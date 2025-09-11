  MENIU  
Home > Știri > Nuntă transformată în coșmar: Doi miri au fost jefuiți de un hoț care le-a furat cutia cu banii de dar în timp ce ei dansau

Nuntă transformată în coșmar: Doi miri au fost jefuiți de un hoț care le-a furat cutia cu banii de dar în timp ce ei dansau

Nuntă transformată în coșmar: Doi miri au fost jefuiți de un hoț care le-a furat cutia cu banii de dar în timp ce ei dansau
Amelia Matei
.

Ziua cea mare s-a transformat într-un coșmar pentru doi tineri căsătoriți din California. O nuntă care părea desprinsă din povești s-a încheiat brusc după ce un individ a furat cutia cu daruri, care conținea între 80.000 și 100.000 de dolari. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere ale sălii de evenimente. Iată cum s-a întâmplat totul.

Hoțul, filmat cum plănuiește totul în detaliu

George și Nadeen Farahat își uneau destinele sâmbătă seara în prezența a aproape 300 de invitați. Nimeni nu bănuia însă că printre ei se află și un hoț profesionist, care avea să le strice fericirea.

Camerele video l-au surprins pe bărbat plimbându-se nestingherit prin sală timp de aproape 90 de minute. A trecut pe lângă rudele mirilor, a fost la toaletă și chiar și-a permis să comande o băutură de la bar. Mirele spune că hoțul a fost atât de sigur pe el, încât i-ar fi dat bacșiș barmanului.

„Am rămas în mijlocul ringului, plângând”

Într-un interviu acordat postului american KABC, mireasa, vizibil emoționată, a povestit momentul în care și-au dat seama ce s-a întâmplat:

„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Recomandarea zilei

Citește și: Marian Drăgulescu s-a însurat a treia oară! Mireasa n-a purtat rochie albă, iar nunta religioasă vine cu sarmale și interdicție la furat!

„Imediat ce am aflat, muzica s-a oprit, totul s-a oprit. Am ajuns să stau pe ringul de dans, plângând, înconjurată de prietene și verișoare.”

La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
Recomandarea zilei

Cuplul estimează că în cutia de daruri se aflau între 80.000 și 100.000 de dolari în numerar și cecuri. Hoțul a fugit cu ea printr-un culoar din spate care ducea spre o alee, unde îl aștepta o mașină.

Poliția a deschis o anchetă, iar mirii oferă recompensă

Poliția din Glendale a deschis o anchetă și încearcă acum să dea de urma suspectului. Între timp, George și Nadeen oferă o recompensă de 5.000 de dolari pentru orice informație care duce la prinderea hoțului.

„Cel mai important e că toți suntem bine. Încercăm să rămânem pozitivi. Am avut o ceremonie frumoasă la biserică, o petrecere grozavă cu cei dragi. Ne-am bucurat de zi până în acel moment,” a spus George.

Citește și:  Valentin Luca, finalist „Românii au Talent” și fosta știristă Roxana Ghiorghian s-au căsătorit. Primele imagini de la eveniment

„Se spune că dacă plouă în ziua nunții, e semn de noroc. Așa că, dacă ți se fură cutia cu bani, poate e și mai bine. Suntem recunoscători”, a spus Nadeen.

Cei doi au precizat că nu doresc donații sau campanii de tip GoFundMe. Vor doar ca autorul jafului să fie prins și trag un semnal de alarmă pentru alți miri: atenție la sumele mari de bani și la daruri, mai ales când sunt păstrate într-un singur loc.

