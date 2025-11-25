Zodii care se despart în decembrie. Termină anul în lacrimi

Decembrie 2025 se anunță o lună intensă din punct de vedere astrologic, marcată de tranzite puternice și de încheierea unor cicluri emoționale. Energia finalului de an aduce claritate, dar și decizii radicale în plan sentimental. Venus, planeta iubirii, intră în aspecte tensionate cu Marte, iar Mercur retrograd creează confuzii și neînțelegeri.

În acest context, unele zodii sunt mai predispuse la despărțiri, fiind nevoite să închidă capitole care nu le mai aduc echilibru.

Berbec

Pentru Berbeci, decembrie vine cu o nevoie puternică de independență. Marte, planeta care le guvernează semnul, îi face mai impulsivi și mai dornici să rupă legăturile care îi constrâng. Relațiile în care nu se simt apreciați sau sprijiniți pot ajunge la final. Este o lună în care Berbecii își dau seama că nu mai pot continua pe un drum care nu le aduce satisfacție.

Deși despărțirea poate fi dureroasă, ea le oferă șansa de a începe anul viitor cu mai multă energie și libertate.

Rac

Racii resimt puternic influența Lunii Pline din semnul lor, care scoate la suprafață emoții ascunse și tensiuni nerezolvate. Pentru acești nativi, decembrie este o lună a adevărului, în care nu mai pot ignora problemele din relație. Sensibilitatea lor îi face să sufere mai mult, dar în același timp le oferă curajul de a renunța la legături care le provoacă anxietate.

Despărțirea devine un pas necesar pentru a-și regăsi echilibrul și pentru a construi un viitor mai stabil.

Leu

Leii sunt provocați să își redefinească imaginea și să își regândească prioritățile. Energia astrală îi împinge să caute autenticitatea și să renunțe la compromisuri. Dacă au simțit că relația le limitează libertatea sau le afectează încrederea în sine, decembrie poate fi momentul în care aleg să se desprindă.

Pentru Lei, despărțirea nu este un eșec, ci o reafirmare a propriei puteri. Finalul de an le aduce oportunitatea de a se reconecta cu dorințele lor reale și de a intra în 2026 cu mai multă claritate.

Scorpion

Scorpionii trec printr-un proces de transformare intens, iar decembrie le aduce revelații puternice. Relațiile care nu mai corespund nevoilor lor profunde sunt încheiate, pentru a face loc unui nou început. Energia lui Pluto, planeta transformării, îi obligă să se confrunte cu adevărul și să renunțe la legături toxice. Deși despărțirea poate fi dramatică, Scorpionii au capacitatea de a renaște din propria durere și de a construi relații mai sănătoase pe viitor.

Vărsător

Pentru Vărsători, Saturn aduce o nevoie de responsabilitate și maturitate. Acești nativi simt că trebuie să își regândească viitorul și să se elibereze de relații care nu se aliniază cu planurile lor pe termen lung. Decembrie este o lună de introspecție, în care Vărsătorii realizează că nu mai pot continua în legături care le blochează evoluția.

Despărțirea, deși dificilă, le oferă șansa de a construi un drum mai autentic și mai aliniat cu idealurile lor.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News