familia sa: „ E greu! E greu și deranjează o țară întreagă...”. Așa a început, dar stai să vezi ce a urmat apoi. Toți, absolut toți, au făcut ochii mari când au văzut ce a spus
„Familia Măruță...”😮ULUITOR ce a putut spune Fulgy despre Cătălin Măruță și familia sa: „ E greu! E greu și deranjează o țară întreagă...”. Așa a început, dar stai să vezi ce a urmat apoi. Toți, absolut toți, au făcut ochii mari când au văzut ce a spus
Redactia.ro
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
Ce să ai în buzunar de Ovidenie. Obiceiuri, tradiții și semne de protecție pentru 21 noiembrie
Ce să ai în buzunar de Ovidenie. Obiceiuri, tradiții și semne de protecție pentru 21 noiembrie
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Zodia care scapă de ghinion și blocaje până la finalul anului 2025. Surprize uriașe în decembrie!
Zodia care scapă de ghinion și blocaje până la finalul anului 2025. Surprize uriașe în decembrie!
Colesterolul prea mic crește riscul de diabet – Studiu
Colesterolul prea mic crește riscul de diabet – Studiu
Mesele copioase pot declanșa un infarct. Ce spun medicii despre „șocul” pe care îl primește inima după excese alimentare
Mesele copioase pot declanșa un infarct. Ce spun medicii despre „șocul” pe care îl primește inima după excese alimentare
Medic: Nu-ți mai face patul dimineața! Află riscurile ascunse
Medic: Nu-ți mai face patul dimineața! Află riscurile ascunse
TV Mania
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc un moment de neuitat, iar vestea lor i-a încântat pe fani: „Îmi doresc asta”
Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc un moment de neuitat, iar vestea lor i-a încântat pe fani: „Îmi doresc asta”
Ramona Olaru s-a întors în locul în care a copilărit. Casa a ajuns o ruină. „În camera asta am crescut eu”
Ramona Olaru s-a întors în locul în care a copilărit. Casa a ajuns o ruină. „În camera asta am crescut eu”
Macaulay Culkin, dezvăluiri adorabile la aniversarea „Singur Acasă”. Ce spun cei doi băieți ai lui când îl văd pe Kevin
Macaulay Culkin, dezvăluiri adorabile la aniversarea „Singur Acasă”. Ce spun cei doi băieți ai lui când îl văd pe Kevin
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton