Premierul Ilie Bolojan ia în calcul creșterea vârstei de pensionare. „Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi!” Reacția Ministrului Muncii

Raluca Vițu
.  Actualizat 09.09.2025, 17:29

Premierul Ilie Bolojan a stârnit dezbateri intense după ce a declarat public că România trebuie să ia în considerare creșterea vârstei de pensionare, pentru a evita colapsul sistemului public de pensii. Oficialul avertizează că fără măsuri ferme, sistemul va deveni nesustenabil în următorii ani.

„Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii!”

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în România există peste 770.000 de pensionari care nu au împlinit încă vârsta de 65 de ani — un număr care depășește populația județului Iași, cel mai dens populat din țară.

Într-o apariție la TVR, Ilie Bolojan a explicat că România se confruntă cu un dezechilibru demografic care amenință stabilitatea sistemului de pensii. „Suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii și pentru asta trebuie să creștem vârsta de pensionare, astfel încât în intervalul 50–65 ani populația să fie prinsă pe piața muncii într-o proporție mai mare”, a spus premierul.

El a subliniat că generațiile actuale, formate din 400.000–500.000 de persoane anual, vor ieși la pensie în următorul deceniu, în timp ce generațiile care vin din urmă numără doar aproximativ 200.000 de persoane. „Dacă nu creștem vârsta de pensionare (…) vom ajunge în situația de nesustenabilitate a sistemului de pensii. Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a avertizat Bolojan.

Guvernul a venit cu precizări în cursul zilei de marți, menționând că premierul s-a referit în mod specific la pensionarii speciali. Potrivit declarațiilor lui Ilie Bolojan, nu se intenționează modificarea vârstei standard de pensionare pentru toți cetățenii, ci doar o regândire a sistemului în zonele unde ieșirea din activitate se face mult prea devreme.

„Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare. În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special in aceasta privința, deci la eliminarea excepțiilor de la vârsta standard”, arată un mesaj al Guvernului.

Ministrul Muncii spune că nu ia în calcul creșterea vârstei de pensionare

În contextul declarațiilor recente ale premierului Ilie Bolojan privind necesitatea creșterii vârstei de pensionare pentru a susține sistemul public, Ministrul Muncii, Florin Manole, a intervenit ferm pentru a clarifica poziția oficială a Guvernului. Acesta a declarat că nu există niciun proiect și nicio discuție în coaliție privind majorarea vârstei standard de pensionare, subliniind că pensia este „un drept câștigat după o viață de muncă și de cotizare, nu un privilegiu care poate fi amânat”. Manole a precizat că Partidul Social Democrat nu susține un astfel de demers și că discuțiile din interiorul Executivului vizează exclusiv pensiile ocupaționale, precum cele ale magistraților, nu pensionarii în general. „Este important să calmăm spiritele și să înțeleagă toți cei care sunt aproape de vârsta de pensionare că nu există niciun pericol pentru drepturile lor”, a transmis ministrul, potrivit digi24.ro.

Foto – Hepta

