Nuntă transformată în coșmar: Doi miri au fost jefuiți de un hoț care le-a furat cutia cu banii de dar în timp ce ei dansau

Ziua cea mare s-a transformat într-un coșmar pentru doi tineri căsătoriți din California. O nuntă care părea desprinsă din povești s-a încheiat brusc după ce un individ a furat cutia cu daruri, care conținea între 80.000 și 100.000 de dolari. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere ale sălii de evenimente. Iată cum s-a întâmplat totul.

Hoțul, filmat cum plănuiește totul în detaliu

George și Nadeen Farahat își uneau destinele sâmbătă seara în prezența a aproape 300 de invitați. Nimeni nu bănuia însă că printre ei se află și un hoț profesionist, care avea să le strice fericirea.

Camerele video l-au surprins pe bărbat plimbându-se nestingherit prin sală timp de aproape 90 de minute. A trecut pe lângă rudele mirilor, a fost la toaletă și chiar și-a permis să comande o băutură de la bar. Mirele spune că hoțul a fost atât de sigur pe el, încât i-ar fi dat bacșiș barmanului.

„Am rămas în mijlocul ringului, plângând”

Într-un interviu acordat postului american KABC, mireasa, vizibil emoționată, a povestit momentul în care și-au dat seama ce s-a întâmplat:

Citește și: Marian Drăgulescu s-a însurat a treia oară! Mireasa n-a purtat rochie albă, iar nunta religioasă vine cu sarmale și interdicție la furat!

„Imediat ce am aflat, muzica s-a oprit, totul s-a oprit. Am ajuns să stau pe ringul de dans, plângând, înconjurată de prietene și verișoare.”

Cuplul estimează că în cutia de daruri se aflau între 80.000 și 100.000 de dolari în numerar și cecuri. Hoțul a fugit cu ea printr-un culoar din spate care ducea spre o alee, unde îl aștepta o mașină.

Poliția a deschis o anchetă, iar mirii oferă recompensă

Poliția din Glendale a deschis o anchetă și încearcă acum să dea de urma suspectului. Între timp, George și Nadeen oferă o recompensă de 5.000 de dolari pentru orice informație care duce la prinderea hoțului.

„Cel mai important e că toți suntem bine. Încercăm să rămânem pozitivi. Am avut o ceremonie frumoasă la biserică, o petrecere grozavă cu cei dragi. Ne-am bucurat de zi până în acel moment,” a spus George.

Citește și: Valentin Luca, finalist „Românii au Talent” și fosta știristă Roxana Ghiorghian s-au căsătorit. Primele imagini de la eveniment

„Se spune că dacă plouă în ziua nunții, e semn de noroc. Așa că, dacă ți se fură cutia cu bani, poate e și mai bine. Suntem recunoscători”, a spus Nadeen.

Cei doi au precizat că nu doresc donații sau campanii de tip GoFundMe. Vor doar ca autorul jafului să fie prins și trag un semnal de alarmă pentru alți miri: atenție la sumele mari de bani și la daruri, mai ales când sunt păstrate într-un singur loc.

Urmărește-ne pe Google News