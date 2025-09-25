Raluca Bădulescu l-a sărutat pe Emil Rengle în fața iubitului lui, la „Asia Express”. Cum a reacționat Alejandro

Emil Rengle a fost luat prin surprindere de Raluca Bădulescu care l-a sărutat pe artist chiar în fața iubitului acestuia, Alejandro. Fericită peste măsură că a câștigat prima ei amuletă, vedeta l-a prins de față pe dansator și i-a „furat” un sărut sub privirile tuturor.

Raluca Bădulescu l-a sărutat pe Emil Rengle la „Asia Express”

În ediția de marți, 23 septembrie, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, s-au duelat cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez în proba pentru amuletă, pusă în joc pentru 1.000 de euro.

Proba nu a început deloc bine pentru concurentă care, din cauza căldurii și a oboselii, a cedat, stârnind îngrijorarea echipei de producție. Emil Rengle și Alejandro au așteptat ca Raluca Bădulescu să își revină pentru a continua proba. În mod surprinzător, vedeta și fostul ei soț au câștigat amuleta.

La finalul probei, după ce a fost declarată câștigătoare, Raluca Bădulescu l-a surprins pe Emil Rengle. Fericită peste măsură, vedeta l-a sărutat pe colegul ei de competiție.

Imaginea a fost imortalizată de echipa de producție și distribuită ultierior în mediul online chiar de dansator, pe pagina sa de Facebook.

„Proba de astăzi a fost un threesome emoționant”, a scris Emil Rengle în mesajul care a însoțit fotografia.

Alejandro, iubitul lui Rengle, nu a fost deloc deranjat de gestul Ralucăi, fiind chiar amuzat de situație.

Raluca și Florin, eliminați de la „Asia Express”

În ediția de miercuri, 24 septembrie, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați din competiție, după ce medalia ascunsă în cufărul cursei pentru ultima șansă a fost roșie.

„Dacă săptămâna trecută am fi fost fără supărare, adică realmente, eram supărați că plecam acasă, acum ne-am dori să continuăm, însă ce am trăit astăzi a fost atât de mult și tot ce am trăit aici alături de voi, indiferent de rezultat vă mulțumim fiecăruia dintre voi, producției, celor de acasă… pentru că nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul! Pentru toată viața mea prezentă, trecută și viitoare îi mulțumesc lui Florin! Pentru tot!” a spus Raluca, extrem de emoționată, înainte de a afla ce culoare are medalia.

Din păcate pentru ei, medalia a fost roșie, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Nu credeam vreodată dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri. (…) Florin este de-o viața așa cum am spus și la careu. A fost, este și va fi toată viața eroul meu, echilibrul, stâlpul meu în viață. Florin fără discuție este eroul meu nu numai în concurul ăsta. Să zicem 20 de ani aproximativ de când ne cunoaștem. Florin este eroul meu dintotdeauna. Este omul către care o să mă îndrept întotdeauna, oferă cele mai bune sfaturi” a spus Raluca la testimonial.

„Nici măcar eu care o cunosc foarte bine și am plecat cu ea la drum nu credeam că o să ajungem să facem cam 30% din competiție, să ajunge până aici de fapt. Cu perfuzie. (…) Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit că formasem o comunitate.” a spus și Florin Stamin.

