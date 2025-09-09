  MENIU  
Home > Știri > Ilie Bolojan a spus câți bani va economisi statul după măsurile din Educație care au scos profesorii în stradă și ce va face cu ei

Ilie Bolojan a spus câți bani va economisi statul după măsurile din Educație care au scos profesorii în stradă și ce va face cu ei

Ilie Bolojan a spus câți bani va economisi statul după măsurile din Educație care au scos profesorii în stradă și ce va face cu ei
Adelina Duinea
.

Ilie Bolojan a spus câți bani va economisi statul după ce Guvernul a crescut norma de predare a profesorilor cu două ore, dar și ce se va întâmpla cu acei bani. Măsurile din Educație au determinat profesorii să boicoteze prima zi de școală. Protestatarii au cerut demisia ministrului Educației și au amenințat cu greva generală.

Câți bani estimează Ilie Bolojan că vor fi economisiți prin noile măsuri din Educație

Ilie Bolojan (56 de ani) a estimat că se va economisi aproximativ 10% din bugetul alocat Educației prin creșterea normei de predare a profesorilor cu două ore. În luna iulie, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, a explicat pentru Edupedu.ro că măsurile ar însemna dispariția a 16.000 de posturi din învățământ.

Ilie Bolojan a subliniat că „banii economisiți nu vor fi luați din zona de Educație și duși în altă parte, ci vor rămâne în zona de Educație”, într-un interviu la TVR 1.

„Nu îmi place să arunc cifre și vom avea o lună de funcționare și atunci, cu toate cifrele pe masă, asta înseamnă niște efecte importante. Dar în mod cert, asta reprezintă cam 10% din bugetul de Educație”, a explicat Ilie Bolojan, în cadrul unui interviu pentru TVR 1.

Citește și: Nicușor Dan critica din nou decizia lui Ilie Bolojan cu privire la creșterea TVA. „Toți am făcut calcule. Guvernul a făcut alte calcule!”

Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. După o relație de 17 ani, el și-a găsit fericirea în brațele unei tinere afaceriste! Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. După o relație de 17 ani, el și-a găsit fericirea în brațele unei tinere afaceriste! Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Recomandarea zilei

Totuși, premierul a explicat că impactul exact va fi cunoscut abia după colectarea tuturor datelor, inclusiv informații despre numărul de suplinitori rămași și orele reduse.

„Gândiți-vă că avem aproximativ 230.000 de posturi în sistemul de învățământ, care sunt ocupate de aproximativ 160.000 de titulari, puțin sub 160.000, iar diferența până la 230.000 sunt aproximativ 30.000 de posturi la plata cu ora și peste 40.000 de posturi ocupate de suplinitori”, a explicat Ilie Bolojan.

Bolojan a estimat că aceste modificări vor duce la reducerea la jumătate a celor 30.000 de posturi plătite cu ora.

Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express! Care ar fi primele echipe eliminate
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express! Care ar fi primele echipe eliminate
Recomandarea zilei

Ce se va întâmpla cu banii economisiți

Prim ministrul a asigurat că sumele economisite vor rămâne în sectorul Educației și vor fi utilizate pentru îmbunătățirea infrastructurii școlare, incluzând reabilitarea clădirilor, termoizolare și dotarea claselor cu echipamente moderne.

„Această măsură care a fost necesară în contextul în care suntem este de natură să ne plafoneze cheltuielile de salarizare în sistemul de Educație, iar economiile care vor fi realizate vor fi direcționate în anii următori, tot pentru Educație”, a mai explicat Bolojan.

Foto: Facebook

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Fanatik
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
GSP.ro
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
Click.ro
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”
TV Mania
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Citește și...
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
Viorica Dăncilă, dezvăluire picantă despre Klaus Iohannis! Ce îi cerea la fiecare întâlnire între patru ochi fostul preşedinte: 'Nu mai ştiam ce să cred'
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cumpărăturile pe Temu i-au adus probleme unui român, la vamă
Sindicatele din Educație vor boicota prima zi de școală
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Surpriză! Ce a făcut Carmen Iohannis în prima zi de școală