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Fanatik
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
GSP.ro
Fetele de aur Simona Radiș și Ancuța Bodnar, încântătoare pe podiumul de modă: „Prințesă!”
Fetele de aur Simona Radiș și Ancuța Bodnar, încântătoare pe podiumul de modă: „Prințesă!”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
TV Mania
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Citește și...
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
Familia Regală, în mijlocul unui scandal uriaş! Prinţul a recunoscut că are un băiat din flori: 'Mama mi-a zis că tatăl meu este...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
Un celebru fotbalist s-a căsătorit cu iubitul lui într-o ceremonie de vis, pe coasta sudică a Spaniei
Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit! Ce preparat tradițional a lipsit din meniul de la nunta lor și cum a arătat tortul: „Ziua noastră specială!”
Florin Răducioiu s-a despărțit de iubita lui, Andreea Albăstroiu. Cei doi urmau să se căsătorească anul acesta
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ilona Brezoianu, fotografie rară cu sora ei, Alina, de ziua acesteia: „Am devenit femei serioase”
Ilona Brezoianu, fotografie rară cu sora ei, Alina, de ziua acesteia: „Am devenit femei serioase”
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu pentru difuzarea piesei „Tornero” în străinătate. E o sumă frumușică
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu pentru difuzarea piesei „Tornero” în străinătate. E o sumă frumușică
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Avantaje
Cea mai insuportabilă zodie. Singura care nu se înțelege cu nimeni. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai insuportabilă zodie. Singura care nu se înțelege cu nimeni. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Elle
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Ella Vișan dezvăluie detalii despre despărțirea de ispita Teo Costache de la Insula Iubirii. De ce se contrazic cei doi: "S-a produs o mică ruptură..."
Ella Vișan dezvăluie detalii despre despărțirea de ispita Teo Costache de la Insula Iubirii. De ce se contrazic cei doi: "S-a produs o mică ruptură..."
Prima echipă ELIMINATĂ din competiția Asia Express 2025. Acuzații GRAVE din partea persoanelor care au părăsit show-ul de la Antena 1: „Nu este corect ce s-a întâmplat.” VIDEO
Prima echipă ELIMINATĂ din competiția Asia Express 2025. Acuzații GRAVE din partea persoanelor care au părăsit show-ul de la Antena 1: „Nu este corect ce s-a întâmplat.” VIDEO
DailyBusiness.ro
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
A1.ro
Medalia a fost roșie! Prima echipă eliminată de la Asia Express – Drumul Eroilor, după o singură etapă
Medalia a fost roșie! Prima echipă eliminată de la Asia Express – Drumul Eroilor, după o singură etapă
Decizia luată de Adriana Bahmuțeanu după moartea mamei sale. George Restivan a făcut anunțul. "Va rămâne în cărțile istoriei!"
Decizia luată de Adriana Bahmuțeanu după moartea mamei sale. George Restivan a făcut anunțul. "Va rămâne în cărțile istoriei!"
De ce este Alina Pușcău mereu votată spre eliminare de celelalte echipe de la Asia Express: „Am avut o strategie”
De ce este Alina Pușcău mereu votată spre eliminare de celelalte echipe de la Asia Express: „Am avut o strategie”
Andreea Antonescu se mută definitiv din România. Artista își ia fetițele și pleacă în America: „Renunț la orice”
Andreea Antonescu se mută definitiv din România. Artista își ia fetițele și pleacă în America: „Renunț la orice”
Calina Dumitrescu s-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: „Am avut niște revelații destul de mari acolo”
Calina Dumitrescu s-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: „Am avut niște revelații destul de mari acolo”
Observator News
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Asia Express 2025: Calina și Catinca, taxate de Cătălin Bordea după derapajul cu “gunoierii”. Replica fostului câștigător a rupt internetul
Asia Express 2025: Calina și Catinca, taxate de Cătălin Bordea după derapajul cu “gunoierii”. Replica fostului câștigător a rupt internetul
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Val de concedieri la nivel global în industria farmaceutică. 9.000 de angajați rămân pe drumuri
Val de concedieri la nivel global în industria farmaceutică. 9.000 de angajați rămân pe drumuri
Trucul secret care deblochează țevile rapid și ușor
Trucul secret care deblochează țevile rapid și ușor
Simptomul demenței care apare seara și se agravează toamna
Simptomul demenței care apare seara și se agravează toamna
Fostul majordom regal susține că Regina Elisabeta le-ar fi cerut medicilor să o țină „în viață” pentru un eveniment pe care ar fi fost „păcat” să-l rateze
Fostul majordom regal susține că Regina Elisabeta le-ar fi cerut medicilor să o țină „în viață” pentru un eveniment pe care ar fi fost „păcat” să-l rateze
TV Mania
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton