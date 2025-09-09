Ilie Bolojan a spus câți bani va economisi statul după măsurile din Educație care au scos profesorii în stradă și ce va face cu ei

Ilie Bolojan a spus câți bani va economisi statul după ce Guvernul a crescut norma de predare a profesorilor cu două ore, dar și ce se va întâmpla cu acei bani. Măsurile din Educație au determinat profesorii să boicoteze prima zi de școală. Protestatarii au cerut demisia ministrului Educației și au amenințat cu greva generală.

Câți bani estimează Ilie Bolojan că vor fi economisiți prin noile măsuri din Educație

Ilie Bolojan (56 de ani) a estimat că se va economisi aproximativ 10% din bugetul alocat Educației prin creșterea normei de predare a profesorilor cu două ore. În luna iulie, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, a explicat pentru Edupedu.ro că măsurile ar însemna dispariția a 16.000 de posturi din învățământ.

Ilie Bolojan a subliniat că „banii economisiți nu vor fi luați din zona de Educație și duși în altă parte, ci vor rămâne în zona de Educație”, într-un interviu la TVR 1.

„Nu îmi place să arunc cifre și vom avea o lună de funcționare și atunci, cu toate cifrele pe masă, asta înseamnă niște efecte importante. Dar în mod cert, asta reprezintă cam 10% din bugetul de Educație”, a explicat Ilie Bolojan, în cadrul unui interviu pentru TVR 1.

Totuși, premierul a explicat că impactul exact va fi cunoscut abia după colectarea tuturor datelor, inclusiv informații despre numărul de suplinitori rămași și orele reduse.

„Gândiți-vă că avem aproximativ 230.000 de posturi în sistemul de învățământ, care sunt ocupate de aproximativ 160.000 de titulari, puțin sub 160.000, iar diferența până la 230.000 sunt aproximativ 30.000 de posturi la plata cu ora și peste 40.000 de posturi ocupate de suplinitori”, a explicat Ilie Bolojan.

Bolojan a estimat că aceste modificări vor duce la reducerea la jumătate a celor 30.000 de posturi plătite cu ora.

Ce se va întâmpla cu banii economisiți

Prim ministrul a asigurat că sumele economisite vor rămâne în sectorul Educației și vor fi utilizate pentru îmbunătățirea infrastructurii școlare, incluzând reabilitarea clădirilor, termoizolare și dotarea claselor cu echipamente moderne.

„Această măsură care a fost necesară în contextul în care suntem este de natură să ne plafoneze cheltuielile de salarizare în sistemul de Educație, iar economiile care vor fi realizate vor fi direcționate în anii următori, tot pentru Educație”, a mai explicat Bolojan.