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Pepe și Raluca Pastramă, împreună alături de fetele lor, în prima zi de școală: „Emoții și începuturi noi”
Pepe și Raluca Pastramă, împreună alături de fetele lor, în prima zi de școală: „Emoții și începuturi noi”
Corina Caciuc, imagine adorabilă cu Liam în prima lui zi de grădiniță. "Un pas mare pentru micuțul meu!" Cum au fost surprinși partenera lui Laurențiu Reghecampf și fiul lor cel mare
Corina Caciuc, imagine adorabilă cu Liam în prima lui zi de grădiniță. "Un pas mare pentru micuțul meu!" Cum au fost surprinși partenera lui Laurențiu Reghecampf și fiul lor cel mare
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Avantaje
Cea mai insuportabilă zodie. Singura care nu se înțelege cu nimeni. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai insuportabilă zodie. Singura care nu se înțelege cu nimeni. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Elle
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Adevăratul motiv pentru care, la 43 de ani, Alexandra Ungureanu locuiește cu mama ei și nu se mută în propriul ei apartament: „Aș vrea să fie cineva care...”
Adevăratul motiv pentru care, la 43 de ani, Alexandra Ungureanu locuiește cu mama ei și nu se mută în propriul ei apartament: „Aș vrea să fie cineva care...”
Teo Costache spune adevărul despre dorința de a reveni ca ispită la Insula Iubirii. Ce a mărturisit tânărul: „Mi-a schimbat viața în...”
Teo Costache spune adevărul despre dorința de a reveni ca ispită la Insula Iubirii. Ce a mărturisit tânărul: „Mi-a schimbat viața în...”
DailyBusiness.ro
Daniel David NU crede profesorii că vor boicota activitatea didactică! „Ce vor să facă?”
Daniel David NU crede profesorii că vor boicota activitatea didactică! „Ce vor să facă?”
An școlar nou, probleme vechi. Manualele nu sunt actualizate, iar elevii continuă să învețe că România se pregătește să adere la UE
An școlar nou, probleme vechi. Manualele nu sunt actualizate, iar elevii continuă să învețe că România se pregătește să adere la UE
A1.ro
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Dan Alexa recunoaște că a fost un tată absent pentru cele două fete ale lui. Concurentul Asia Express a vorbit despre experiența din reality-show
Dan Alexa recunoaște că a fost un tată absent pentru cele două fete ale lui. Concurentul Asia Express a vorbit despre experiența din reality-show
Horoscop 10 septembrie 2025. Zodia protejată de divinitate. Norocul îi surâde, dar provocările nu se opresc
Horoscop 10 septembrie 2025. Zodia protejată de divinitate. Norocul îi surâde, dar provocările nu se opresc
Catinca Roman și fiica ei, după experiența Asia Express: „Cel mai mult ne-a lipsit confortul”
Catinca Roman și fiica ei, după experiența Asia Express: „Cel mai mult ne-a lipsit confortul”
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc. "Am stabilit niște detalii!" Când va avea loc cununia
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se căsătoresc. "Am stabilit niște detalii!" Când va avea loc cununia
Observator News
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Libertatea pentru Femei
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Bianca Brad, imagine rară cu fiul ei student. Luca are 20 de ani, e leit tatăl lui și studiază în Italia, la o facultatea grea
Bianca Brad, imagine rară cu fiul ei student. Luca are 20 de ani, e leit tatăl lui și studiază în Italia, la o facultatea grea
Gestul lui Bursucu, după ce toată lumea l-a pus la colț în urma interviului cu Tzancă Uraganu. Decizia luată legat de podcast
Gestul lui Bursucu, după ce toată lumea l-a pus la colț în urma interviului cu Tzancă Uraganu. Decizia luată legat de podcast
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tânăr, înalt, chipeș, cu tatuaje, așa arată bărbatul care i-a furat inima Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta. S-au afișat împreună, însă gestul lui în fața tuturor ne-a lăsat pe toți fără cuvinte
Tânăr, înalt, chipeș, cu tatuaje, așa arată bărbatul care i-a furat inima Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta. S-au afișat împreună, însă gestul lui în fața tuturor ne-a lăsat pe toți fără cuvinte
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Grindeanu, replica tranșantă din plen! Ce mesaj i-a transmis lui Bolojan
Grindeanu, replica tranșantă din plen! Ce mesaj i-a transmis lui Bolojan
Ce trebuie să ai în buzunar pentru noroc de Sfânta Maria Mică 2025?
Ce trebuie să ai în buzunar pentru noroc de Sfânta Maria Mică 2025?
Anunțul de ultim moment făcut de ministrul Educației despre începerea școlii. Daniel David, apel și către părinți
Anunțul de ultim moment făcut de ministrul Educației despre începerea școlii. Daniel David, apel și către părinți
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Bolojan: „Că ne place sau nu, trebuie să creştem vârsta de pensionare pentru toate categoriile.” Reacția Guvernului
Bolojan: „Că ne place sau nu, trebuie să creştem vârsta de pensionare pentru toate categoriile.” Reacția Guvernului
Cât de des ar trebui să schimbi așternuturile? Află recomandările unui dermatolog
Cât de des ar trebui să schimbi așternuturile? Află recomandările unui dermatolog
A uitat că are defibrilator la inimă și într-o noapte a primit 22 de șocuri electrice
A uitat că are defibrilator la inimă și într-o noapte a primit 22 de șocuri electrice
Noi reguli pentru certificatul de handicap. Bolnavii cronici, revoltați: „Boala mea nu e trecută în anexă”
Noi reguli pentru certificatul de handicap. Bolnavii cronici, revoltați: „Boala mea nu e trecută în anexă”
TV Mania
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton