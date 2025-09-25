Câți bani au câștigat Raluca Bădulescu și Florin Stamin la Asia Express. Au stat trei săptămâni în competiție

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au format una dintre cele mai îndrăgite echipe ale acestui sezon „Asia Express”, însă drumul lor în competiție s-a încheiat miercuri seară. Totuși, deși în prima ediție nu părea că au mari șanse în cursă, cei doi au rezistat timp de trei săptămâni, iar acest lucru le-a adus și un câștig pe măsură.

Câți bani a câștigat Raluca Bădulescu la „Asia Express”

Raluca Bădulescu a pornit în competiția „Asia Express” împreună cu fostul ei soț, Florin Stamin, cei doi formând una dintre cele mai iubite echipe ale noului sezon al emisiunii.

Cum este una dintre cele mai cunoscute vedete ale sezonului, Raluca a fost recompensată pe măsură pentru apariția sa în celebrul show filmat în trei țări din Asia. Astfel, aceasta a primit câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. Pentru că a fost eliminată după trei săptămâni, aceasta a încasat 7.500 de euro.

Pe de altă parte, fostul ei soț, Florin Stamin, a primit o sumă mai mică întrucât contractele concurenților sunt individuale, iar remunerațiile diferă în funcție de celebritate.

De asemenea, cei doi au câștigat și o amuletă de 1.000 de euro, pe care au împărțit-o pe jumătate. Așadar, Raluca Bădulescu a câștigat, per total, 8.000 de euro la „Asia Express”.

Vedeta, cu lacrimi în ochi la cursa pentru ultima șansă

Pe tot parcursul cursei, lacrimile au însoțit fiecare pas. Anda Adam nu și-a mai putut stăpâni emoțiile, mai ales în momentul în care a întâlnit copiii familiei gazdă. La rândul ei, Raluca Bădulescu a mărturisit cu ochii în lacrimi că nu ar fi crezut vreodată că o astfel de realitate există în lume și că această experiență i-a schimbat complet percepția asupra vieții.

Dincolo de emoții, cursa a fost intensă și dramatică. Din nefericire, medalia a fost roșie, iar Raluca și Florin au părăsit competiția. Au făcut-o însă în aplauzele celorlalți concurenți, care au recunoscut curajul și transformarea lor.

De altfel, dacă la începutul cursei Raluca spunea că vrea să plece acasă după doar câteva minute de la start, la finalul experienței din Manila a recunoscut că a fost cea mai puternică aventură din viața ei și că Asia Express a făcut-o să descopere resurse pe care nu credea că le are.

„Dacă săptămâna trecută am fi fost fără supărare, adică realmente, eram supărați că nu plecam acasă, acum ne-am dori să continuăm, însă ce am trăit astăzi a fost atât de mult și tot ce am trăit aici alături de voi, indiferent de rezultat vă mulțumim fiecăruia dintre voi, producției, celor de acasă… pentru că nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul! Pentru toată viața mea prezentă, trecută și viitoare îi mulțumesc lui Florin! Pentru tot!”, a afirmat Raluca Bădulescu înainte de a părăsi emisiunea.

