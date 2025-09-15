Alimentele de bază ar putea să se scumpească de la 1 octombrie 2025, după ce guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi decis să nu mai prelungească limitarea adaosului comercial. Care sunt alimentele pentru care românii ar putea scoate mai mulți bani din buzunar începând de luna viitoare.
Ilie Bolojan ar refuza să mai plafoneze prețurile alimentelor de bază
Începând cu 1 octombrie românii ar putea să plătească mai mult pentru alimentele de bază, precum lactate, zahăr, făină, fructe și legume. Și asta pentru că, potrivit unor surse guvernamentale citate de Libertatea, Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi decis să nu mai plafoneze prețurile acestora.
Măsura plafonării alimentelor de bază a fost aplicată până acum pe lanțul de la producător la raft. Practic, producătorii, distribuitorii și retailerii vor avea libertatea de a stabili prețurile.
Inițial, măsura a fost introdusă prin Ordonanță de Urgență și a intrat în vigoare pe 30 iulie 2023. Termenul de aplicare a fost prelungit succesiv, ultima dată până la 30 septembrie 2025.
Potrivit acesteo ordonanțe, procesatorii nu pot depăși un adaos de 20% peste costul de producție. Distribuitorii au un plafon de maximum 5%, iar magazinele vând cu cel mult 20% adaos peste prețul de achiziție.
Potrivit datelor Consiliului Concurenței, în august 2023, prețurile unor produse au scăzut semnificativ odată cu intrarea în aplicare a plafonării. Atunci, cele mai mari reduceri au existat la fructe și legume. De asemenea, scăderi de preț au înregistrat laptele, brânza și iaurtul.
Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că efectele lipsei plafonării se vor simți rapid în buzunarele românilor întrucât există posibilitatea unor scumpiri, odată ce produsele vor intra din nou pe piața liberă a prețurilor.